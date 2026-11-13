GLOBE モデルと最恵国待遇（MFN）価格設定：クロスボーダ ーの医薬品開発・取引への影響

2026 年 10 月 2 日、米国メディケア・メディケイド・サービスセンター（Centers for Medicare & Medicaid Services。以下、「CMS」）は、効率的な医薬品価格設定のためのグローバル・ベンチマーク （Global Benchmark for Efficient Drug Pricing。以下、「GLOBE」）モデルに関する最終規則を公表しま した。GLOBE は、メディケア・パート B において対象医薬品の製薬企業に参加を義務付ける最恵国待遇 （most-favored-nation。以下、「MFN」）価格設定モデルであり、国際的な価格ベンチマークを用い て、対象医薬品について製薬企業が支払うリベート額を算定するものです。

最終規則では対象製品の範囲が狭められているものの、影響を受ける可能性のある製薬企業は、GLOBE モデルの実施期間の開始前に報告に関する判断を行う必要があります。本 GT Alert では、GLOBE モデル の主要な特徴を概説するとともに、クロスボーダーの医薬品開発、ライセンス取引、買収及び供給計画に 対する影響について考察します。

適用範囲及び除外対象 ：GLOBE は、適用対象となるメディケア・パート B 医薬品について、無作為 に選定された地域のメディケア加入者群による利用分に適用されます。除外対象製品や製薬企業に対 する適用免除については、それぞれ個別の検討が必要となります。

：GLOBE は、適用対象となるメディケア・パート B 医薬品について、無作為 に選定された地域のメディケア加入者群による利用分に適用されます。除外対象製品や製薬企業に対 する適用免除については、それぞれ個別の検討が必要となります。 報告及び時期 ：最初の任意データ提出の受付期間は 2027 年 1 月に設けられ、2027 年 4 月の GLOBE モデルの実施期間開始に先行します。そのため、国際価格データの整備及び報告体制の準備は、早急 に対応すべき課題となります。

：最初の任意データ提出の受付期間は 2027 年 1 月に設けられ、2027 年 4 月の GLOBE モデルの実施期間開始に先行します。そのため、国際価格データの整備及び報告体制の準備は、早急 に対応すべき課題となります。 クロスボーダーへの示唆：製薬企業は、製品が適用対象となるかどうか、海外における価格決定、デ ータに関する権利、及び取引後に適用免除等の措置を利用できるかどうかの相互関係に対応できるよ う、開発計画及び商業契約の内容を検討すべきです。

日本企業への示唆：日本は GLOBE の 19 の参照国の一つであり、日本における価格・販売数量データや 薬価収載・上市の時期は、国際ベンチマークの算定を通じて、米国でのリベート負担や日米間のライセン ス取引の収益性に影響し得ます。もっとも、後述のとおり、Method I では原則としてベースライン時点 のベンチマークが維持されるため、日本の薬価改定が直ちに米国側の負担に反映されるとは限らず、他方 で Method II では提出されるネット価格（値引き・リベート等を反映した実質価格）及び販売数量のデー タが重要となります。特に、日米の商業化権が異なる当事者に帰属する案件では、リベートの法的な支払 義務者と契約上の最終的な費用負担者を区別した上で、必要なデータの提供・利用・訂正、リベートの純 売上高やロイヤルティへの反映及び制度変更時の対応を契約上明確にするとともに、薬事・薬価、事業開 発、法務及び財務の各部門が連携して、日本での開発・上市戦略と米国事業の収益予測・取引条件を一体 的に評価することが望まれます。

GLOBE 最終規則：主な特徴

適用範囲及び適用要件 ：GLOBE は、所定の治療領域における、メディケア・パート B のリベート対 象となる単一供給医薬品（single-source drugs）及び単一供給生物学的製剤（sole-source biological products）に適用されます。当初の支出基準は、所定の過去 12 か月間におけるオリジナル・メディケ ア・パート B の給付対象として認められた額（allowed charges）の合計が 1 億米ドルを超えることで す。この基準額は、その後、インフレに連動して調整されます。一度この支出基準を満たした場合、 その後の支出額が減少したとしても、GLOBE モデルの実施期間中は引き続き当該基準を満たしてい るものとみなされます。GLOBE に基づく負担額は、米国売上高の一定割合によって決まるのではな く、オリジナル・メディケア・パート B の加入者の約 25%をカバーする無作為に選定された地域にお ける登録上の住所に基づいて特定される、対象となるメディケア加入者群による利用の状況によって 決まります。

