生物医药CRO合同纠纷中的“与众不同”和争议解决之道

01. 引言

近年来，随着医药研发外包渗透率飙升，CRO合同纠纷数量同步激增。这背后有三重结构性痛点：一是低价恶性竞争——1000万的项目竞标到600万，成本倒挂导致服务可能缩水；二是资本退潮叠加监管收紧——药企和CRO均资金承压，里程碑付款争议、费用拖欠频发；三是研发本身的高不确定性——创新药临床成功率不足10%，失败后的责任分担和损失赔偿成为天然争议点。

本文结合近年来的司法实践与真实案例，梳理CRO合同纠纷的核心争议点、司法实务裁判逻辑与应对策略，供药企和CRO从业者参考。

02. CRO合同纠纷的“与众不同”不同在哪里？

传统民商事合同（买卖、服务、承揽）的争议，通常标的相对明确、因果比较清晰、损失一般可量化——“是否交货”“质量是否合格”，不算复杂的判断。但CRO合同纠纷往往远比一般合同纠纷复杂，一般表现出以下几个特征：

非标业务，技术壁垒高。药物研发服务不是标准化产品，交付内容、验收标准都需双方在商务和技术层面反复磋商。实践中常常是CRO的商务人员谈合同、技术人员干活，两者之间如果衔接不上，合同条款就容易出现与实际研发存在差距的情况。

强监管对意思自治的制约。CRO合同虽然主要依赖双方约定，但医药行业关系人的生命和健康，属于国家强监管领域。合同条款不能游离于监管法规框架之外，双方的意思自治空间受限。这种限制对纠纷产生和处理都会产生重要影响。

研发周期长，因果链复杂。一个新药从临床前到上市，涉及药企、CRO、监管机构等多方主体和众多环节，任一环节出现问题都可能导致失败。研发失败后到底是“谁的责任”，往往错综复杂，“合同约定”与“监管要求”及“技术规律”等纠缠在一起——这也是最高人民法院在相关司法解释及司法实践中强调“需尊重技术规律、合理分配风险，不能简单套用传统违约责任逻辑”的原因。

损失难以量化。直接损失（研发投入、已付服务费）尚可计算，但可得利益损失——错过专利窗口期、丧失市场独占期、药物上市后的预期收益——金额动辄上亿，举证却极其困难。

03. 三大争议高发地带

（一）付款里程碑：到了没有？

CRO合同普遍采用里程碑付款模式——拿到IND批件、受试者入组等关键节点触发相应款项支付条件。机制本身合理，但操作中争议频发：CRO说自己完成了，药企说没达标，双方互指对方拖延进度导致里程碑晚于预期。

在（2020）沪0110民初14597号案中，瀚昆公司因迟延提交第二阶段研究报告、未提供约定数量的纯化表达蛋白及详细试验数据，法院根据合同约定对相应服务费酌情予以扣减。里程碑不是一方主张成就即可，需要有客观证据支撑。

更复杂的情况在（2023）沪0115民初38695号案中得到了生动体现。先策公司（CRO）为鹏冠公司（申办方）开展塞来昔布胶囊BE试验，合同总额约258万元。试验完成受试者入组与样本检测后，结果显示空腹组Cmax不等效。经四方核查确认：研究中心与检测机构无系统性风险，数据真实，不等效源于药物自身高变异和样本量不足。鹏冠公司以“试验失败、CRO失职”为由拒付尾款74万余元；先策公司催款未果，诉请支付拖欠款及20%违约金。

法院的裁判逻辑很清晰——研发风险归委托方承担，CRO只要完成了合同约定的服务且数据真实，就有权获得对应阶段费用。鹏冠公司未举证证明先策公司违约，应支付第四阶段对应费用及20%违约金。

这个案例传递了一个重要信号：试验结果不达预期≠CRO违约。委托方不能因为药没做成就将责任归咎于CRO——药物自身的高变异、样本量不足，这些属于研发固有风险，不是CRO的服务问题。

