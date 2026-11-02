外资企业大模型落地中国：合规路径与协同机制

近年来，大模型正从通用技术能力加速进入企业内部管理、研发辅助、客户服务和业务决策等场景。对于跨国企业而言，大模型部署通常是全球数字化体系的一部分：总部往往希望中国业务复用既有的模型能力、技术栈、数据资源和运维体系，以降低重复建设成本并保持全球系统的一致性。但当这一全球架构进入中国，企业首先要回答的不是技术问题，而是法律问题：外资企业是否可以直接将海外的大模型引入国内，直接服务于国内用户？根据中国的法律法规，模型的服务提供主体、用户范围、模型来源、数据流向及责任承担等方面的要求，又有哪些特殊具体规定？中国的法律法规对大模型的服务提供主体、用户范围、模型来源、数据流向及责任承担等方面又有哪些具体规定？

本文从中国现行法律框架出发，依次说明海外大模型进入中国的现实路径、上线前的合规判断步骤、运营期的持续合规要求，以及外资企业总部与中国团队的协同机制，以期为外资企业在华部署和应用大模型提供合规参考与实践指引。

01. 海外大模型进入中国：法律边界与落地实践

（一）境外模型直接服务境内公众：存在合规上的障碍。《生成式人工智能服务管理暂行办法》（下称“《暂行办法》”）第二十条规定，对来源于境外、向境内提供且不符合中国法律法规及该办法要求的生成式人工智能服务，国家网信部门应当通知有关机构采取技术措施和其他必要措施予以处置 。这表明，即使模型部署于境外，只要服务实质上面向中国境内的公众，也必须符合中国的监管规范。因此，对于跨国企业而言，直接由总部境外模型向境内公众提供服务，仍需满足中国关于生成式人工智能服务的各项监管要求，而境外模型在备案、内容安全管理及监管责任落实等方面往往面临较大的合规障碍，在实践中，难以直接作为面向中国境内公众提供服务的现实可行路径。

（二）境内主体接入境内已备案模型：主流路径。对于多数不自行研发基础模型的外资企业，可考虑由境内主体通过API等方式接入境内已备案的成熟模型，将生成式AI能力整合至既有产品或业务系统，并面向境内用户提供服务。相较于自行研发、部署基础模型，这一路径能够利用境内模型已有的技术能力和备案基础，降低技术部署及程序性合规成本，成为外资企业在华落地大模型较为可行的选择。

（三）跨国企业实践参照：全球技术体系下的本地化部署。现有跨国企业实践为大模型在华落地提供了参考。

以微软为例，Microsoft Learn披露，由世纪互联运营的Azure中国云与全球Azure环境在物理上相互独立，并由世纪互联旗下实体独立运营，其合同安排及服务功能亦存在差异2。这一模式表明，跨国企业可以在延续全球技术架构的同时，通过本地化运营满足中国市场的特定要求。但该安排本身并不意味着所有全球Azure产品或大模型服务均已在中国提供，具体产品的可用性及合规状态仍需单独核实。

另一案例是SAP与阿里巴巴的合作。SAP于2025年公布，双方正探索将通义千问接入面向中国市场的SAP AI Core生成式人工智能中心，并探索在阿里云部署SAP AI Foundation3。该合作体现了全球企业软件与中国本地模型及云基础设施相结合的技术方向，但相关安排在公告时仍处于探索阶段，不能据此认定有关功能已经全面商用。

上述实践表明，在保留全球企业应用及业务流程的基础上，结合中国本地模型能力、基础设施和运营安排进行适配，是外资企业探索大模型在华落地的重要路径。 具体实施时，仍需根据产品实际交付情况、服务主体及业务场景，逐项判断其适用的监管要求。

