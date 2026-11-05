美国上市后持续融资的境外发行备案实务：从“分次发行”识别看储架注册、ATM和ELOC

01. 美国上市后的持续融资：真正的备案问题在哪里？

企业在美国上市后的股权融资，并不只有一个单一的交易类型。想象一家境内企业通过境外发行人间接在美国上市后准备进行再融资，不想一次性卖出一大笔股票（这样容易把股价打下去），而是想根据需要，慢慢地、分批地卖。美国资本市场提供了至少三种做法：

第一种，是先“占个坑”，用的时候再卖。公司可以提前向美国证监会（SEC）提交注册声明（通常是Form F-3）登记一定规模的证券额度，为后续根据融资需要实施具体发行建立注册框架。这叫“储架注册（Shelf Registration）”。登记这个额度本身不意味着已经发生证券发行，真正的发行通常发生在后续取用（Takedown）环节。

第二种，是通过已有交易市场“细水长流”地卖新股。公司可以聘请券商当“销售代理”，根据融资需要和市场情况持续出售股票，这就是“市场化发行”（At-the-Market Offering，以下简称“ATM”）。与一次性发行相比，ATM的特点是股票可以在一段期间内持续进入市场，因此很难说清楚“一次发行”究竟应当划定在哪一个时间点或哪一组交易。

第三种，是找一个特定投资者约定后续买入安排。公司可以与投资者签署股权购买协议，在一定期间和约定金额范围内，由公司根据协议约定的价格机制要求投资者购买股票；公司需要融资时，再通过发出购买指令（Put Notice）等方式启动具体购买。这就是股权额度融资（Equity Line of Credit，以下简称“ELOC”）。与ATM类似，发行人也可以根据自身需求和市场情况卖出股票，但与ATM相比，ELOC的每次Put通常具有更清楚的交易边界。

储架注册、ATM、ELOC可以分别使用，也可以交叉使用。储架注册是注册框架；美国证券法Rule 415决定持续/延迟发行的可行结构；ATM是Rule 415(a)(4)项下的典型市场化发行方式，符合条件的ELOC也可能适用类似的注册和发行机制。1另一方面，实务中常见的ELOC并不都是发行人在每次Put时直接向投资者发行并交割，也可能采取“先向投资者私募发行、再登记投资者转售”的结构。在后一种情况下，发行人向投资者发行证券与投资者后续转售证券属于不同层次的交易，应分别分析。本文以下对ELOC的讨论，重点在于识别发行人实际发行证券的交易边界及其备案数量；对于涉及投资者转售登记的ELOC，则应区分发行人向投资者的初级发行（Primary Issuance）与投资者后续的转售注册（Resale Registration），不将转售注册本身直接视为发行人的新增证券发行。

但是，对参与中概股再融资项目的境内律师而言，需要关注的不是用了哪种融资工具，而是这些融资安排最终形成了怎样的证券发行，以及应当如何纳入中国证监会的境内企业境外发行上市备案（以下简称“境外发行备案”）。设想上述公司先通过储架发行一次性发行500万股，之后通过ATM持续发行200万股，再通过ELOC分两次发行75万股。这里假设ELOC属于发行人直接向投资者发行股票的结构。对美国市场而言，这些交易各有适配的文件和交易逻辑；但对境内企业而言，需要判断：这些发行究竟属于同一项分次发行安排，还是彼此独立？ATM的200万股又构成几次具体发行？ELOC的5,000万美元最高购买承诺金额，在首次备案时又应对应多少拟发行股份？

《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）第十六条第二款规定，境内企业境外发行上市后，在同一境外市场发行证券的，应当在发行完成后3个工作日内向中国证监会备案。2《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》（以下简称“《第1号指引》”）进一步规定，发行人在授权范围内采用分次发行方式发行证券的，应当在首次发行完成后备案，说明拟发行的证券总数；剩余各次发行完成后，再向中国证监会汇总报告发行情况。sup)3

这里需要先区分境外发行备案制度中的“分次发行”与美国资本市场中的储架注册机制。二者都具有将一次监管程序与后续实际发行相分离的特点，但制度内涵并不完全相同。《管理试行办法》和相关指引并未进一步界定什么构成“分次发行”。2026年7月中国证监会就上市公司再融资规则公开征求意见时提出的储架发行制度，可以作为理解“分次发行”这一监管安排的制度参照：其核心是允许符合条件的上市公司就向特定对象发行股票一次注册、分次实施，实质上是将同一类发行在时间上拆分为若干次完成。4但该制度属于境内上市公司再融资规则，其适用对象、发行条件和监管程序均与境外发行备案不同，不能直接作为解释境外发行备案规则的法律依据。而美国储架注册更具有注册平台的性质：在有效注册框架下，发行人可以根据市场情况实施一次或多次具体发行，具体方式可以包括承销公开发行、注册直接发行、ATM以及以大宗交易方式进行的新股发行等。

