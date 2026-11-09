Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 09 NOVEMBER 2026

逮捕这道“关口”，正在被重新校准——全国检察机关审查逮捕工作会议解读

AnJie Broad Law Firm
AnJie Broad Law Firm
Contributor
AnJie Broad Law Firm

AnJie Broad Law Firm

AnJie Broad is a full-service law firm with a wide range of practice areas. We are committed to...

View firm profile
Explore more from AnJie Broad Law Firm

2026年10月22日至23日，全国检察机关审查逮捕工作会议在宁夏银川召开。这是自2018年检察机关内设机构改革以来，首次召开的全国检察机关审查逮捕工作会议。

ChinaCriminal Law
Ding Min
Ding Min
Author LinkedIn connections

引言

2026年10月22日至23日，全国检察机关审查逮捕工作会议在宁夏银川召开。这是自2018年检察机关内设机构改革以来，首次召开的全国检察机关审查逮捕工作会议。

会议本身是内部的，但释放的信号是向外的。10月24日，《检察日报》以《审查逮捕的守正与创新》1为题，以“七问七答”的方式披露会议核心内容；10月29日，最高人民检察院又刊发长篇通讯《依法准确把好逮捕“关口”——来自全国检察机关审查逮捕工作会议的报道》2

一次会议，两轮密集发声。在检察系统的宣传节奏里，这个密度并不寻常。

对非刑事法律从业者而言，会议讨论的似乎是一个技术问题。但对每一个正在经历刑事诉讼的家庭而言，它几乎是最要紧的一道关口：捕与不捕，决定的不是罪名，而是一个人接下来几个月是否自由。

笔者在检察机关工作期间，曾站在审查者的位置上办理审查逮捕案件；如今转到辩护席，又常常站在被审查者的这一侧。这种位置转换带来的体会是：审查逮捕最难的从来不是“懂不懂法”，而是“敢不敢不捕”和“会不会说理”。这次会议，恰好在这两件事上都给出了相当明确的回答。

一、这次会议的分量，来自三个“第一次”

一场业务会议是否重要，可以看它改变了什么。就目前公开的信息看，这次会议至少在三个层面做了此前没有做过的事。

（一）第一次把审查逮捕的“双重属性”讲透

会议指出：“审查逮捕是中国特色社会主义检察制度的一项标志性制度，兼具司法审查与法律监督的双重属性。”这句话听起来像一句定性表述，实际上有很强的操作含义。

所谓司法属性，意味着检察机关不是对侦查机关的提请“盖章背书”，而是要独立判断：事实证据够不够、刑罚条件符不符合、社会危险性有没有。会议据此明确要求，要进一步完善和规范审查逮捕环节讯问及听取意见程序，健全完善听取和审查律师辩护意见、保障辩护权行使的工作机制，加强逮捕听证审查方式，确保依法、中立、公正履行审查逮捕职能。

所谓法律监督属性，则意味着捕与不捕的过程本身也是监督过程：发现侦查违法要监督，发现漏罪漏犯要追捕追漏。

（二）第一次用“质效标准”给逮捕质量划线

2026年5月28日，最高人民检察院印发《人民检察院审查逮捕质效标准（试行）》[3，并于6月22日由普通犯罪检察厅负责人就相关问题答记者问4。这份文件在这次会议上被反复援引。

它的意义在于，把审查逮捕案件质量评价从模糊评价变成可对照的标准：文件既对审查逮捕案件的基本标准进行正向设定，也设置办案质效不高、不合格案件标准，反向规范案件办理。

尤其值得注意的是其中一条方法论：不以案件办理结果倒推逮捕质量问题。文件明确：“要立足逮捕案件办理当时在案的事实证据条件，经评查确认后客观、科学评判承办检察官的办案质效，避免简单以后续案件被判处无罪、不起诉、轻缓刑等结果倒推。”这一条，对检察官而言是卸下包袱，对律师而言则值得认真汲取。

