汽车产品质保期的法律问题探析

近年来伴随着国内汽车产业高速发展，家用乘用车、营运车辆、企业公务用车的交易规模持续攀升，汽车质量纠纷和质保维权诉讼数量也逐年上涨。在维权过程中，许多车主并不能有效区分质保期、质量保证期、物的瑕疵担保责任、汽车三包有效期、包修期等概念，混用、误用的情况时有发生。这就导致，一旦出现车辆故障等问题，维权者并不知悉自身享有哪些权利，索赔方式存在理解错误，例如将“三包期”等同于“整车质保期”；甚至分不清家用车与企业购车的权益保护差异，使得维权策略无的放矢，既降低沟通效率，也无法解决问题。

有鉴于此，结合相关法律理论体系和团队司法实践经验，本文将以《民法典》、《产品质量法》、《家用汽车产品修理更换退货责任规定》等为法律基础，系统辨析汽车质保相关法律概念，厘清质保覆盖范围，梳理时效规则，探讨解决汽车质保纠纷中的部分焦点问题。

一、质保期和质量保证期

日常用语中的“质保”、“质量保证期”指一种向购买者、使用者作出的质量承诺或质量担保，相关法律责任主要由产业链上的产品生产者或销售者承担，并应当适用法律中关于质量保证的相关规定。但检视产品质量领域立法情况，在2018年修订实施的《产品质量法》中，仅存在“安全使用期”等对限期使用产品的规定，其实并无对质保期的明文规定。该法只是在第40条规定：“售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责修理、更换、退货；给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失：（一）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；（二）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的；（三）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。”顾名思义，若产品包装、说明上标注了对质量保证的陈述，当产品不符合该等陈述时，就有可能适用《产品质量法》第40条，故此该条仍为消费者向销售者索赔提供了一定法律基础。

在《产品质量法》之外，民法领域，质保制度通过“买卖合同”的“检验期”和“质保期约定”两种路径真正落实于具体条文。2021年生效实施的《民法典》中，第621条规定，在买卖合同中约定检验期的，买受人应于检验期内将数量、质量瑕疵通知出卖人，怠于通知视为标的物合格；未约定检验期的，买受人应在发现或应当发现瑕疵的合理期限内通知；未通知且收货满二年的，视为合格，但标的物约定有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该二年期限。第622条则规定，约定的检验期限或者质量保证期短于法律、行政法规规定期限的，应当以法律、行政法规规定的期限为准。

以上规定可以视作产品质量保证的基础法律规定，是质量保证期的法定制度原点。在市场交易中，经销商、车企宣传所称的“质保期”有时会在长度上超过法定标准，有时则在适用范围上作出细微调整，导致在极个别案件中，上述概念并不能完全等同。不过，所有“质保期”起到的本质作用是展现承诺主体在时间维度上的质量承诺，因此在法律层面，“质保期”大部分情况下即为《民法典》第621-622条规定的“质量保证期”，二者无实质区分，仅为口语与成文法术语使用上的区别。下文为行文简便，在不特意说明的情况下，统一将讨论对象简称为“质保期”。

在现实的汽车交易中，质保期的体现方式非常多样化。常见的出卖人（车企、销售商）向买受人派发的材料包括书面合同、保修手册、产品宣传、三包凭证等。在这些材料载明的质保期内，标的物在正常使用、规范保养前提下，因设计、材料、制造等固有质量缺陷产生故障，出卖人应当承担免费维修、更换零部件、换货、减价、赔偿损失等合同责任。

另外，汽车买卖中还存在一个“汽车三包期”的术语，来源于《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（“《汽车三包规定》”）第18条：“家用汽车产品的三包有效期不得低于2年或者行驶里程50000公里，以先到者为准；包修期不得低于3年或者行驶里程60000公里，以先到者为准。”根据该条，家用汽车三包期，指的是家用汽车消费者有权主张退车、换车、修理三项完整法定权利的期间。但，家用汽车三包期仅适用于家用汽车产品，即消费者为生活消费需要而购买和使用的乘用车、皮卡车等，对非家用乘用车不适用。

