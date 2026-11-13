生物创新药的专利布局与保护——以曲妥珠单抗为例

生物医药产业是知识密集和创新驱动的战略性产业，其发展高度依赖前沿科学技术的突破以及科技创新成果的商业化应用。知识产权作为创新成果和技术竞争优势的核心保障与价值实现工具，在激励生物医药产业创新、塑造企业核心竞争力方面发挥着重要作用。

生物医药产业具有研发投入高、周期长、风险大等特点。创新药研发从靶点发现、药物设计到临床试验、上市销售，涉及多个技术环节，并伴随着持续的资金投入和研发风险。如何通过法律制度保障创新主体的合理投入回报，同时兼顾技术公开、市场竞争和公众用药可及性，是生物医药领域知识产权保护需要解决的重要问题。专利制度通过对符合授权条件的发明创造给予一定期限的排他性保护，为企业保护核心技术、实现创新成果的商业价值提供了法律保障。在此基础上，创新药企业还需要结合研发进程和技术特点，通过系统性的专利布局形成覆盖药物研发、生产及商业化全过程的保护体系。

曲妥珠单抗（商品名赫赛汀，Herceptin）是美国基因泰克公司开发的HER2靶向单克隆抗体药物，于1998年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市。基因泰克及罗氏集团围绕该药品进行了长期的专利布局和运营，通过对核心抗体、适应症、联合用药、制剂及生产工艺等技术内容进行多层次保护，形成了较为完整的专利保护体系。该药品的专利布局实践，对研究专利制度在生物医药领域的作用以及创新药企业的专利保护策略具有借鉴意义。

01. 专利制度与生物药保护和发展的关系

（一）专利保护对生物药研发与成果转化的作用

生物医药产业具有高投入、长周期和高风险的特点。创新药研发通常涉及靶点发现与验证、候选药物筛选、临床前研究及临床试验等多个环节，从技术研发到最终实现产品上市，周期较长并且需要承担极高的研发风险。创新药在医学突破、产业升级和社会健康保障等方面具有重要作用。然而，企业投入大量资金和技术资源形成的创新成果，一旦被竞争对手以较低成本进行复制或利用，可能影响研发企业收回投入并持续开展创新活动的能力。

专利制度通过赋予专利权人一定期限内的排他性权利，使其能够依法限制他人未经许可实施受专利保护的技术方案，从而为研发投入的回收及创新成果的商业化提供保障。因此，专利制度对生物医药产业的作用不仅体现为对单项技术成果的保护，还体现为通过明确创新成果的权益归属，为技术研发、产业投资及创新成果转化提供支撑。

（二）生物药的技术特点与多层次专利保护

生物药与传统小分子化学药物在分子结构和生产方式上存在显著差异。生物药通常具有较为复杂的分子结构，其生产过程可能涉及活细胞、微生物等生物系统，最终产品的性质与生产工艺之间存在密切联系。对于部分小分子化学药物而言，化合物专利通常是保护核心活性成分的重要手段。而对于生物药，由于其结构、功能、制备工艺及临床应用的复杂性，单一专利往往难以覆盖药物研发和商业化过程中形成的全部创新成果。

生物创新药企业通常需要围绕核心技术，从不同技术层次开展专利布局。例如，针对抗体药物，可以围绕抗体结构、核酸序列、表达载体、宿主细胞、抗体生产及纯化方法、药物制剂、药物组合以及特定适应症相关医药用途等技术方案申请专利。这些技术方案虽然可能围绕同一药品展开，但各自具有不同的技术特征和保护范围。通过将相关专利进行有效组合，企业可以形成覆盖核心技术及其改进、应用环节的专利保护网络。1

因此，生物医药领域的专利保护不应局限于单件核心专利，而应当结合药物研发、生产制造和商业化应用的技术特点，建立多维度、多层次的专利保护体系。这也决定了创新药企业需要将专利布局贯穿药物研发和商业化的全过程。