：GLOBE は、所定の治療領域における、メディケア・パート B のリベート対 象となる単一供給医薬品（single-source drugs）及び単一供給生物学的製剤（sole-source biological products）に適用されます。当初の支出基準は、所定の過去 12 か月間におけるオリジナル・メディケ ア・パート B の給付対象として認められた額（allowed charges）の合計が 1 億米ドルを超えることで す。この基準額は、その後、インフレに連動して調整されます。一度この支出基準を満たした場合、 その後の支出額が減少したとしても、GLOBE モデルの実施期間中は引き続き当該基準を満たしてい るものとみなされます。GLOBE に基づく負担額は、米国売上高の一定割合によって決まるのではな く、オリジナル・メディケア・パート B の加入者の約 25%をカバーする無作為に選定された地域にお ける登録上の住所に基づいて特定される、対象となるメディケア加入者群による利用の状況によって 決まります。 除外対象製品 ：最終規則では、希少疾病用医薬品の指定（orphan designation）を受け、かつ承認さ れた適応症が当該指定に係る希少疾病又は希少病状のみである医薬品、米国食品医薬品局（Food and Drug Administration。以下、「FDA」）の「承認済み細胞・遺伝子治療製品（Approved Cellular and Gene Therapy Products）」リストに掲載された製品、及び「血漿由来製品（plasma-derived products）」が、新たに除外対象として追加されています。また、メディケアの最大公正価格 （maximum fair price：MFP）が適用されている医薬品も、引き続き除外対象とされています（価格 交渉の対象に選定されただけでは、この除外は適用されません）。ただし、これらの除外対象の一覧 は、個別製品ごとの適用対象該当性の評価に代わるものではありません。

：最終規則では、希少疾病用医薬品の指定（orphan designation）を受け、かつ承認さ れた適応症が当該指定に係る希少疾病又は希少病状のみである医薬品、米国食品医薬品局（Food and Drug Administration。以下、「FDA」）の「承認済み細胞・遺伝子治療製品（Approved Cellular and Gene Therapy Products）」リストに掲載された製品、及び「血漿由来製品（plasma-derived products）」が、新たに除外対象として追加されています。また、メディケアの最大公正価格 （maximum fair price：MFP）が適用されている医薬品も、引き続き除外対象とされています（価格 交渉の対象に選定されただけでは、この除外は適用されません）。ただし、これらの除外対象の一覧 は、個別製品ごとの適用対象該当性の評価に代わるものではありません。 国際ベンチマーク及びリベート ：GLOBE モデルは、オーストラリア、カナダ、チェコ、ドイツ、日 本及び韓国を含む 19 の参照国における価格を利用します。Method I では、入手可能な国際価格情報 を用いて、調整後の国別ベンチマーク価格の中で最も低い価格を特定します。このベンチマークは、 原則としてベースライン時点で設定され、所定の例外を除き、その後も維持されます。任意制度であ る Method II では、製薬企業から提出されたデータを用いて、各国のネット価格を販売数量で加重平 均したベンチマークを算定します。CMS は、利用可能なベンチマークのうち高い方を選択した上で、 これに所定の割合（Method I が選択された場合は 102％、Method II が選択された場合は 105％）を 適用し、さらにメディケア・パート B の加算分を反映してベンチマーク額を算定します。他の条件が 同一である場合、算定されるベンチマーク額が高いほど、GLOBE による追加リベート額は減少する 可能性があります。提出されたデータに基づく加重平均ネット価格ベンチマークが Method I による ベンチマークを上回る場合には、Method II の利用が有利となる可能性があります。もっとも、値引 き等によりその利点が減少又は消失することがあります。また、Method II で算定されたベンチマー クが Method I によるベンチマークを下回る場合には、利用可能な Method I によるより高いベンチマ ークが用いられます。CMS が請求するのは、通常のメディケア・パート B インフレ・リベートを超 える追加的な GLOBE リベート額のみであるため、製薬企業は、重複するリベート総額を合算して負 担額を見積もらないよう留意することが望まれます。