（三）第一次把“管辖审查”摆到“入口关”的位置

《人民检察院审查逮捕质效标准（试行）》首次专门就逮捕案件的管辖审查作出明确要求：“对于公安机关没有管辖权而提请批准逮捕的案件，人民检察院不予受理，并告知公安机关移送有管辖权的机关依法处理或者报请指定管辖；对于没有管辖权而作出批准或者决定逮捕的，属于不合格逮捕案件。”

本次会议对此的表述更直接：“不能因案件事实清楚、符合逮捕条件就绕过管辖问题直接批捕。”

对办理跨区域经济犯罪、网络犯罪案件的律师来说，这一条的分量可能超过前面所有内容。管辖一旦被当作“技术问题”忽略，当事人付出的代价往往是几个月的人身自由，以及一个原本可以在本地争取的辩护空间。

二、会议释放的六个实务信号

（一）社会危险性的认定，从“印象”走向“证据”

在展开之前，需要先理解会议对逮捕三个条件关系的界定：三个条件不是简单的并列关系，而是层层递进、缺一不可——事实证据条件是基础，刑罚条件是前提，社会危险性条件是核心。前面两道门没有通过，就不能跳到最后一道门去论证“这个人很危险”。

在此基础上，会议明确：对社会危险性的审查认定重在证据。“对于公安机关提请逮捕时没有移送证明社会危险性证据的，应当要求公安机关补充相关证据；如果公安机关无法提供，难以证明社会危险性的，应当依法不批准逮捕。”

这一要求的分量，不在于它提出了新的标准，而在于它把“社会危险性”从办案人的经验判断，改造成了一个需要证据支撑的待证事实。而待证事实，就需要有举证方，有证据标准，有不足时的后果。这三件事一旦落定，审查逮捕的论证结构就随之改变。

（二）两句话，直接改了实务中两条惯性

举证方的问题明确之后，接下来的问题是：实务中究竟有哪些理由，被长期当作“社会危险性证据”在用？会议的回答，落在两句很具体的话上。

“七问七答”中提出：“不能仅因为犯罪嫌疑人在办案地没有固定住所、稳定工作，就认为其具有社会危险性；也不能把‘未赔偿’简单等同于有社会危险性。”这两句话之所以重要，是因为它们各自对应的，是实务中两条几乎成了惯例的做法。

  • 第一条，是“外地人必捕”。在办案地无房、无业、无亲属，往往被直接推定为“可能逃跑”。但“无固定住所”描述的是一种生活状态，不是一个法律事实，更不是《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条第一款列举的五种情形中的任何一种。真要认定“企图自杀或者逃跑”，需要的是具体的证据指向——比如已经着手准备出境、有明确言辞表示、有逃避侦查的实际行为。把居住状态当作逃跑倾向，实质上是把举证责任倒置给了犯罪嫌疑人。
  • 第二条，是“不赔就捕”。赔偿被害人损失本是量刑情节，属于实体处理范畴，解决的是“判多重”的问题；却被前移成羁押理由，变成了“关不关”的问题。这两件事的证明对象完全不同：前者看悔罪与修复，后者看妨害诉讼的风险。经济能力不足、索赔金额过高、对责任划分有争议，都可能使赔偿一时无法达成——而这三类情况里，没有一种能推导出“可能实施新的犯罪”或者“可能逃跑”。把“未赔偿”当作社会危险性的替代品，实际上是用民事赔偿能力给刑事羁押定价。

把这两句话放在一起看，指向的是同一个方向：社会危险性的证明责任，重新压回侦查机关。侦查机关提请逮捕，不能只移送“人抓到了、罪够了”的材料，还要移送“为什么非关不可”的材料。这份材料缺失，检察机关就应当要求补充；补不上，就应当不捕。

对当事人和家属来说，这两句话的实用价值相当直接。家属不必再四处筹钱“先急着把赔偿谈下来”，也不必因为“在办案地没房没户口”就认定没有希望。该做的，是把能够指向“不会逃跑、不会妨害诉讼”的客观事实固定下来：固定居所、稳定职业与收入、家庭成员与照护责任、既往无违法犯罪记录、愿意接受监管的具体方案。

