遗嘱公证作为跨境财富传承路径的实务困境与突破——以澳门居民涉美遗嘱公证案为视角

摘要：随着粤港澳大湾区建设的推进，跨境家庭财产传承需求日益增长，多法域的财富传承业务对律师实务提出了新的挑战。本文以笔者经办的一起澳门居民为其美国籍子女设立遗嘱公证案为切入点，当事人年事已高并已定居美国，原希望高效传承境内房产，经律师综合评估后建议采用遗嘱公证路径，但在办理过程中遭遇了夫妻共同财产认定、法律适用冲突、境外证据认证等多重困境。本案中，当事人A系澳门居民，其名下多处广州房产源于继承父母（涉及一夫一妻一妾）遗产，且因部分被继承人（父之妻C）去世时A仍处婚姻存续期间，公证处要求审查该部分“超额”取得的房产是否涉及夫妻共同财产。围绕此问题，本文分析了法律适用冲突与证据认证障碍，探讨了“笼统遗嘱”与“具体遗嘱”的实务抉择，并提出应对策略。本文的核心结论是：跨境继承的障碍往往不在实体法，而在证明与程序——依加州《家庭法典》第770条，婚姻存续期间经继承取得的财产原则上属单独财产，公证处的实体顾虑本可化解，真正的瓶颈在于无法提供原始文件自证；在此约束下，“笼统遗嘱”是务实但需警惕未来诉讼风险的替代方案，律师的价值在于为当事人在实体认定与证明成本之间寻求最优平衡。文中以表格直观对比不同方案的法律要件与程序成本，以期为同类案件提供参考。

关键词：遗嘱公证；夫妻共同财产；法律适用；境外证据认证；跨境财富传承

01. 问题的提出：跨境遗嘱公证面临哪些法律障碍？

在跨境家庭财产传承实务中，涉外当事人希望将境内财产高效传承给境外子女，但不同法域的法律制度差异、证据规则冲突及公证审查标准的不同，使这一过程充满变数。本案的核心问题在于：当当事人的婚姻、亲属关系、财产分涉澳门、美国、香港及内地多个法域时，夫妻共同财产应适用何种法律？公证遗嘱能否顺利办理？为回答上述问题，本节以真实案件为切入点，梳理案件事实与核心法律争议。

（一）案情概要

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