这一差异对于境外发行备案尤其重要。境外发行备案规则中的“分次发行”，解决的是后续证券发行如何在备案程序上衔接的问题，并不意味着一次备案即可覆盖发行人未来所有类型的融资活动。对于美国上市的境内企业而言，首先需要判断不同融资安排是否属于同一项在授权范围内实施的分次发行，再进一步判断每次具体发行的边界和数量。换言之，不能因为美国市场上存在一个统一的储架注册框架，就直接将其等同于境外发行备案意义上的“一项分次发行”。

02. 从境外发行备案规则出发，重新拆解交易事实

境内企业美国持续融资项目的备案工作中最容易出现的误区，是试图先从文件中寻找一个可以直接对应境外发行备案概念的“发行单位”。但美国交易文件记录的是不同层次的事实：注册声明解决的是注册框架，融资协议解决的是双方之间的交易安排，销售指令决定何时开始卖，市场成交记录实际卖出了多少，交割文件和证券发行则回答什么时候完成了具体的证券发行。把这些文件简单地逐一对应到境外发行备案概念上，往往会把不同层次混在一起。

（一）看范围：哪些交易属于同一项分次发行安排？

《第1号指引》所称“授权范围”，实务上可以结合发行人的内部发行授权和发行计划来理解；《监管规则适用指引——境外发行上市类第2号：备案材料内容和格式指引》要求提交发行人内部相关决策文件，这些文件因此成为判断分次发行范围的重要事实基础。5但“授权范围”和“分次发行安排”并不是两个可以直接画等号的概念。内部决议可以说明公司获准发行什么证券、在什么范围内实施发行，但并不能仅凭一份董事会或股东会决议，就自动决定后续所有融资交易都属于同一项分次发行。

判断几个融资行为是否属于同一项分次发行安排，最好先回到发行人的内部授权和发行计划，再看不同融资安排的设立时间、交易目的、彼此的衔接关系，以及实际实施情况。注册声明、ATM销售协议、ELOC股权购买协议，说到底只是还原这些事实的证据，不是“分次发行”这个概念本身。这也是美国储架注册与境外发行备案意义上的“分次发行”需要区分的地方。不能仅因为不同类型的交易共享同一份注册声明，就认为其当然属于同一项分次发行；同样，使用不同注册声明也不当然意味着脱离原有安排。例如，同一项ELOC在存续期间可能由不同注册声明分别覆盖，且后续注册声明可以继续登记同一ELOC项下尚未发行的股份。6

（二）看交易：什么构成一次具体发行？

如果几个融资行为确实属于同一项分次发行安排，下一步需要识别其中发生了几次具体证券发行。这里尤其需要区分发行人与投资者之间形成证券交易安排的时间、证券交易的成交时间、证券交割结算的时间，以及发行人实际发行证券并完成股份登记的时间；对于ATM和ELOC，这些时间节点可能并不一致。

本文所称“具体发行”，是指结合交易安排和实际履行情况，可以识别为具有相对独立交易边界的一次证券发行；“备案统计单位”则是为了在首次备案和后续发行情况报告中归集这些实际发行而形成的报告口径。二者在简单交易中可能重合，但在连续发行或分批实施的交易中并不当然相同。据此，对于ATM等连续发行，不能预先将一个销售协议、一个交易日或者一笔成交设定为固定的备案单位。

（三）看数量：首次备案时到底报多少“拟发行证券总数”？

《第1号指引》要求首次备案说明拟发行的证券总数，2《监管规则适用指引——境外发行上市类第3号：报告内容指引》要求在发行情况报告中披露本次发行证券的数量等信息。7因此，数量不能脱离前面两个问题单独解决。

同一持续融资项目中，可能同时出现注册声明覆盖的证券数量或金额（即注册容量）、ATM项目的最高销售金额、ELOC项下投资者的最高购买承诺金额、某一次交易对应的股份数量以及最终实际发行数量。这些数字彼此相关，却并不相同。

由此，本文所讨论的三个问题实际上形成了分析分次发行的一个顺序：先确定分次发行范围，再识别具体发行单位，最后确定证券数量。

03. 从普通储架发行到ATM、ELOC：备案难点在哪里？

把普通储架发行作为参照，会比较容易看出ATM和ELOC分别把境外发行备案的哪一个问题放大了。普通储架发行最容易识别的是交易边界；ATM把一项融资需求拆成持续的市场销售，最棘手的是“如何划定一次发行的边界”；ELOC则通常可以通过每次Put和交割找到较清楚的交易边界，但未来到底有多少股可以发行，反而更难回答。

（一）普通储架发行：先找到一次清楚的交易

储架注册的作用，是为发行人在未来进行一次或多次具体发行建立注册框架。对于符合条件的外国私人发行人，可以用Form F-3注册声明建立储架注册框架。8储架注册本身并不是发行；本文所称的普通储架发行，具体发行发生在后续取用（Takedown）环节。与ATM和ELOC相比，这类发行的交易边界相对清楚，因此可以作为观察后两种结构的参照。