对辩护律师来说，这意味着辩护意见的落点要变。过去我们习惯论证“一贯表现良好、家庭困难、有家人需要抚养赡养”，这些属于品格层面的陈述，落在法条之外，说服力有限。今后更有力的做法是，论证社会危险性未经证据证明，依法应当不批准逮捕。

（三）“不捕了之”与“一捕了之”，两头同时收紧

会议对四种情形作了分别部署：

  1. 对于罪行严重、社会危险性大，事实证据有所欠缺的案件，审查中不应简单作出不捕决定，而应及时要求侦查机关加强针对性取证，查明事实后依法逮捕。
  2. 对于尚未达到逮捕条件作出不捕决定，但存在取证空间的案件，不能“不捕了之”，要列明补充侦查提纲，跟踪引导取证，待条件具备时再依法提请批准逮捕。
  3. 对于罪行较轻，但矛盾严重激化、风险一触即发的案件，应当会同有关部门推动矛盾化解；不批准逮捕可能衍生新的犯罪的，可以依法逮捕。
  4. 要深刻认识逮捕制度保护无辜的人不受刑事追究的重要价值，秉持客观公正立场，既准确适用捕与不捕，也准确适用不同类型的不捕。

这四项部署，实际上是给检察机关划了四条边界：第一条针对“怕担责所以不捕”，第二条针对“不捕就结案”，第三条针对“机械适用轻罪不捕”，第四条针对“构罪即捕”。

与“准确适用不同类型的不捕”相配套的，是不捕类型的细分。《人民检察院审查逮捕质效标准（试行）》把不捕分类型分为没有犯罪事实、不追究刑事责任、不足以判处徒刑以上刑罚、证据不足、不致发生社会危险性，以及不适宜羁押六类，并明确不得混用——既不能对证据不足的案件作出不致发生社会危险性的不捕决定，也不能对不构成犯罪的案件作出证据不足不捕的决定。

会议进一步区分了六类不捕的后续走向：不构成犯罪不捕后，公安机关未依法撤销案件或者未终止侦查的，检察机关应当予以监督；证据不足不捕的，应当制作补充侦查提纲，跟踪后续侦查进展，符合条件的，公安机关可以重新提请批准逮捕；不足以判处徒刑以上刑罚不捕、不致发生社会危险性不捕，证据有欠缺的，可以视情要求继续侦查；不适宜羁押不捕的，在相关情形消失后，可以依法作出逮捕决定。

对律师而言，第三点尤其需要留意。在因婚恋、家庭、邻里、债务纠纷引发的案件中，“矛盾是否已经化解”正在成为一个实质性的逮捕理由。这类案件里，及时促成和解、固定谅解材料，其价值可能超过任何一份法律意见。而对当事人来说，最重要的一层含义是：不捕从来不是终点。拿到不批捕决定书的那一刻，另一场征途才刚刚开始。

（四）“存疑不捕”不是万能钥匙

会议有一段表述：“对在案证据存在重大矛盾或者疑问的，既不能简单采信侦查机关意见忽视证据疑点，也不宜简单依据‘存疑有利于被告人’作出不捕决定，要对关键证据进行必要的复核。”紧接着还有一句：“检察机关调查核实、复核证据不是侦查取证，而是审查的延伸，目的在于验证既有证据的客观性、合法性、关联性，帮助检察官形成内心确信。”

这段话解决的是一个真实困境。实践中，证据存在重大矛盾的案件，检察官往往面临两难：捕，可能捕错；不捕，可能放纵。会议给出的答案是第三条路——自己去核。

从律师角度，这提示了一个此前用得不够的技巧：在审查逮捕阶段，可以主动向检察机关提交证据线索，申请对关键证据进行调查核实。检察机关有这项职权，会议又明确鼓励行使，只是过去很少有人主动去触发它。

