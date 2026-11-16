翻看不少商业秘密判决书，保密协议、员工手册里的保密条款、竞业限制协议等保密制度多少都能找到痕迹，但却并不满足“相应保密措施”要件。最高法院在（2020）最高法知民终538号民事判决中明确，保密措施“不是抽象的、宽泛的、可以脱离商业秘密及其载体而存在的”，而是“具体的、特定的、与商业秘密及其载体存在对应性的”。《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第五条第二款规定，人民法院应当根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素，认定权利人是否采取了相应保密措施。

本文围绕研发成果流转、员工离职、供应链合作三个场景，从最高法院案例里暴露出来的保密措施失效点，提出保密制度的落地路径。

一、研发成果流转：秘密在“还没定型”时就已经存在

研发成果流转的麻烦并不只在最终成果出来之后的保管，而更多地体现为，在研发过程中大量中间信息和阶段性成果处于“半成品”状态时，企业习惯性地觉得“还没到需要保密的地步”。搬易通案1中，最高法院对这个问题说得清楚。该案权利人主张的秘密点包括离职时仍在研发中的“基础性技术信息”以及项目的研发计划及进展情况，最高法院认定，阶段性成果构成技术秘密，并不以该项目最终形成的技术方案构成技术秘密为条件；承载技术秘密的载体也不以物理载体或原始载体为限，只要能够反映密点内容在被诉侵权行为发生之前已经客观形成，就可以成为适格载体。

但司法保护的前提终归是“采取了保密措施”。研发阶段如果只有一份入职时签的概括保密协议，法院很可能认为这份措施跟研发过程中的具体信息之间对不上号。所以研发场景的制度回应需要前移至立项和阶段评审环节：信息形成时同步界定秘密点，列一份秘密点清单，逐项写明信息内容、载体形式、密级和接触人员范围。清单不必求全，但至少要能让参与研发的人识别出哪些数据、哪些中间结果、哪些研发方向不能往外说。配套的是披露节奏的控制，对外技术交流、产学研对接、供应商前期洽谈按“功能概要→技术参数→核心工艺”分层披露，核心秘密点在保密协议签署和审批完成之前不要一次性披露。缺了这层识别和节奏，研发合作中的技术交流事实上就是失控的，一旦出现诉讼，无法向法院清晰呈现所主张的秘密点与保密措施之间的对应关系。

二、员工离职：载体清理是保密措施能不能成立的关键

离职场景的司法逻辑更直接。某乙公司案2中，最高法院认定四名自然人被诉侵权人“均是指尖识别项目组成员，均有机会接触到涉案秘密点”，靠的是项目参与记录和岗位事实。反过来，企业如果拿不出离职人员接触涉密信息的具体范围，也说不清离职时对这个范围的载体做了什么处置，保密措施要件就可能落空。

离职前后的行为证据更值得留意。创世纪案3中，前员工离职前一个月开始大批量下载文件，从服务器数据库下载162次，拷贝文件7万余次，窃取图纸和技术文档超3.7万个，最终被判令与接收企业连带赔偿约3.82亿元，并销毁全部纸质及电子载体。该案中，权利人能够提供异常下载行为记录，是该案认定侵权的重要支撑。倍通案4则展示了另一种形态：员工通过公司邮件系统将数据发送至个人邮箱，企业得以完成举证，关键在于对员工外发电子邮件实施了后台监控，从而获取了外发路径和内容。

倍通案与创世纪案共同说明行为证据和监控记录在侵权认定与举证中的价值，但需要注意：这些记录的功能是证明“接触、获取、使用”链条和侵权手段，而非替代保密措施要件本身的判断。保密性要件审查的核心，仍然是权利人在侵权行为发生前是否针对特定信息设置了接触者可以识别的管控边界。监控和日志的意义在于，它们使事前的管控安排变得可以“被还原”，从而服务于要件证明，而不是要件本身。