（四）外企备案实践：从首批破冰到常态化。

近年来，外资企业通过境内主体部署大模型的实践逐渐增多，主要呈现出两类路径：一是接入境内已备案模型，结合自身业务场景提供生成式人工智能服务。 2025年11月，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司的“奔驰虚拟助手”及沃尔沃“小沃智能助手”相继完成备案。其中，奔驰通过调用字节跳动“云雀”大模型的生成能力，为用户提供语音交互、智能导航及座舱控制等服务4；沃尔沃则基于已备案的豆包大模型，结合自身业务知识库，提供购车、用车及车辆养护等智能问答服务5。宝马亦采用类似路径，其“BMW-AI”基于境内第三方“元神AI”模型，为用户提供智能交互及车载辅助服务6。二是由境内主体就其提供的模型服务独立履行备案程序。 2025年12月，西门子“小禹”以模型本身完成独立备案，说明外企自研或深度定制模型走独立备案程序同样可行7。

上述案例表明，外资企业可以根据自身技术能力和业务需求，选择接入境内第三方模型或自行部署定制化模型服务。但是，无论何种路径，备案主体均为外企在境内的法人实体，“境内主体承担服务提供者责任”的监管逻辑贯穿始终。

02. 上线前的四步合规判断

第一步：是否属于生成式人工智能服务。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）第二条规定，利用生成式人工智能技术向中国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容的服务，适用该办法；第二十二条进一步将“生成式人工智能技术”定义为具有文本、图片、音频、视频等内容生成能力的模型及相关技术8。

大模型仅作为后台技术用于分类、检索、排序的，与允许用户输入并由模型生成内容的功能，监管结论并不相同；既有软件新增聊天、摘要、翻译、代码生成等能力的，可能因新增功能单独触发合规要求。

换言之，监管判断通常应落实到具体AI功能和服务流程，而不能仅以软件产品整体作为判断依据。 对于外资企业而言，即使相关专业软件已在中国市场运营多年，后续新增生成式AI功能，仍可能就该新增功能触发相应的合规要求。

第二步：是否“向境内公众提供”。

即使使用了生成式人工智能技术，也不意味着当然适用《暂行办法》。根据《暂行办法》第二条，其适用范围限于“向中华人民共和国境内公众提供”生成式人工智能服务，企业等主体研发、应用相关技术，但未向境内公众提供服务的，不适用该办法。因此，对于总部统一部署、仅供中国子公司员工内部使用的AI工具，原则上可按照企业内部应用场景进行判断，不因境内员工使用而当然适用面向公众的生成式人工智能服务监管要求。但内部使用仍须遵守个人信息保护、数据安全及商业秘密保护等相关法律规定。

相较之下，面向企业客户的B2B服务存在一定的适用边界问题。《暂行办法》并未进一步定义“公众”，实践中对此存在不同理解。一种观点认为，若服务仅面向事先确定的特定企业客户，用户范围封闭、使用权限受到严格控制，且AI能力仅供客户内部使用，可以主张不属于向境内公众提供服务。另一种观点则认为，“公众”并不限于个人消费者，如果企业持续向不特定企业客户提供标准化AI服务，或企业客户进一步将相关能力嵌入面向外部用户的产品，仍可能落入《暂行办法》的适用范围。

因此，不能仅以B2B模式作为排除《暂行办法》适用的依据，仍需结合服务对象是否特定、用户范围是否封闭、AI能力是否仅供内部使用及是否进一步向外部提供等因素综合判断。

第三步：谁是服务提供者。

《暂行办法》第二十二条规定，生成式人工智能服务提供者是指利用生成式人工智能技术提供服务的组织、个人，包括通过API等方式提供服务的主体[9]。因此，“服务提供者”并不局限于基础模型研发者，还应结合实际服务链条判断。 例如，境内模型提供方通过API提供模型能力，属于服务提供者；中国子公司将相关能力整合至自身产品并向境内用户提供生成式AI功能的，也可能就其提供的服务承担相应责任，不能因底层模型已完成备案而当然免除。

不同主体在服务链条中的角色，直接决定其各自承担的合规义务。 根据《暂行办法》第九条，服务提供者应依法承担网络信息内容生产者责任，涉及个人信息的，还应承担相应的个人信息处理者责任。因此，对于涉及多个主体的跨国企业AI服务，需结合各主体在模型能力提供、产品运营及用户服务等环节的实际参与情况，分别判断其法律地位及相应责任，并据此明确合规分工。