（五）捕后不诉、轻缓刑、无罪，不再等同于错捕

这一条，是对基层检察官的“松绑”，也是对律师申请国家赔偿的一个提醒。

会议以列举方式作了厘清：“对于因出现新的从宽情节、证据发生变化等原因捕后不诉、捕后轻缓刑的案件，以及因各方认识不一致而判决无罪等案件，评查时必须逐一分析原因，不能‘一刀切’地认定逮捕、起诉质量有问题。”同时明确：“对于捕后确因证据变化等原因不诉的案件，该给予国家赔偿的依法给予国家赔偿，不能仅因担心承担国家赔偿责任而该捕不捕。”合在一起看，逻辑很清楚：既不让检察官为结果担责，也不让国家赔偿成为不捕的顾虑。

《人民检察院审查逮捕质效标准（试行）》的配套表述更为具体：“逮捕后被撤销案件、不起诉、法院作出无罪判决，需经案件质量评查确认逮捕确有严重错误，才属于不合格逮捕案件。”这意味着，捕后不诉并不自动导向国家赔偿。当事人和家属如果认为逮捕错误，需要走的是质量评查与赔偿申请两条并行的路径，而不是简单以“最后没起诉”作为索赔依据。

（六）律师意见，从“可以听”走向“应当听”

会议在“准确把握审查逮捕的司法属性”部分明确要求：“健全完善听取和审查律师辩护意见、保障辩护权行使的工作机制，加强逮捕听证审查方式。”

法律依据本身并不弱。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十八条规定：“人民检察院审查批准逮捕，可以询问证人等诉讼参与人，听取辩护律师的意见；辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。”注意这里的措辞：提出要求的，应当听取。只要律师正式提出，听取意见就是法定义务，不是检察机关的自由裁量。

法律给了入口，问题在于有多少人真正走进去。

笔者在检察机关工作时的一个观察是：审查逮捕阶段的律师意见，质量差距极大。有的是一页纸的“恳请不捕”，通篇是家庭困难和一贯表现；有的是十几页的证据分析和法律论证，逐条对应逮捕条件。两者进入检察官视野的分量，完全不在一个量级。而会议的这一定位，实际上是把“听取意见”从程序动作变成了实质审查的一环。既然是实质审查，就必然要求意见本身有实质内容。

三、关于办理审查逮捕案件的实务提示

（一）“黄金三十七天”，用好有奇效

从刑事拘留到检察机关作出批捕决定，最长三十七天。这段时间里，家属能做的有效事情其实只有三件：尽快委托律师会见、尽快固定有利证据、尽快提交书面意见。

会见的意义不只是“看看人怎么样”。它要解决的是：当事人对指控事实的说法是什么、有没有辩解、有没有法定从轻情节、身体状况如何、有没有被诱导或逼供。这些信息是后续一切辩护的基础。

在审查逮捕越来越强调说理与留痕的当下，一份写到位的书面意见，比任何口头沟通都更容易进入卷宗，也更容易被写进审查逮捕意见书的“辩护意见及采纳情况”一栏。

（二）不捕之后，事情没有结束

会议对不同类型不捕的后续处理作了区分：

  1. 证据不足不捕，公安机关可以补充侦查后重新提请批准逮捕。
  2. 不适宜羁押不捕，相关情形消失后，检察机关可以依法作出逮捕决定。
  3. 取保候审期间必须遵守规定、随传随到，违反规定且情节严重的，可以予以逮捕。
  4. 案件仍会继续侦查、移送审查起诉，最终是否起诉、是否判实刑，是另一个问题。

（三）逮捕之后，还有羁押必要性审查这条路

《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十五条规定的捕后羁押必要性审查，是很多家属不知道的一条通道。逮捕不是一捕到底，随着证据固定、病情变化、和解达成、企业经营需要，都可以申请重新评估羁押必要性。