（二）合同解除：解除权如何行使？

CRO合同的解除路径包括约定解除和法定解除，但实际操作中远比“发个通知”复杂。

约定解除的边界。

在（2021）赣73民终4768号案中，天大公司（委托方）与赛烽公司（CRO受托方）签订技术服务合同，委托开展缬沙坦胶囊一致性评价，总费用680万元。合同约定委托方可单方终止、按实际进度结算。天大公司支付首付款135.96万元后，赛烽公司完成了初评报告、处方工艺小试、部分优化研究，但因参比制剂反复调整、胶囊型号与设备不匹配，工艺交接中止，项目停滞。天大公司发函解除合同并要求全额退款，赛烽公司则主张应据实结算。

法院的判决很务实：天大公司依据合同单方终止条款行使解除权，不属于违约解除；赛烽公司未完成全部工作但不构成根本违约。按实际完成工作量结算，不支持全额退款也不支持全额扣款。最终赛烽公司退还105.96万元（药学费酌定30万元，BE费全额退还），二审维持原判。

这个案例的启示在于：药物研发存在高不确定性，委托方行使约定解除权，本身并不表明受托方已完成工作无意义或没有价值，有解除权不等于可以无偿占有已完成的成果。委托方行使单方解除权，已经完成的工作仍需付费。法院在无明确阶段计价时，可以酌情确定合理费用。

法定解除的门槛。

下面两个案例在法定解除方面的对比颇具启发意义。

在（2022）京73民终4822号案中，华润公司委托博威公司开发奥马珠单抗生物类似药，总价3380万元，约定2018年12月至2020年2月完成IND申报全流程。博威公司研发严重迟延，到2019年12月仅完成部分工作，提出最快2020年10月才能申报IND。法院认定：生物类似药开发合同明确约定严格工期，原研药即将到期、市场窗口期紧迫，合同目的不仅是“完成研发”，更是“按期完成IND申报”。受托方严重超期，距约定期限仅剩3个月仍未进入核心生产阶段，合同目的完全落空，构成根本违约。

值得注意的是，博威公司抗辩称迟延系华润公司不合理质疑、原研药交付迟延、双方已口头变更工期导致。但法院明确：合同约定变更需书面补充协议，仅会议沟通、进度同步、知情迟延，不构成对工期变更的合意。最终博威公司全额返还676万元已付款，并赔偿原研药价款22.31万元。二审另认定华润公司在原研药交付上亦有轻微违约，改判驳回违约金请求。

而在（2021）京73民终2662号案中，大清公司委托博纳公司开展可吸收止血粉332例临床试验，总费用260万元。博纳公司频繁更换项目经理，进度严重滞后。第三方核查发现大量病例违背入排标准（年龄不符合、精神病史、妊娠终止等）、合并用药违规、CRF缺失错漏，甚至出现“受试者编号不同但视频资料一样”的造假情形，违规病例超过1/3，无法满足注册要求。法院认定质量严重违反规定及实施方案约定，合同目的无法实现，构成根本违约。博纳公司退还182万元并赔偿违约金及直接损失合计52万元，二审维持。

两个案例对比可以看出：进度严重延误可以构成根本违约，质量造假导致无法满足药品注册要求更可能构成根本违约。但法院对“合同目的”的认定是实质性的——不是看CRO有没有“做完”，而是看有没有“按时做到、做到位”以及是否在“监管”层面构成药品最终注册或上市的根本性障碍。合同中约定了严格工期的，工期本身就是核心义务，不存在“大概差不多即可”的余地。

任意解除权的适用。

如果CRO合同被认定为委托合同，委托方享有任意解除权。但“任意解除”不等于“免费解除”。

（2024）苏12民终3268号案中，某生物公司委托某医药公司开展重组双组分新冠疫苗3300例临床试验，合同总额高达8900万元。试验期间疫情防控放开，大量受试者实际存在既往感染，免疫原性亚组血清检测显示约90%受试者基线抗体偏高，不符合入排标准。某生物公司以CRO未筛选合格受试者、监查不力、数据造假为由单方终止合同，要求返还已付款3186万余元。某医药公司反诉要求支付剩余服务费6230万元。

法院认定合同为技术服务与委托的混合合同，委托方享有任意解除权。但关键在于：入排标准系双方共同确定（排除标准为“筛选前6个月内无新冠感染史”，依赖受试者自述、未设抗体筛查），某生物公司明知高感染风险仍坚持推进，既往感染问题属于试验设计与实施风险，非CRO单方过错，不构成根本违约。