第四步：履行何种程序。

完成前三步判断后，才进入具体监管程序。目前实践中容易混淆的，是“生成式人工智能服务备案”“生成式人工智能应用或功能登记”“算法备案”和“安全评估”等概念。它们相互关联，但解决的问题并不相同。

1. 生成式人工智能服务备案与登记。从国家网信办持续公布的生成式人工智能服务备案信息来看，现行监管实践已形成备案与登记的区分：对于符合条件的生成式人工智能服务，由网信部门开展备案；对于通过API接口或者其他方式直接调用已经备案模型能力的生成式人工智能应用或功能，则由地方网信部门开展登记。与独立的生成式人工智能服务备案相比，登记以底层模型已经完成备案为前提，监管对象主要落在具体应用或功能层面，从现有监管实践看，程序具有一定的简化性质。已上线的应用或功能还应在显著位置或产品详情页面公示所使用的已备案或已登记生成式人工智能服务情况，注明模型名称、备案号或上线编号。

对于外资企业而言，具体适用备案还是登记，应结合其在服务链条中的实际角色及所提供的AI功能判断。对于直接调用境内已备案模型能力的应用或功能，在符合条件时可适用相对简化的登记程序；而自行形成独立生成式人工智能服务能力的，则应依法履行相应备案程序。需要注意的是，底层模型已完成备案并不当然免除应用层的合规义务，企业仍应根据实际服务模式判断其应履行的监管程序。

2. 算法备案。《暂行办法》第十七条明确规定，提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务，应当按照国家有关规定开展安全评估，并按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行算法备案以及变更、注销手续10。

在判断算法备案义务前，还需要进一步判断相关AI服务是否“具有舆论属性或者社会动员能力”。现行规则并未将生成式AI服务当然纳入这一范围，而是更关注服务是否具有面向公众的信息发布、传播、互动功能，以及是否可能形成公众舆论表达或者影响、组织社会公众从事特定活动11。

因此，具体判断仍需结合用户范围、内容传播方式和产品功能。例如，仅在企业内部封闭使用、生成内容不对外传播的AI工具，通常较难体现舆论属性；部分仅向特定企业客户封闭提供的B2B工具，如果主要用于内部研发、办公或专业辅助，其舆论属性通常也相对有限。相反，如果AI服务面向不特定用户开放，或者生成内容可以直接发布、分享、传播至公众，相关产品还具有社区、评论、互动等功能，则更可能被认定具有舆论属性或者社会动员能力。

因此，算法备案义务的判断，关键在于相关AI服务是否具有舆论属性或者社会动员能力。对于外资企业而言，应结合具体业务场景、用户范围及内容传播方式进行综合判断；如相关服务具有舆论属性或者社会动员能力，则应依法履行算法备案及相应的安全评估义务。

3. 安全评估。《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》要求，对于具有舆论属性的信息服务上线或者增设相关功能等情形，由互联网信息服务提供者开展安全评估；对于新上线服务或者因使用新技术、新应用发生重大变化的，一般应当在上线前形成并提交安全评估报告。

由此，在实务上可以形成较为清晰的判断顺序：先判断是否进入《暂行办法》的适用范围；如果属于面向境内公众提供的生成式人工智能服务，再根据企业是自行形成生成式人工智能服务能力，还是直接调用已经备案模型，确定备案或应用、功能登记路径；在此基础上，如服务还具有舆论属性或者社会动员能力，再进一步判断安全评估和算法备案义务。

03. 运营期的持续合规义务

（一）数据来源合法。《暂行办法》第七条要求，生成式人工智能训练数据应具有合法来源，不得侵害知识产权；涉及个人信息的，还应取得个人同意或具备其他法定处理依据12。对于外资企业而言，相关风险主要集中于模型微调、RAG知识库建设及企业内部数据接入等场景。数据来源合法并不当然意味着可以用于新的AI应用场景，企业仍需核实原有授权是否覆盖模型微调、知识检索等处理目的。同时，对于采购的数据库、公开渠道获取的数据及总部提供的数据，也应依据《数据安全法》第三十二条等规定，核实其来源合法性、使用权限及许可范围13。即使接入已备案模型，企业仍需对自身提供或接入的数据履行相应的合规审查义务，不能以底层模型已完成备案替代对数据来源及使用权限的审查。