02. 生物创新药专利布局路径

（一）研发过程中的专利挖掘

生物创新药的专利布局以研发过程中形成的技术成果为基础。专利挖掘是指以申请专利为目的，对科研、生产等过程中取得的技术成果进行筛选、分析和评估，识别具有专利申请价值的技术方案，并进一步挖掘与核心技术相关联的改进技术及其他创新成果。通过有效的专利挖掘，可以及时识别研发过程中具有保护价值的技术内容，为后续专利申请及专利组合布局提供基础。

生物创新药的研发通常涉及研究立项、药物发现、临床前研究、临床试验及上市等阶段，不同阶段形成的技术成果及其专利保护重点有所不同。在研发立项及药物发现阶段，应当结合专利信息开展技术发展趋势、技术生命周期、技术路线、竞争对手及目标市场等方面的分析，识别相关领域的技术发展状况、现有专利布局及潜在的专利侵权风险，为研发方向和专利申请策略的确定提供依据。临床前研究阶段是识别核心技术成果、确定基础专利申请策略的重要时期，研发主体应当结合技术方案的可专利性、技术公开风险及市场竞争状况等因素，确定相关技术成果的保护方式及专利申请时机。进入临床研究阶段后，仍可能形成具有专利申请价值的创新成果，例如临床研究过程中产生的新的药物组合物、联合用药相关产品，以及针对药物毒性开展进一步研究所形成的低毒、减毒活性成分或改进制剂等。这些技术成果在符合专利授权条件的情况下，均可作为后续专利申请的对象。

（二）技术成果的保护方式选择

生物创新药研发成果的保护方式，应当结合技术特点及保护方式的法律效果进行选择。专利申请以充分公开技术方案为前提，相关技术获得专利授权后，专利权人可以在法定保护期限内依法排除他人未经许可实施其专利，即使他人通过独立研发获得相同技术，也不当然免除专利侵权责任。技术秘密则无须公开技术内容，在持续符合商业秘密法定保护条件的情况下，可以不受专利保护期限的限制，但无法排除他人通过独立研发、合法反向工程等方式获取并使用相同技术。因此，两种保护方式在保护范围、期限及法律效果等方面存在差异。

具体而言，对于容易通过产品分析获知、难以长期保密，或者竞争对手可能独立研发获得的技术方案，在符合专利授权条件的情况下，可以优先考虑通过专利予以保护。对于难以通过最终产品检测或反向工程获知、具有较高商业价值且能够持续采取有效保密措施的技术信息，则可以考虑采用技术秘密的方式予以保护。研发主体应当综合考虑各类因素，选择适当的保护方式，并对不同技术成果采取专利与技术秘密相结合的保护策略。

（三）技术成果的专利布局

随着药物研发的持续推进，核心技术的改进及相关衍生技术的开发还可能形成新的专利申请对象。研发主体可以围绕不同阶段形成的技术成果持续开展专利挖掘和申请，逐步形成由核心专利、支撑专利及外围专利等构成的专利组合。其中，核心专利通常涉及相关产品或技术的关键技术方案；支撑专利主要涉及为核心技术提供支持的相关技术方案；外围专利则围绕核心技术的改进、应用及延伸展开。通过将相互关联、具有不同保护范围的专利进行有效组合，可以形成对核心技术及相关创新成果的多层次保护。

专利组合的布局可以从时间和技术两个维度展开。在时间维度上，围绕药物研发及商业化进程，在不同阶段持续挖掘和保护新形成的创新成果；在技术维度上，围绕核心技术，从不同技术特征、生产制造、制剂及临床应用等方面拓展相关技术成果的专利保护范围。两种布局方式相互结合，有助于形成覆盖药物研发、生产及商业化不同环节的专利保护体系。

03. 曲妥珠单抗的专利布局实践

（一）时间维度：围绕药物研发及上市后应用拓展专利布局

生物创新药的研发与上市通常经历较长周期，而专利权具有法定保护期限。因此，专利布局既需要关注研发早期核心技术成果的及时保护，也需要随着研发进展，持续识别和保护后续形成的技术创新成果。对于已经上市的药物，围绕新适应症、联合用药等方面开展的研究，同样可能形成新的专利申请对象。

