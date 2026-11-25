ARTICLE · 25 NOVEMBER 2026
Regulation By SCA (Securities And Commodities Authority)
Stefani Legal Consultants
Stefani Legal Consultants is a boutique legal consultancy renowned for its expertise in Corporate...View firm profile
Trading and clearing broker, Global markets trading broker, Unregulated derivatives & spot forex trading broker, trading broker, securities dealer.
Categories and Capital Requirements
1. Dealing in Securities
Activities
Trading and clearing broker, Global markets trading broker, Unregulated derivatives & spot forex trading broker, trading broker, securities dealer.
Capital Requirements
AED 30 million.
Key Roles
Head or Manager of Category, Head of Compliance, Head of Risk Management.
2. Dealing in Investments
Activities
Investment fund management, Family business management, Portfolio management, Fund administration.
Capital Requirements
- 1 million AED for activities: Investment fund management, Family business management
- 3 million AED for activities: Portfolio Management
- 1 million AED for activities: Fund Administration
- 35 million AED for activities: Managing a profit-sharing investment account
Key Roles
Manager or Head of Category, Head of Compliance, Head of Risk Management, Investment Operations Manager.
3. Custody, Clearing and Recording:
Activities
Custody, General clearing, Issuer of covered warrants, Depository bank of depository receipts, Depository bank agent of depository receipt, Registrar of the private joint stock companies.
Capital Requirements
AED 50 million.
Key Roles
Head or Manager of Category, Head of Compliance, Head of Risk Management Officer, Operations Manager (not applicable for the Registrar of Private Joint-Stock Companies)
4. Credit Rating Agencies
Activities
Firms engaging in credit rating activity.
Capital Requirements
5 million AED
Key Roles
Manager or Head of Category, Head of Compliance, Credit rating analyst, Head of Credit Rating analysis official.
5. Ranking and Advise
Activities
Financial consulting, Financial Adviser (Issuance Manager), Listing adviser, Introduction, Promotion.
Capital Requirements
500,000 AED
Key Roles
Manager or Head of Category, Head of Compliance.
6. The Crowdfunding Platform Operator
Activities
Crowd Funding
Capital Requirements
1 million AED
Key Roles
Manager or Head of Category, Head of Compliance, Risk Management Officer, Operations Manager.
Please note that each financial activity may require additional accredited roles.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.