（二）数据出境独立判断。模型本地化部署并不当然意味着数据本地化。即使境内应用调用的是境内模型，知识库与总部全球平台同步、使用日志及运营数据回传总部，或境外人员远程访问、调取境内系统数据等情形，仍可能构成数据出境。对于涉及个人信息的数据出境活动，企业应根据《个人信息保护法》《促进和规范数据跨境流动规定》等相关规定，判断是否需要履行数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同或通过个人信息保护认证，以及是否符合相关豁免条件；涉及重要数据的，还应结合重要数据识别及数据出境安全评估等要求进行判断。

（三）个人信息与商业秘密的输入控制。生成式AI的特殊风险在于数据进入系统高度依赖用户主动输入，员工可能将客户名单、合同、源代码、财务信息甚至敏感个人信息直接输入模型。《暂行办法》第十一条要求提供者保护用户输入信息和使用记录，不得收集非必要个人信息；第四条要求保守商业秘密14；《反不正当竞争法》第十条禁止违反保密义务披露、使用或允许他人使用商业秘密15。企业应按个人信息、敏感个人信息、商业秘密及其他业务信息的风险分级，明确“允许输入、审批后输入、禁止输入”的范围，并通过企业级账号配置、关闭非必要的数据留存和训练功能、访问权限控制、日志审计及供应商合同约束，将上述要求落实到具体产品机制。

（四）生成内容安全与AI标识。《暂行办法》第四条、第十四条要求不得生成违法内容，发现违法内容应及时停止生成、停止传输、消除并通过模型优化整改；16面向外部客户提供AI功能的企业，不能仅通过用户协议将内容风险全部转移给用户，而应建立输入输出过滤、异常使用监测和必要的人工复核机制，医疗、金融、法律等高准确性场景还应控制"幻觉"风险。

《人工智能生成合成内容标识办法》还进一步要求显式与隐式双重标识：标识须嵌入下载、复制、导出、分享等产品设计并随内容保留17；对于复用总部既有产品功能的中国业务，应核实全球版本的标识机制是否符合中国监管要求，并根据需要进行本地化调整。

（五）人工与智能服务的协同。以AI提供客服等顾客联络服务的企业，还应关注2026年9月1日实施的推荐性国家标准GB/T 47746—2026《顾客联络服务 人工与智能客户服务协同要求》：人工客服入口应清晰醒目、不得层层隐藏；简单标准化问题交由智能客服处理，复杂纠纷、资金争议、涉及人身财产安全的事项以及用户明确要求转人工的，应及时流转人工；人机切换时系统应同步客户身份信息和历史交互记录，不得要求用户重复陈述。该标准虽为推荐性标准，但在采购验收、客户投诉处理和消费者争议调解中具有实际参照效力，应纳入客服类AI产品的设计与上线验收18。

（六）持续运营治理。大模型合规最终要落实为持续运营能力：模型版本、知识库、用户群体和供应商的变化，都可能改变上线时的合规结论。

企业应建立AI应用台账——正在使用哪些模型和功能、接入了哪些数据和知识库、是否存在跨境数据流、供应商是否利用输入数据训练、重大变更是否需要重新评估——并落实《数据安全法》第二十七条的全流程数据安全管理制度和《暂行办法》的投诉举报、监管说明义务。

在治理参照方面，2026年9月有两份文件值得关注。其一，全国网络安全标准化技术委员会（网安标委）9月14日在国家网络安全宣传周发布《人工智能安全治理框架3.0》，延续“风险分类、技术应对、综合治理”的核心逻辑，将人工智能安全风险区分为内生安全风险（模型、算法、数据、算力设施）、应用安全风险（智能体、信息内容、个人信息权益等）和衍生安全风险三类，并按模型算法研发、应用建设部署、应用运行管理、应用访问使用四类主体分别给出安全指引；针对智能体应用还单设风险管理框架，覆盖从设计研发到停用下线的全生命周期19。其二，网安标委秘书处9月15日发布《人工智能应用安全指引总则》等4项网络安全标准实践指南，提供适用于各行业的通用安全指引以及教育、卫生健康、广播电视和网络视听领域的专项指引20。虽然两份文件均非强制性规范，但为企业建立AI应用台账、开展风险评估、划分内部安全责任提供了系统参照，可作为内部治理和供应商安全管理的对标框架。