落到离职管理的操作层面，需要把载体清点和权限回收从人事流程的附属动作里单列出来，当成独立的保密审计环节来做。离职前确认涉密载体的持有状态和访问权限的存续状态，离职时完成权限关闭和载体返还的记录，离职后短期内保留对异常访问行为的监测能力。对于离职管理而言，在常规的竞业限制之外，离职后的保密义务也是要管的，二者的功能不一样，竞业限制协议本身并不当然构成反不正当竞争法意义上的“相应保密措施”，也替代不了离职环节的载体审计和权限回收。

三、供应链合作：保密链断掉的地方常常在合同相对方之外

供应链场景的独特风险在于：企业能够直接约束的主体往往不是泄密实际发生的主体。实际泄密可能发生在供应商的员工、分包商或物流环节，而权利人与这些主体并无直接合同关系，难以直接约束或追责。权利人只能通过与供应商的保密约定，将保密义务向供应链上下游传导。如果非合同主体明知或应知其获取、使用的是他人商业秘密，可以依据反不正当竞争法关于侵犯商业秘密的规定主张侵权责任，而不以存在合同关系为前提。与供应商的保密约定即便不能直接约束实际泄密主体，它仍具有独立的证据价值，权利人与合作方签订保密协议，或在供货合同中约定商业秘密归属和保密义务，是法院认定“相应保密措施”的重要依据。当然，该协议能否最终支撑保密性要件，仍取决于其内容是否指向具体的涉密信息、是否与权利人主张的秘密点形成对应。

吉利诉威马案5则从正面展示了供应链保密链该有的强度。该案判决停止侵害的具体要求里，包括把判决要求以公告或内部通知形式告知“可能获知案涉技术秘密的上下游厂商”，并与有关人员或单位签署保守技术秘密及不侵权承诺书。这一判决要求实际上是把保密义务往供应链纵深推。对企业来说，供应链保密条款的设计应当追求“穿透力”：披露环节分层控制（洽谈阶段只给功能概要，实质合作后再逐步开放技术参数），合同环节写穿透义务（下游涉密转包须经同意、下游主体须签保密承诺），两头同步安排。关键在于条款应当指向具体的涉密内容，笼统写一句“双方应保守商业秘密”是不够的，需要写明“哪些图纸、哪些参数、哪些工艺文件属于保密范围”。

结语：保密制度落地路径

研发成果流转、员工离职、供应链合作三个场景的失效点不同，但法院的判断标准是相同的：不审查企业“有没有制度”，而审查企业针对所主张的特定信息，在事前是否采取了接触者可以识别、在事后可以被证据还原的措施。据此，保密制度不宜停留在原则宣示，而应落成三项具有实务操作性，且可留痕、可证明的动作。

第一，分级管理。在立项、阶段评审和信息形成时同步界定秘密点，形成秘密点清单，逐项写明信息内容、载体形式、密级和接触人员范围；对外技术交流、产学研对接和供应商前期洽谈，按“功能概要→技术参数→核心工艺”分层披露并履行审批。

第二，访问控制。按最小必要原则设置权限。研发环节控制知悉范围，离职环节单列载体清点和权限回收，离职前确认涉密载体持有状态和权限存续状态，离职时完成权限关闭和载体返还记录，离职后短期内保留异常访问监测能力；供应链环节在合同中写明具体涉密内容、下游涉密转包须经同意、下游主体须签署保密承诺。

第三，证据留存。保密协议、员工手册保密条款、秘密点清单、披露审批、权限变更、载体清点、访问日志和监控记录等，以统一编号、时间戳、保管链和原始载体可提交的形式归档。对外发邮件、异常下载等监控记录，应注意取得方式的合法性并保留原始介质。

以上三项动作指向同一目标，即保密措施有效运行。近年来的司法实践确实加大了对权利人的保护，但程序启动仍然依赖权利人能向法院清晰呈现主张的秘密是什么，对方通过什么渠道接触了它，保密措施在侵权发生之前是否已经有效运行。

注释：

1. 详见最高人民法院（2023）最高法知民终593号民事判决书

2. 详见最高人民法院（2023）最高法知民终1503号民事判决书

3. 详见最高人民法院（2023）最高法知民终2039号民事判决书

4. 详见最高人民法院（2021）最高法知民终1687号民事判决书

5. 详见最高人民法院（2023）最高法知民终1590号民事判决书