从曲妥珠单抗的研发历程及相关专利申请情况来看，基因泰克及罗氏集团的专利布局与技术研发进程密切相关，相关专利申请由早期HER2抗体的筛选及人源化改造，逐步延伸至上市后的适应症拓展和药物联合应用等领域。

1. 上市前的技术研发和专利申请

20世纪80年代中期，HER2基因的克隆及相关研究取得重要进展。随着HER2受体与肿瘤细胞增殖关系的研究不断深入，基因泰克的研发人员开展了针对HER2受体的单克隆抗体研究，筛选出能够特异性结合HER2受体胞外结构域的鼠源单克隆抗体4D5，并通过实验研究发现其具有抑制HER2过表达肿瘤细胞增殖的作用。

围绕上述研究成果，基因泰克于1988年提交了相关专利申请。以该申请为优先权基础的国际专利申请WO89/06692（最早优先权日为1988年1月12日，国际申请日为1989年1月5日），公开了特异性结合HER2受体胞外结构域的单克隆抗体及相关技术方案，使早期抗体筛选及其功能研究中形成的技术成果成为专利申请的保护对象，为后续相关技术的专利保护奠定了基础。

在后续研发过程中，基因泰克进一步对鼠源单克隆抗体4D5进行人源化改造，以降低鼠源抗体可能引起的免疫原性风险，同时尽可能保留其抗原结合能力及抑制肿瘤细胞增殖的作用。相关研究主要涉及抗体可变区中互补决定区与框架区的设计与改造。研发人员通过将鼠源抗体的抗原结合相关序列引入人源抗体框架，并对部分框架区氨基酸残基进行调整，获得了具有较高HER2结合能力及抗增殖活性的人源化4D5抗体，为后续曲妥珠单抗的临床应用奠定了技术基础。

与上述技术研发进展相对应，基因泰克围绕人源化抗体技术提出了新的专利申请。其中，国际专利申请WO92/22653的优先权日为1991年6月14日，国际申请日为1992年6月15日。该申请不仅涉及抗体人源化的技术方法，还公开了与人源化4D5抗体有关的具体氨基酸序列及相关抗体变体。通过上述申请，基因泰克将专利布局从早期鼠源抗体及其抗原结合、抗增殖功能，进一步延伸至抗体人源化方法及相关技术方案，为人源化抗体研发成果寻求专利保护。2

此后，基因泰克继续推进相关抗体的临床研究，验证其对HER2阳性乳腺癌的治疗效果。1998年9月25日，曲妥珠单抗获得美国FDA批准上市。

由此可见，在曲妥珠单抗上市前的研发阶段，相关专利申请与技术研发进程相衔接：从早期HER2抗体筛选及功能研究，到针对鼠源抗体进行人源化改造，研发主体围绕不同阶段形成的关键技术成果持续提出专利申请，为药物的后续研发及商业化建立了专利保护基础。

2. 上市后的技术研发和专利申请

1998年曲妥珠单抗成功上市后，相关技术研发与专利申请进一步向拓展适应症及探索其他药物用途等方向延伸。在早期乳腺癌辅助治疗方面，2005年，曲妥珠单抗用于HER2阳性早期乳腺癌辅助治疗的临床研究结果陆续发表，相关研究支持了曲妥珠单抗从转移性乳腺癌治疗向早期乳腺癌辅助治疗领域的应用拓展。围绕相关研究方向，基因泰克开展了涉及曲妥珠单抗辅助治疗等医药用途的专利申请，使上市后形成的相关研发成果进一步成为专利布局的对象。在胃癌治疗方面，2009年，曲妥珠单抗联合化疗用于治疗HER2阳性晚期胃癌的临床研究结果公布，相关研究为拓展曲妥珠单抗的临床应用范围提供了依据。与此同时，围绕HER2表达胃癌患者的筛选及相关靶向治疗技术，罗氏相关研发主体提出了新的专利申请。例如，国际专利申请WO2010/136569涉及识别可能对HER2信号通路调节剂产生治疗反应的胃癌患者等技术内容，反映了相关专利布局向患者筛选及特定临床应用技术领域的延伸。