：GLOBE モデルは、オーストラリア、カナダ、チェコ、ドイツ、日 本及び韓国を含む 19 の参照国における価格を利用します。Method I では、入手可能な国際価格情報 を用いて、調整後の国別ベンチマーク価格の中で最も低い価格を特定します。このベンチマークは、 原則としてベースライン時点で設定され、所定の例外を除き、その後も維持されます。任意制度であ る Method II では、製薬企業から提出されたデータを用いて、各国のネット価格を販売数量で加重平 均したベンチマークを算定します。CMS は、利用可能なベンチマークのうち高い方を選択した上で、 これに所定の割合（Method I が選択された場合は 102％、Method II が選択された場合は 105％）を 適用し、さらにメディケア・パート B の加算分を反映してベンチマーク額を算定します。他の条件が 同一である場合、算定されるベンチマーク額が高いほど、GLOBE による追加リベート額は減少する 可能性があります。提出されたデータに基づく加重平均ネット価格ベンチマークが Method I による ベンチマークを上回る場合には、Method II の利用が有利となる可能性があります。もっとも、値引 き等によりその利点が減少又は消失することがあります。また、Method II で算定されたベンチマー クが Method I によるベンチマークを下回る場合には、利用可能な Method I によるより高いベンチマ ークが用いられます。CMS が請求するのは、通常のメディケア・パート B インフレ・リベートを超 える追加的な GLOBE リベート額のみであるため、製薬企業は、重複するリベート総額を合算して負 担額を見積もらないよう留意することが望まれます。 実施及び報告 ：同規則は 2026 年 11 月 30 日に発効します。リベート算定等の対象となる実施期間 （performance period）は 2027 年 4 月 1 日から 2032 年 3 月 31 日までですが、その開始に先立ち、 Method II の最初の任意データ提出の受付期間が 2027 年 1 月 1 日から同月 30 日まで設けられ、2026 年第 4 四半期の国際販売データが対象となります。Method II を利用するためには、適用条件及び終 了条項に従ってデータ提供契約を締結・維持するとともに、当該 GLOBE モデル対象医薬品につい て、CMS の定義上の manufacturer に該当する全ての事業者が、CMS により完全かつ有効と認められ るデータを期限内に提出する必要があります。必要なデータを入手できない場合には、その理由及び 用いた合理的な仮定を文書で説明することにより対応できる場合がありますが、その取扱いは CMS の審査に服します。

：同規則は 2026 年 11 月 30 日に発効します。リベート算定等の対象となる実施期間 （performance period）は 2027 年 4 月 1 日から 2032 年 3 月 31 日までですが、その開始に先立ち、 Method II の最初の任意データ提出の受付期間が 2027 年 1 月 1 日から同月 30 日まで設けられ、2026 年第 4 四半期の国際販売データが対象となります。Method II を利用するためには、適用条件及び終 了条項に従ってデータ提供契約を締結・維持するとともに、当該 GLOBE モデル対象医薬品につい て、CMS の定義上の manufacturer に該当する全ての事業者が、CMS により完全かつ有効と認められ るデータを期限内に提出する必要があります。必要なデータを入手できない場合には、その理由及び 用いた合理的な仮定を文書で説明することにより対応できる場合がありますが、その取扱いは CMS の審査に服します。 GENEROUS プログラム参加に基づく適用免除 ：最終規則の前文において、CMS は、社会保障法第 1115A 条(d)(1)に基づく適用免除（waiver）権限を行使し、製薬企業が GENEROUS モデル（CMS に よる別個の任意参加型メディケイドモデル）に参加する該当暦四半期について、GLOBE への義務的 参加を免除する意向を表明しています。当該免除は GENEROUS 参加契約において規定されるものと されており、CMS は、製薬企業に対する適用免除を GLOBE の規則本文には規定しない方針を明示し ています。当該免除は、GENEROUS プログラムの対象医薬品に限らず、製薬企業単位で適用されま す。また、免除は暦四半期単位で適用されます。こうした参加免除は製品の除外とは区別されるほ か、MFN 合意と GENEROUS 参加契約は別個の法的文書であり、それぞれの条件を確認する必要が あります。企業は、実際の契約文書及び適用される規制上・法令上の要件に基づいて適用免除の範囲 及び期間を確認することが望まれ、GENEROUS の終了予定時期である 2030 年 12 月を過ぎても適用 免除が当然に継続すると想定すべきではありません。