另外，逮捕后的侦查羁押期限，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条规定：“对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。”期限的每一次延长，都是一个可以提出意见的节点。

四、结语

把这次会议放在更长的时间轴上看，它接续的是一条已经延续数年的线索。2021年4月，中央全面依法治国委员会将“少捕慎诉慎押”刑事司法政策列入年度工作要点5，这一政策从司法理念上升为国家政策。同年6月，中共中央印发的《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》6明确将“严格依法适用逮捕羁押措施，促进社会和谐稳定”作为检察机关的一项重要任务。

五年过去，政策的表述在变，从“少捕慎诉慎押”到“高质效办好每一个案件”，但核心命题没有变：如何在保障诉讼与保障人权之间，找到一个既不放纵犯罪、也不过度剥夺自由的平衡点。这次会议给出的答案是“精准”：不是简单地少捕，而是该捕的捕、该放的放，并且每一种决定都要有证据支撑、有说理留痕。

对辩护律师而言，这次会议最实际的价值，不是提供了新的辩护理由，而是把“社会危险性要有证据”“不捕要区分类型”“律师意见应当听取”这几件事，从学理讨论变成了最高检的工作要求。当一项要求进入考核与评查，它在个案中的分量就会不一样。

对当事人和家属而言，最重要的或许是理解一件事：审查逮捕是一场关于“是否需要关起来”的审查，不是关于“是否有罪”的审判。它有自己的证据标准、论证逻辑和时间窗口。错过了这个窗口，后面的每一步都会更艰难。法律的进步，往往就体现在这些窗口是否被认真对待。

我们团队也会在后续刑事辩护案件的办理过程中，尤其是审查逮捕阶段的工作时，紧跟最高检审查逮捕工作会议要求，全力保障当事人的合法权益。若有相关需求，欢迎就个案中的审查逮捕与羁押必要性审查问题与我们邮件联系。

注释：

1 https://www.spp.gov.cn/zdgz/202610/t20261024_739314.shtml

2  https://mp.weixin.qq.com/s/RIP9GB_x5h8ZbpRfV3XIoQ

3 https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202606/t20260602_728724.shtml

4 https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202606/t20260622_730050.shtml#1

5 https://newspaper.jcrb.com/2022/20220224/20220224_004/20220224_004_1.html

6 https://www.gov.cn/xinwen/2021-08/02/content_5629060.html

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

China Compliance Update: Anti-Corruption — Summer 2026

Chinese authorities issued the first major update to criminal bribery laws in a decade, lowered thresholds for private-sector corruption crimes, and maintained aggressive enforcement against both bribe givers and receivers. Three senior officials faced prosecution in the first half of 2026, with investigations reaching back decades and emphasizing "family-style corruption" involving relatives who exploited officials' influence for personal gain.
ChinaCriminal Law
Arnold & Porter
Arnold & Porter
Article

当投诉被称为“软暴力”——从商美娜案看“恶意索赔”“舆情敲诈”的刑法边界

China's 2026 anti-organized crime campaign targets "malicious claims" and "public opinion extortion" as key enforcement priorities. This article examines how criminal law should distinguish between legitimate consumer complaints and extortion, using the Shang Meina case—where a legal consultant spent 872 days in detention before being released without prosecution—to illustrate the evidentiary standards required when investment complaints, administrative reports
ChinaCriminal Law
Jincheng Tongda & Neal
Jincheng Tongda & Neal
Article

美国对伊朗8月24日“经济放逐”制裁行动行业性详解

关键词：伊朗、石油、航运、海运、数字资产、USDT、BTC、ETH、航材采购、供应链 美国最近一轮针对伊朗的制裁是2026年8月24日启动的“Operation Economic Outcast（“经济放逐”行动）”。对中国企业而言，这一轮美国对伊朗的制裁值得特别关注，因为OFAC的制裁重点已经不仅仅满足于“新增了哪些SDN”，而是美国正在明显অ
ChinaInternational Law
AnJie Broad Law Firm
AnJie Broad Law Firm