然而，CRO并非完全没有责任。法院同时指出：某医药公司作为专业CRO，未尽勤勉监察、质量控制、专业提示义务，存在数据管理瑕疵、未有效防控试验风险，构成一般违约，应相应减收服务费。最终法院结合履约比例、过错程度、服务质量、实际支出，酌情将服务费调至6200万元，某生物公司还需支付3013万余元。二审驳回双方上诉，维持原判。

这个案例的精妙之处在于法院的“两面裁判”：既认定委托方有任意解除权，又认定CRO存在履约瑕疵；既不支持全额退款，也不支持全额付费。一切以实际履约情况和过错比例为依据，体现了法院在CRO合同纠纷中“实质重于形式”的裁判思路。

（三）违约金与损失：到底赔多少？

CRO合同纠纷中，损失计算是非常棘手的难题。《民法典》及《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民法典)合同编通则若干问题的解释》为违约损害赔偿提供了纲领性规定，但在CRO合同这种高度个性化的合同关系中，如何具体计算损失——尤其是预期利益（可得利益）损失——成为实践中的主要争议点。

（2023）赣73民终1424号案中，某甲公司与某丁公司合作开发治疗骨关节炎的1类生物新药AN04。某丁公司以已获专利的融合蛋白为合作基础，收取300万元首付款。结果多家第三方检测确认：菌种N端氨基酸序列缺失，无法重现专利记载的完整序列，不具备药用开发基础。

法院的认定颇有深意：技术提供方在以已有专利融合蛋白为合作基础的技术开发合同中，负有保证标的物真实存在、序列完整、可稳定重现的核心义务。委托方的“复核验证”限于药学重现与药效确认，不包含氨基酸测序验证——测序义务与真实性担保责任归技术提供方。

更重要的是，法院明确：该问题在签约前已客观存在，不属于研发技术风险，不得援引风险共担免责。最终按7:3比例分担损失——委托方因未尽合理审慎义务，自行承担30%；某丁公司承担70%，退还300万元并赔偿委托方的CRO费用、检测费、材料费等直接损失的70%。

这个案例划清了一条重要界线：签约前已客观存在的技术缺陷，不能伪装成“研发风险”来逃避责任。研发风险指的是履约过程中不可预见的技术障碍，而不是合同基础本身就存在的先天缺陷。

（四）政策突变：天灾还是人祸？

医药行业是强监管领域，政策变更是CRO合同履行中的“不可抗力”式变量。但政策变了，不等于双方都没责任。

（2024）粤10知民初72号案中，因国家有关复方电解质注射液参比制剂的政策要求发生变化，案涉项目停滞，无法按合同约定继续履行。法院支持解除合同，但在责任分担上颇有讲究：某生物公司（CRO）作为专业团队，以国家药监部门发布的征求意见稿为依据，抱着“冲一下”的心态来主导研究方向，应当对参比制剂选择失败承担主要责任（70%）；而某医院公司（委托方）未仔细研究国家政策要求，未及时向有关部门询问和申报，亦应承担一定责任（30%）。二审驳回上诉，维持原判。

法院的态度：政策变了是客观事实，但面对政策变化时的应对方式，是主观选择。CRO作为专业方，“冲一下”的心态不是专业态度；委托方放任不管的做法也有过失。双方都要为自己的不专业承担相应后果。

04. 争议解决的实务技巧

（一）定性：跳出“普通合同”思维

CRO合同纠纷之解决，第一步是“正确定性”。医药研发是高度探索性的活动，不能把“按固定标准交付成品、不得变更方案”的承揽合同逻辑强加上去。

前期小试阶段的处方调整、原料对比、问题排查，都是正常研发流程，是实现“工艺优化、提升可行性”的必要步骤。研发过程中的合理调整≠违约；试验结果不达预期≠CRO根本违约。必须回到合同文本和研发实际，还原双方的真实意思表示。