：最終規則の前文において、CMS は、社会保障法第 1115A 条(d)(1)に基づく適用免除（waiver）権限を行使し、製薬企業が GENEROUS モデル（CMS に よる別個の任意参加型メディケイドモデル）に参加する該当暦四半期について、GLOBE への義務的 参加を免除する意向を表明しています。当該免除は GENEROUS 参加契約において規定されるものと されており、CMS は、製薬企業に対する適用免除を GLOBE の規則本文には規定しない方針を明示し ています。当該免除は、GENEROUS プログラムの対象医薬品に限らず、製薬企業単位で適用されま す。また、免除は暦四半期単位で適用されます。こうした参加免除は製品の除外とは区別されるほ か、MFN 合意と GENEROUS 参加契約は別個の法的文書であり、それぞれの条件を確認する必要が あります。企業は、実際の契約文書及び適用される規制上・法令上の要件に基づいて適用免除の範囲 及び期間を確認することが望まれ、GENEROUS の終了予定時期である 2030 年 12 月を過ぎても適用 免除が当然に継続すると想定すべきではありません。 訴訟：米国研究製薬工業協会（PhRMA）が「PhRMA v. Kennedy」事件（事件番号 1:26-cv-03498、 コロンビア特別区連邦地方裁判所、2026 年 10 月 7 日提訴）を提起しましたが、提訴自体によって GLOBE モデルの実施が停止されるものではありません。

開発及びライフサイクル計画

GLOBE モデルの実施期間中に上市される可能性のある開発品については、現時点の状況に加え、想定さ れる米国での適応症及び剤形・含量・投与経路・包装単位等の製品仕様（presentation）も評価に含める ことが考えられます。なお、新規に上市された製品については、CMS がリベート算定に用いる所定額 （specified amount）を特定できるようになるまでの間に限り適用が延期されるため、その延期措置は一 時的なものにとどまります。希少疾病用医薬品の指定対象外の適応症が追加承認された場合には、承認適 応症が指定対象の希少疾病等に限定される医薬品としての除外を受けられなくなる可能性があります。た だし、GLOBE の対象となるか否かは、その他の適用要件を満たすかどうかによります。また、新たな製 剤又は投与経路については、当然に別個の製品として取り扱われるものではなく、請求コード（billing code）及び海外の対応製品（international analog）に関する規則に基づいて評価される可能性がありま す。製薬企業は、価格設定上の理由から選択した上市順序について、各市場における薬事承認及び保険償 還のために求められるエビデンスとの整合性を検証することが望まれます。Method I によるベンチマー クは、原則としてベースライン時点で設定された後は維持されるため、その後に外国価格が引き下げられ た場合であっても、自動的に当該ベンチマークが再設定されるものと想定すべきではありません。他方 で、Method II、利用状況及びその他の価格設定上のコミットメントは、引き続き GLOBE に基づく負担 額に影響を及ぼし得ます。想定される適応症、製品仕様、海外の対応製品、並びに関連する価格設定及び 償還に係る主要日程を整理した製品・価格マップ（product-and-price map）を作成することは、開発戦 略及び商業化戦略を統合的に評価する上で有用となると考えられます。

地域別ライセンス及び取引に関する留意点

米国と米国外で、それぞれ異なる当事者が商業化に関する決定権を有する場合、ライセンス契約において は、政府に対する支払義務を負う当事者と、その経済的負担を最終的に負う当事者とを区別することが考 えられます。また、報告への対応に必要な情報の詳細度、提供時期、許容される利用目的及び訂正対応に 関する支援を得る上で、情報の取得・利用に関する契約上の権利が十分であるかを検討することが望まれ ます。製薬企業は、既存契約を見直し、契約上定義された純売上高（net sales）の算定においてリベート が控除項目となるか、また、ロイヤルティ又は利益分配額にどのような影響が生じるかを確認することが 望まれます。新規契約又は契約改訂においては、費用負担の配分、相殺、検証、紛争解決、並びに入手で きないデータに関する説明及び合理的な仮定を裏付けるための各当事者の協力義務を規定することが考え られます。CMS の定義上、相手方当事者も当該 GLOBE モデル対象医薬品の manufacturer に該当する場 合、その当事者によるデータ提出の欠落又は不備があると当該暦四半期について Method II によるベンチ マークを算定できなくなるため、報告・データ提出義務及びその不履行時の救済措置を契約に定めること が考えられます。これらの条項は、開発及び商業化に関する契約上の義務、秘密保持義務、各国の強行的 な価格規制並びに競争法と整合している必要があります。情報共有の方法としては、クリーンチームや第 三者によるデータ集約手順の活用が考えられます。