04. 总部与中国团队的协同

组织协同。总部可以继续负责集团层面的AI战略、技术标准、供应商准入和安全基线等总体治理事项；涉及中国市场的模型选择、备案登记、数据处理、内容安全等本地监管事项，则应由中国团队参与并形成实质性的合规判断。

尤其对于由中国主体面向境内用户提供服务的场景，即使底层技术架构和产品设计主要来自总部，中国主体仍需要承担相应的服务提供者责任。因此，对于新增AI功能、更换底层模型、扩大用户范围、增加知识库或改变数据流向等重要变化，可以建立总部与中国团队之间的内部评估和沟通机制，避免全球产品或技术架构变化后，中国业务原有的合规基础被改变而未能及时识别。

技术协同。总部在系统架构、Prompt设计、RAG、Agent流程、模型评测和安全测试上的积累仍可复用，中国团队在此基础上自行搭建模型或者接入符合监管要求的境内模型。在条件允许的情况下，可以适当降低应用层与特定基础模型之间的强绑定，使全球版本与中国版本尽可能共享业务逻辑、产品功能和研发成果，而在底层模型和具体部署方式上根据不同监管环境进行适配。这样既能减少重复开发成本，也为未来模型更换、升级以及监管规则变化保留调整空间。

同时，还应关注一些不易在前端体现的技术连接，例如境内模型发生故障时是否会自动切换至总部境外模型、日志是否默认回传总部、境外团队是否可以直接访问中国系统后台等。这些后台机制可能改变原有的数据和服务架构，需要在中国版本上线或调整时一并纳入审查。

数据协同。应区分两个方向分别处理：总部向中国提供通用知识、技术资料的，重点在于确认来源合法、知识产权许可范围覆盖拟议用途；中国业务数据向总部回传或由总部访问的，则须按数据出境规则结合数据类型、访问方式和跨境目的单独判断。

供应链协同。集团全球采购准入不当然意味着供应商可直接用于中国业务。中国团队应增加本地合规审查：模型或AI服务的境内备案、登记情况，数据存储和处理地点，是否存在境外远程访问，企业输入数据是否被用于模型训练，以及重大变更时能否及时通知企业。合同中应明确数据使用范围、保密义务、数据保存与删除、模型训练限制、安全事件处理和监管配合等事项，使总部的统一采购安排能够落实为中国业务的具体合规保障。

结语

外资企业大模型落地中国，需要从具体业务场景出发，依次判断生成式人工智能监管规则是否适用、谁承担服务提供者责任以及应履行何种备案、登记等程序，并据此形成符合中国监管要求的境内模型和服务架构。在此基础上，数据来源、数据跨境、用户输入、生成内容及持续运营等合规要求，还需要进一步嵌入产品和日常管理之中。

中国业务的本地化也并不意味着与总部技术体系割裂。总部已有的技术架构、知识资源和治理经验仍可继续复用，但涉及境内模型、数据流向和监管责任的事项，需要保留相应的本地判断和控制。对于外资企业而言，真正需要建立的是一套既能承接全球技术能力、又能够独立满足中国监管要求的落地和协同机制。

文章附录

1 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第20条：对来源于中华人民共和国境外向境内提供生成式人工智能服务不符合法律、行政法规和本办法规定的，国家网信部门应当通知有关机构采取技术措施和其他必要措施予以处置。

2 Microsoft Learn, Microsoft Azure in China, “Microsoft Azure operated by 21Vianet,” updated December 12, 2023, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/china/overview-operations.

3 SAP, SAP and Alibaba Group Partner to Accelerate Cloud Transformation, May 27, 2025, https://news.sap.com/2025/05/sap-alibaba-group-partner-accelerate-cloud-transformation/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block.

