《数字经济法律期刊》第十一期发布！

前言

Introduction

在“数字产业化，产业数字化”和国家大力支持数字经济等新质生产力的背景下，金诚同达在紧跟市场导向持续推出法律服务产品的同时，成立金诚同达研究院数字经济研究中心，致力于长期探讨数字经济时代下的法律问题，并创立《数字经济法律期刊》，汇总数字经济法律资讯，发布数字经济法律研究成果，持续性地研究探讨传统产业数字化转型过程当中法律服务的变化以及如何应对数字经济催生的法律服务新领域所带来的挑战等新课题。

01. 行业动态

境内动态 Domestic Dynamics

1. 最高人民法院发布《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》

2. 国家数据局宣布正式推行数据产权登记制度，登记服务系统上线试运行

3.《小型个人信息处理者个人信息保护简化措施规定》9月1日起施行

4. 国家网信办发布《数据出境安全管理政策法规问答（2026年9月）》，解读个人信息出境认证

5. 上海长宁区首家企业获批数据出境负面清单适用

6. 国家网信办发布10起网络安全、数据安全、个人信息保护执法典型案例，首次公开“API中转站”执法案例

7. 中央网信办通报“清朗·整治AI应用乱象”专项行动第二阶段，清理违规信息561万余条

8. 最高法发布9件反不正当竞争典型案例，AI批量生成测评文章引流被认定不正当竞争

9. 北京市市监局对飞猪、同程、途家、美团四家平台立案调查

10. 央行披露广发银行等四家银行罚单，广发银行被罚1712.4万元

11. 湖北首例AI短剧著作权案，法院认定AI辅助短剧构成视听作品

境外动态 Overseas Dynamics

1. 美国司法部在《纽约时报》诉OpenAI案中支持“合理使用”抗辩

2. 四名消费者起诉Anthropic、OpenAI、SpaceX AI和谷歌合谋放缓AI发展

3. 美国SEC发布“创新豁免”令，代币化证券场所获五年有条件豁免以促进代币化股票交易

4. 欧洲数据保护委员会通过行政罚款适用指南并发布DSA与GDPR互动最终指南

5. 欧盟《网络韧性法案》报告义务9月11日生效，ENISA启用统一报告平台

6. 欧盟《数据法》联网产品“设计即访问”义务9月12日起适用

7. 香港2026施政报告：设立人工智能专员并研究规管深伪技术

8. 麦肯锡发布“The State of AI 2026: On the road to ROI”年度报告

9. 巴西颁布第15.504/2026号法律，创设数据中心服务特别税收制度（REDATA）

10. Akamai与Anthropic达成116亿美元七年云基础设施协议

02. 专业文章

制定适配运营规则解决可信数据空间生态运营期发展乏力问题

作者：田予

Authors

本文针对可信数据空间试点单位进入生态运营期后普遍遭遇的运营困难，提出以适配运营规则驱动发展的解决思路。文章归纳市场主体参与积极性不足的四大原因：个性服务重视不足、场内场外市场安全合规与交易成本失衡、缺乏数据电子和自动化确权流通服务、创新制度建设缺位。据此提出四项规则供给方案：制定《可信数据空间服务类型与标准规范》明确共性个性服务体系；制定安全合规多维风控体系指引与创新倡议，实现事前审批与事中事后追责相结合；引入"控制权"制度并制定智能合约指引，以"双C"机制和"四链"实现链上自动确权流通；制定创新倡议规则鼓励先行先试。

金融业及银行业保险业网络安全管理办法（征求意见稿）解读

作者：师晓燕、余华良、李金洋、谭雯玲

Authors

本文从保险机构视角解读2026年7月相继征求意见的《金融业网络安全管理办法》与《银行业保险业网络安全管理办法》。两办法共同确立等级保护、关基保护、数据分类分级、事件应急、供应链审查、配合执法六项基本规定；《银保办法》进一步细化升级：构建党委董事会、管理层、执行层三级责任体系；规定网络架构、漏洞管理、开发安全、访问控制、供应链等具体技术管控要求；设定等级测评每年一次、漏洞分析每季度一次、审计每三年一次等量化指标；对关基运营者提出境内运行、灾备完全接管、7×24小时监控、纵深防御等特殊要求，并建立四级事件分级与分级报告机制。文章建议保险机构提前开展合规差距排查。

"确权时刻"到来：《国有文物资源数据管理办法》法律解读

作者：叶菲

Authors

本文解读2026年7月国家文物局出台的首部国有文物资源数据全国性管理规范。文章指出《办法》首次在部门规范性文件层面宣示"国有文物资源数据属于国家所有"，填补了文物数据兼具公共文化资源与国有资产双重属性的制度空白。《办法》以确权、登记、存储传输、开发应用四环节构成闭环，将数据分为原始、加工后、衍生三类，按采集、加工、存储、传输、登记、服务六环节铺设全生命周期义务，核心是"原始数据不出域、数据可控可计量"。文章通过与公共数据"1+3"体系、自然资源数据安全规则的横向比较，指出《办法》走出"强归属、强管控、弱分级、促利用"的中间道路，并提示营利性授权收益归属、会计确认等制度留白。

从现场舞台到虚拟世界：VR演唱会能改变"一票难求"的现状吗？

作者：米新磊、赵秋旻

Authors

本文探讨VR演唱会这一新兴业态的法律定性与授权问题。文章梳理VR技术演进历程，将市场通俗所称的"VR演唱会"按法律定性分为三类：线上直播或录播的演出、VR电影、互动展览或游戏，并指出三类产品在监管审批上分别适用营业性演出报批、电影审查取得公映许可证、文旅系统监管等不同路径。文章重点分析VR成片涉及的三个层次授权问题：音乐授权需明确使用方式、期限、地区和渠道；艺人授权需涵盖人格元素使用范围、数字模型保存期限与转授权；成果权属需在委托制作合同中明确程序修改、模型使用、源文件交付等事项。文章提示，现有授权体系为单场演出设计，尚未为可多次放映传播的成片做好准备。

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