ライセンス契約、事業譲渡又は支配権変更（change of control）に際しては、当事者の義務、情報の取 得・利用に関する権利及び利用可能な適用免除等について個別の分析が必要となる場合があります。消費 者権利擁護団体である Public Citizen による情報公開法（Freedom of Information Act）に基づく請求を通 じて公開された、米国保健福祉省（Department of Health and Human Services）と Eli Lilly 社との間で締 結された契約書においては、同意のない譲渡が制限される一方で、当該取引の実行義務を定める契約の締 結日及び所有権変更の効力発生日の両方に連動する通知期限を伴う別個の所有権変更手続が規定されてお り、あわせて新所有者への自動的な契約承継も定められています。これらの Eli Lilly 社特有の条項は、取 引計画段階において必要となる通知及び同意を検討することの重要性を示しています。重要な前提事項が 未解決のままである場合には、取引契約において、クロージング条件、通知義務、移行支援及び財務リス クの配分を規定することが考えられます。もっとも、こうした契約上の保護措置や、当該製品が売主と政 府との契約の適用対象である旨の売主の表明だけで、買主が政府による適用免除等を受けられることにな るわけではありません。

取引契約書においては、国際販売データの対象期間、米国での医薬品利用の対象期間、及び請求・精算が 行われる時期を区別した上で、請求書発行日によって GLOBE に基づく負担の帰属先が決まるものと当然 に想定することなく、データ提供、報告、訂正及びこれらに関連する費用負担を配分することが考えられ ます。取引価値の評価が GENEROUS に基づく適用免除の継続を前提としている場合には、契約におい て、更新又は延長を当然の前提とすることなく、当該評価期間中において当該適用免除が縮小、終了又は 失効した場合の対応について規定することが考えられます。もっとも、このような契約上の責任配分は、 CMS に対して直接責任を負う製薬企業を変更するものではありません。

臨床試験用及び商用の医薬品供給

2026 年 9 月 23 日付の米国商務省産業安全保障局（Bureau of Industry and Security）による公告におい て、臨床試験、研究開発又はその他の非商業的用途のみに使用される対象品目について、1962 年通商拡 大法第 232 条に基づく追加関税を課さない新たな関税分類項目 9903.04.70 を追加した旨が公表されまし た。もっとも、この取扱いによって、承認後の商用供給に適用される関税上の取扱いが確定するわけでは ありません。指定された特定医薬品カテゴリー（specialty categories）に対する原産地に応じた関税上の 取扱い（日本は適格原産国に該当します）や、企業固有の救済措置に依拠する前に、スポンサー企業は、 製造工程、輸入者、使用目的及び関連文書が適用される法規制及び承認条件に合致しているかを確認する ことが望まれます。その後に製造拠点又は原産地が変更された場合には、当該取扱いも変更される可能性 があります。また、製造移管を行う場合には、同等性／同質性評価（comparability）及びバリデーショ ン（validation）に関する規制上の評価も必要となります（生物学的製剤については、FDA の Q5E ガイ ダンスを参照）。

直近の検討事項

Method II の利用を検討している製薬企業は、2026 年第 4 四半期の国際販売データを保全するととも に、2027 年 1 月 1 日から同月 30 日までの任意データ提出の受付期間に向けた準備を進めることが望 まれます。

開発部門及び事業部門は、上市済み製品及び開発品について、GLOBE の適用要件との照合を行うと ともに、対象となるメディケア加入者群（オリジナル・メディケア・パート B 加入者の約 25％）に よるメディケア・パート B での利用状況を推計することを検討すべきです。また、CMS が 2027 年 1 月 16 日までに対象地域に関する情報を公表した際には、当該推計を更新することも検討すべきで す。

ライセンス及び取引を担当する部門は、データに関する権利及び費用負担の配分を見直すとともに、 必要となる同意取得及び通知手続を契約締結時及びクロージング時のチェックリストに組み込むこと が望まれます。

開発計画、ライセンス契約、買収又は製造移管を決定する前に、経営陣は、既存の権利関係によって裏付 けられている前提事項と、追加的なデータ、同意取得、契約改訂又は規制当局による確認を要する前提事 項とを区別するとともに、それぞれの対応責任者を明確にすることを検討すべきです。