（二）ATM：一个项目，可能对应很多市场销售，但到底算几次发行？

ATM通常建立在储架注册框架之上。发行人与销售代理签署ATM销售协议，根据融资需要发出销售指令，由销售代理以市场价格为基准持续出售股票。Rule 415(a)(4)对发行人的“市场化发行（at-the-market offering）”作出了相应规定。

从具体交易实践看，美国注册文件或交易文件的变化，并不当然代表发行人在境外发行备案意义上的发行也发生变化。例如，SEC文件披露，在美国上市的外国发行人AC Immune SA的ATM项目在原Form F-3到期后，公司提交新的Form F-3并重新签署销售协议，以继续原有ATM项目；9如果不把上述文件变化还原到具体交易安排和实际发行时间线，容易将其误认为境外发行备案意义上的新发行。

ATM的特殊之处在于，它把一次融资需求转化成持续的市场销售。一个项目可以持续一段期间，一次销售指令也可能跨越多个交易日，而一个交易日还可能产生多笔成交。于是，ATM项目、销售指令、市场成交和实际证券发行之间并不存在天然的一一对应关系。

在境外发行备案中，ATM的具体发行及后续报告归集，可以重点考察以下因素：（1）发行人是否就特定期间或特定额度作出了相对独立的发行安排；（2）销售指令是否具有独立的发行目的、销售期间及数量或金额边界；（3）相关交易是否形成相对独立的定价、结算和股份发行安排；（4）不同销售期间之间是否存在明显的间隔、重新启动或新的发行决定；（5）发行人是否通过新的授权、融资协议或其他交易文件形成了新的发行安排。

上述因素应结合具体交易文件和实际履行情况综合判断。特别是对于连续运行的ATM项目，不宜仅因存在多个市场成交便将每笔成交机械认定为一次发行，也不宜仅因持续使用同一份ATM销售协议便将整个项目当然视为一次发行。此外，ATM项目通常以最高销售金额而非固定股份数量确定融资上限，首次备案时需要根据相关定价机制、预计发行价格及适用的发行限制，将金额上限转换为可核查的拟发行股份数量。

（三）ELOC：发行边界反而比较清楚，但“多少股”未必清楚

ELOC的交易逻辑与ATM不同。10典型ELOC由发行人与特定投资者签署股权购买协议，投资者在一定期间和最高金额范围内承诺购买发行人后续发行的股票；发行人需要融资时，根据协议约定向投资者发出Put，要求其购买相应股份。这里的Put是发行人依据协议发出的购买要求，并非通常意义上投资者持有的put option（卖权）。11

需要注意的是，实务中的ELOC并不是都采取发行人向投资者配售股票，并立即完成转售登记的结构。部分交易会通过Form F-1、Form F-3等注册声明，为投资者后续转售根据ELOC取得或将取得的股份提供注册安排。在这种结构下，应当区分发行人向投资者的初级发行与投资者后续的转售注册；注册声明所覆盖的股份既可能包括已经发行的股份，也可能包括根据ELOC后续可能发行的股份。因此，美国证券法下认定证券交易或出售发生的时间，与境外发行备案意义上实际发行证券并完成交割的时间并不当然一致。在境外发行备案中，仍应回到发行人实际发行证券的交易安排，结合发行时间、Put、定价、交割及股份发行情况确定相应的发行边界和数量。

从发行边界看，一个Put通常比ATM的一笔市场销售更容易识别：发行人提出购买要求，按照约定机制确定价格和数量，再完成交割。ELOC的主要难点在于，投资者通常承诺的是一个最高美元购买金额，而实际发行股份数量根据每次Put时适用的价格机制确定。因此，ELOC的最高购买承诺、注册容量和实际发行数量都可能分别对应不同层次的事实，不能相互替代。中国证监会现行公开规则尚未针对以美元最高购买承诺金额、浮动价格机制进行持续发行的ELOC规定首次备案时“拟发行证券总数”的统一计算公式，故不宜将最高购买承诺金额直接等同于拟发行证券数量。

在缺乏统一计算公式的情况下，实务上可以按照以下顺序测算ELOC项下潜在的发行股份数量：首先，根据股权购买协议确定最高购买金额以及适用的最低价格、折价或其他定价机制；其次，根据该价格机制测算在协议约定条件下可能对应的最大股份数量；再次，核查发行人现有注册声明覆盖的股份数量、公司法及组织文件项下的发行授权、适用的交易所发行限制以及投资者持股比例限制等是否可能进一步压缩可发行股份数量；最后，将上述限制与ELOC本身约定的股份数量上限进行交叉核对。如因市场价格、定价公式或其他条件导致无法在备案时确定唯一股份数量的，应当说明计算基础及主要限制因素；如仍无法形成明确、可核查的数量口径，则可在备案过程中与中国证监会沟通确认。

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