随着相关临床研究的推进，曲妥珠单抗于2010年获得欧盟及美国监管机构批准，用于特定HER2阳性胃癌的治疗。这一适应症的拓展，使曲妥珠单抗的临床应用由乳腺癌进一步扩展至胃癌领域，也为围绕相关医药用途、患者筛选及联合用药等技术成果开展后续专利布局提供了应用基础。3

除适应症拓展外，罗氏及基因泰克还围绕HER2抗体药物联用开展了多种类型的专利布局。随着曲妥珠单抗从单药治疗逐步发展到联合用药，治疗适应症不断拓宽，相关专利布局也从早期的抗体相关技术，逐步延伸至适应症、药物组合以及其他应用领域。

从曲妥珠单抗上市后的研发与专利申请情况可以看出，原研企业在核心药物获得上市批准后，仍可通过持续开展临床研究，形成新的医药用途及药物组合等技术成果，并针对符合专利授权条件的技术方案提出专利申请。这种围绕后续研发成果持续开展专利布局的方式，有助于扩大药物的临床应用范围，并通过相互关联的专利申请，为相关技术成果提供进一步保护。

（二）技术维度：围绕核心技术构建多层次专利保护体系

除围绕药物研发及商业化进程持续开展专利申请外，生物创新药企业还可以围绕核心技术，从不同技术特征、生产制造、药物制剂及临床应用等方面开展专利布局。基因泰克及罗氏集团在HER2抗体药物领域的专利布局，既涉及核心抗体技术，也涵盖相关制备工艺、制剂技术以及后续药物研发等领域，体现了围绕核心技术及相关创新成果构建专利组合的布局方式。

1. 围绕核心技术构建相关技术领域的专利保护网络

曲妥珠单抗的核心技术涉及HER2抗体筛选与人源化改造。以此为基础，基因泰克及罗氏集团逐步将相关专利布局延伸至抗体改造、生产制造、药物制剂、药物联用及诊断技术等多个领域。

生物药的研发及商业化不仅涉及核心活性成分，还涉及药物生产、纯化、制剂及给药等多个技术环节。随着相关技术的持续改进，不同环节可能形成具有独立专利申请价值的技术成果。通过围绕这些技术成果分别申请专利，可以形成在保护对象和技术应用环节上相互关联的专利组合。

以曲妥珠单抗的制剂改进为例，针对给药方式的优化，罗氏集团开发了皮下注射制剂Herceptin Hylecta。该制剂由曲妥珠单抗与重组人透明质酸酶PH20组成，通过皮下注射方式给药。与通常需要约30至90分钟进行静脉输注的曲妥珠单抗制剂相比，Herceptin Hylecta可在约2至5分钟内完成给药，提高了给药的便利性。

与上述剂型改进方向相对应，罗氏集团提出了国际专利申请WO2011/012637。该申请涉及适用于皮下注射的高浓度抗HER2抗体制剂，其公开的技术方案包括抗HER2抗体、透明质酸酶以及相关缓冲剂、稳定剂等组分，并涉及相应制剂的制备及应用。

上述制剂改进及相关专利申请说明，生物创新药的专利布局并不局限于核心抗体本身。围绕既有药物的制剂组成、给药方式以及相关生产技术开展进一步研发，仍可能形成新的技术方案，并通过专利申请寻求相应保护。通过将核心抗体相关专利与后续制剂、工艺等技术成果的专利进行组合，可以形成覆盖不同技术环节的专利保护体系。

2. 通过后续技术研发拓展产品及专利组合

除围绕既有药物开展技术改进外，生物创新药企业还可以基于相关技术研究，进一步开发具有不同技术特征的药物产品，并针对后续研发形成的创新成果开展专利布局。

在HER2靶向药物领域，罗氏集团持续开展相关药物研发，并于2012年和2013年分别推出帕妥珠单抗和恩美曲妥珠单抗等药物，进一步拓展了HER2靶向治疗的产品体系。其中，帕妥珠单抗与曲妥珠单抗均属于HER2靶向单克隆抗体，但两者结合HER2受体的不同结构域，具有不同的作用特点。帕妥珠单抗可与曲妥珠单抗联合使用，通过不同的作用机制增强HER2靶向治疗效果。恩美曲妥珠单抗则是在曲妥珠单抗的基础上，将其与抑制微管聚集的细胞毒性药物美登素类衍生物DM1通过连接子结合形成的抗体偶联药物。该药物将曲妥珠单抗的靶向作用与细胞毒性药物的杀伤作用相结合，使细胞毒性药物能够通过抗体介导的方式向HER2阳性肿瘤细胞递送。