4 参见北京市经济和信息化局：《Beijing's First Foreign-Invested Enterprise's Large Model Passes State Filing, Among First Batch in China》，2025年11月14日，北京市人民政府英文网，https://english.beijing.gov.cn/beijinginfo/sci/latesttrends/202511/t20251114_4280861.html

5 沃尔沃汽车：《小沃智能助手大模型服务协议》，第1.6条、第3.7条，https://campaigns.volvocars.com.cn/app-privacy-terms/LLM-terms/

6 宝马汽车：《宝马互联驾驶服务条款和条件》，BMW AI智能增强服务部分第1.1条、第1.2条，https://myprofile.bmw.com.cn/api/gateway/views/legal-documents/service-agreement-zh_CN.html

7 《国家互联网信息办公室关于发布2025年生成式人工智能服务已备案信息的公告》，2026年1月9日及附件，https://www.cac.gov.cn/2026-01/09/c_1769688009588554.htm

8 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第2条第1款：利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容的服务（以下称生成式人工智能服务），适用本办法。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》第22条：“本办法下列用语的含义是：

（一）生成式人工智能技术，是指具有文本、图片、音频、视频等内容生成能力的模型及相关技术。

（二）生成式人工智能服务提供者，是指利用生成式人工智能技术提供生成式人工智能服务（包括通过提供可编程接口等方式提供生成式人工智能服务）的组织、个人。

（三）生成式人工智能服务使用者，是指使用生成式人工智能服务生成内容的组织、个人。

9 见脚注8。

10 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第17条：提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的，应当按照国家有关规定开展安全评估，并按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行算法备案和变更、注销备案手续。

11 《互联网信息服务算法推荐管理规定》第24条：具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过互联网信息服务算法备案系统填报服务提供者的名称、服务形式、应用领域、算法类型、算法自评估报告、拟公示内容等信息，履行备案手续。

12 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第7条：生成式人工智能服务提供者（以下称提供者）应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动，遵守以下规定：

（一）使用具有合法来源的数据和基础模型；

（二）涉及知识产权的，不得侵害他人依法享有的知识产权；

（三）涉及个人信息的，应当取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形；

（四）采取有效措施提高训练数据质量，增强训练数据的真实性、准确性、客观性、多样性；

（五）《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规的其他有关规定和有关主管部门的相关监管要求。

13 《数据安全法》第32条：任何组织、个人收集数据，应当采取合法、正当的方式；法律、行政法规对收集、使用数据的目的、范围有规定的，应当遵守相关规定。

14 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第4条：提供和使用生成式人工智能服务，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德和伦理道德，遵守以下规定：…（四）尊重他人合法权益，不得危害他人身心健康，不得侵害他人肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权和个人信息权益；

《生成式人工智能服务管理暂行办法》第11条：提供者对使用者的输入信息和使用记录应当依法履行保护义务，不得收集非必要个人信息，不得非法留存能够识别使用者身份的输入信息和使用记录，不得非法向他人提供使用者的输入信息和使用记录。

15 《反不正当竞争法》第10条：经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：…（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；

16 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第14条： 提供者发现违法内容的，应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施，采取模型优化训练等措施进行整改，并向有关主管部门报告。

提供者发现使用者利用生成式人工智能服务从事违法活动的，应当依法依约采取警示、限制功能、暂停或者终止向其提供服务等处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

17 《人工智能生成合成内容标识办法》第3条：…人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。

显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可以被用户明显感知到的标识。

隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。

18 参见国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会：《顾客联络服务 人工与智能客户服务协同要求》（GB/T 47746—2026），2026年5月25日发布，2026年9月1日起实施。

19 《人工智能安全治理框架3.0》，2026年9月14日发布。该框架围绕人工智能安全风险分类、技术应对和综合治理提出治理措施，并针对智能体应用提出相应安全管理指引。

20 《关于发布〈人工智能应用安全指引 总则〉等4项网络安全标准实践指南的通知》（网安秘字〔2026〕118号），2026年9月15日。此次发布的实践指南包括《人工智能应用安全指引 总则》及教育、卫生健康、广播电视和网络视听领域专项指引。