具体而言，需要把握三个维度：

意思表示还原：方案调整、处方优化、参比剂替换、工艺小试调整、数据核查修正，均为CRO行业常态履约行为，不能以“白纸黑字即须严格执行”来机械套用。

义务边界厘清：CRO主要承担药物研发、临床试验组织、数据管理、方案撰写等专业服务义务，并非“包成功”。研发成败受多重因素影响，不能简单归责于CRO。

风险归属界定：BE不等效、临床入组困难、药物高变异、政策变更、参比剂撤销，属于研发固有风险，归责应合理。

（二）转译：让法官看懂技术事实

一般而言，法官通常缺乏充分的药学背景知识。如果把一堆实验报告、原始数据直接提交法庭，法官大概率“难以理解”——难以理解就难采信，不采信就等于没证据。

实务中的做法是“技术事实法律化转译”：把工艺验证批、中间产品存放时限、分析方法转移、数据完整性等专业概念，用法官能理解的语言解释清楚，重点说明每项违规行为的危害和对项目的影响。

例如，在一起经办的案件中，对方违规生产导致药物无法用于后续申报，生产过程涉及大量药品生产专业概念。如果直接堆砌审计报告和专业术语，法官难以理解其严重性。应对相关专业概念进行生活化转译——让法官在理解相关行为性质及生产环节的基础上，对案件事实及法律责任作出判断。

把“专业技术事实”转化为“可被法院理解并采信的法律事实”，这是CRO纠纷区别于普通合同纠纷的关键技巧。不是简化技术内容，而是架设一座从实验室到法庭的桥梁。

05. 风险防控：从签约到履约的全流程管理

签约阶段：先约定，后不争

合同是纠纷发生时的“裁判规则”，签约时的每一处模糊，都是未来的一个争议点。

里程碑要“可量化、可验证”。设置客观、可量化、标准清晰的里程碑事件，确保在CRO尽到合理商业努力的前提下是可以实现的。模糊的里程碑就是未来的争议——“差不多到了”“基本完成”这类表述，在法庭上往往沦为各执一词。

合同性质和解除权要写明。委托方单方解除的，应明确按已完工付费。是技术开发合同还是委托合同，直接影响任意解除权的适用——前述（2024）苏12民终3268号案中，合同被认定为混合合同，委托方享有任意解除权，但需按实际履约付费。

违约赔偿规则要前置。特别关注合规与数据可靠性问题——一旦出现，可能直接构成根本违约，涉及合同解除。

研发调整规则要预留。明确约定：为优化工艺而进行的合理调整不构成违约。这一条看似不起眼，却能在争议发生时成为CRO的“护身符”。

物料职责要分工。用《物料职责分工表》明确采购和费用负担，避免物料采购职责不清引发争议——有些案中，工艺交接失败就涉及双方物料和设备不到位的问题。

履约阶段：口说无凭，立字为据

CRO在纠纷中的天然劣势是“信息不对称”——研发过程的核心数据都在CRO手里，药企一旦主张“CRO隐瞒实情、擅自调整”，CRO往往难以自证清白。破解之道只有一个字：留痕。

具体而言，以下书面文件缺一不可：

每月《项目月报》，明确记录各阶段研发进展、工艺调整情况及调整理由；

双方签字确认的会议纪要，特别是涉及方案变更、进度调整的关键会议；

全部邮件沟通记录，含工艺调整方案的同步、原料筛选的沟通、小试成果的反馈等；

每个阶段完成后，及时让客户做验收签字，避免后面扯皮。

这些文件不仅是项目管理的工具，更是纠纷发生时最有力的证据。当药企突然叫停项目、起诉退款时，一沓完整的履约记录能清晰证明：所有调整均已同步，药企完全知情且未提出异议——所谓“CRO违约”不过是药企自身战略调整的托辞。

归根结底，医药研发过程中不能依赖口头沟通。无论是工艺调整、进度反馈，还是问题排查，都必须形成书面文件并确保双方确认留存。这不是不信任，是专业。

06. 结语

CRO合同纠纷的本质，是医药研发的高不确定性与法律确定性要求之间的张力。一款新药从实验室到药房，要穿越无数次实验失败、政策调整、资金压力的考验；而一份CRO合同，也要经受里程碑争议、解除权博弈、损失量化等多重法律挑战。

做好风险防控，既要在签约时“先约定，后不争”——里程碑写清、规则定明、责任划清；也要在履约时“步步留痕”——月报留存、验收签字、沟通可溯。一旦争议发生，更要善于运用定性、转译等实务技巧，在技术事实与法律规则之间找到最有利的落点。

毕竟，CRO合作如同一场高风险的长途远征，最好的结局不是“一路无话”，而是“即便中途分道，也能各担其责、各取所得，体面地走向下一个项目”。