上述药物的研发体现了HER2靶向治疗技术在不同方向上的持续发展。其中，恩美曲妥珠单抗涉及在既有抗体基础上形成抗体偶联药物的技术改进，而帕妥珠单抗则属于针对同一靶点开发的另一种单克隆抗体。两者均可作为HER2相关技术持续研发及产品组合拓展的案例。

从上述实践可以看出，原研企业通过持续开展技术研发，一方面可以围绕核心药物形成制剂、生产工艺等方面的改进技术，另一方面也可以围绕相关靶点和技术方向开发新的药物产品，并根据不同技术成果的特点开展专利申请，逐步形成相互关联的专利组合。在此过程中，企业仍需结合技术发展及市场竞争状况，持续开展专利信息分析和侵权风险评估，识别具有专利申请价值的技术成果及相关专利障碍。除自主研发形成的专利外，也可以根据研发及商业化需要，通过专利权转让、专利实施许可、合作开发或企业并购等方式取得相关技术权益，进一步完善专利组合。

总体而言，围绕核心技术开展多层次专利布局，可以使企业对不同研发阶段、不同技术环节形成的创新成果分别寻求专利保护，并通过相关专利的组合形成相互支持的保护体系。但后续专利申请所涉及的技术改进及新产品研发，并不当然延长原有核心专利的保护期限。各项专利权的保护范围和期限仍应根据具体授权内容及适用法律分别确定。

04. 结语

专利制度通过对符合授权条件的技术创新成果给予法定期限内的排他性保护，在激励技术创新、促进技术成果转化等方面发挥着重要作用。对于研发周期长、技术结构复杂的生物创新药而言，单件专利往往难以覆盖药物研发、生产及商业化过程中形成的全部创新成果。因此，创新药企业需要结合技术研发进程及相关技术成果的特点，通过持续开展专利申请与组合布局，构建多层次的专利保护体系。

曲妥珠单抗的专利布局实践表明，生物创新药的专利布局可以从时间和技术两个维度展开。在时间维度上，围绕药物研发及商业化进程，对不同阶段形成的创新成果持续开展专利申请；在技术维度上，围绕核心技术及其后续改进，从抗体结构、生产工艺、药物制剂、药物联用及相关医药用途等方面形成相互关联的专利组合。通过上述布局，可以对不同研发阶段及技术领域形成的创新成果分别寻求专利保护，增强专利保护体系的完整性。

生物创新药企业应当结合技术特点、研发进程、市场竞争状况及专利保护期限等因素，合理选择专利与技术秘密等保护方式，并持续开展专利风险分析及专利组合管理。通过持续的技术创新与合理的专利布局，企业可以在依法保护创新成果的基础上，进一步实现相关技术成果的商业价值。

文章附录

1. Michael D. Frakes & Melissa F. Wasserman, Unveiling the Patent Landscape of Biologic Drugs, 120 Northwestern University Law Review 1315 (2026).

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol120/iss5/4/

2. Carter P., Presta L., et al., Humanization of an Anti-p185HER2 Antibody for Human Cancer Therapy, Proceedings of the National Academy of Sciences, 1992, 89(10): 4285–4289, DOI: 10.1073/pnas.89.10.4285. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1350088/

3. Van Cutsem E., et al., Efficacy Results from the ToGA Trial: A Phase III Study of Trastuzumab Added to Standard Chemotherapy in First-Line HER2-Positive Advanced Gastric Cancer, Journal of Clinical Oncology, 2009, 27(18_suppl): LBA4509. https://doi.org/10.1200/JCO.2009.27.18_suppl.LBA4509.