考虑到汽车法律实务中的许多共性问题并不区分汽车购买主体，或者只是将汽车购买主体的性质作为案件酌定考量因素，因此，本文讨论对象基本仍覆盖消费者（为生活消费购置家用乘用车）；和商用采购者（企业、事业单位、营运主体采购，用于生产经营、公务、网约车货运和营运的商用汽车）。当然，即便两类车辆均存在质保规则，但法律适用体系、权利范围存在很大区别，核心差异源于质量保证期与瑕疵担保责任的底层法律逻辑。

二、汽车质保期性质——买卖合同物的瑕疵担保责任时间期间

根据《民法典》（第615条至617条、第582条等）、《产品质量法》第33至39条等法律，在车辆买卖合同交易中，出卖人交付车辆，必须符合合同约定、国家强制性质量标准，不得存在隐蔽或显性质量瑕疵，该义务属于买卖合同法定附随义务，无需合同单独约定，自车辆交付时自动生效。这实际上就是买卖合同瑕疵担保责任在立法中的直接体现。

在民法理论上，买卖合同瑕疵担保责任包括权利瑕疵担保和物的瑕疵担保两种责任，是出卖人的法定义务。《民法典》将物的瑕疵担保责任统一纳入违约责任体系，出卖人交付的标的物，应当符合约定质量、法定标准，具备通常使用效用；如质量、性能、材质存在缺陷，即构成物的瑕疵，系违约情形的一种。购买汽车时的质保期，就是买受人关于物的瑕疵担保的最长质量异议期间：质保期内，买受人可提出质量不符的异议，若超过质保期买受人不提出异议的，视为产品质量符合约定，买受人不能再主张合同项下的修理更换退货权利。

在实际车辆买卖中，汽车生产商通常采取承诺、保证和声明的方式，明确在车辆交付后的一定期限内，厂商对汽车质量问题承担物的瑕疵担保责任。当然因产品属性不同，也会明确一定条件或排除相关情形。直到质保期经过届满，原则上买受人丧失基于买卖合同主张修理、更换、退货、减价的违约责任，但存在两项法定例外：

（1）出卖人缔约时明知车辆存在重大瑕疵，故意隐瞒、虚假宣传，不受质保期期限限制，买受人可随时主张瑕疵担保责任；

（2）质量故障在质保期内已经发生，且买受人已通过维修记录、聊天记录、书面函件等留存异议证据，即便起诉时质保期届满，法院仍支持买受人维权诉求。

三、汽车质保和汽车缺陷辨析

上文所述汽车质保，属于因汽车产品物之瑕疵而可能产生的买卖合同违约责任。而在产品质量角度，产品瑕疵主要是影响车辆正常使用功能的瑕疵问题，不存在人身、财产安全危险，常见的瑕疵有空调制冷故障、中控卡顿、轻微漏油、车漆色差等，主张责任路径为买卖合同瑕疵担保，受质保期严格限制。质保期内，车辆买受人可提出质量不符；超过质保期，视为质量符合约定，不能再主张合同项下修理更换退货。基于瑕疵产生的救济方式以维修、更换零部件、减价为主，一般也不支持高额人身损害赔偿。

但是，厂商、销售者就质保瑕疵问题承担的质保责任，与汽车出现产品缺陷后的主张逻辑与索赔需要严格区别和对待。尤其需要考虑到的是，质保期超过并不影响汽车产品缺陷侵权认定和赔偿。

所谓产品缺陷，是指车辆存在不合理安全危险，违反国家强制性安全标准，极易引发火灾、翻车、制动失灵、触电等重大事故的情况。只要鉴定确认属于设计、制造缺陷，无论是否超出质保期，生产者承担无过错侵权责任，赔偿项目有更多可能，如医疗费、伤残赔偿金、车辆全损、第三方财物损失等，明显可能上探到更高的总赔偿金额。

四、汽车产品质保期保障内容、质保范围与排除情形

汽车产品质保期可以分为约定质保期和法定质保期两类。（1）约定质保期，是指出卖人（车企或销售商）作出的质量担保承诺期限。相关的整车延长质保、新能源三电系统单独质保、易损件短质保均属于约定质保，一旦作出公开承诺，即对买卖双方产生法律约束力，车企不能单方面缩减承诺期限。（2）法定质保期，是行政法规强制设定最低标准，仅针对家用汽车，即《汽车三包规定》第18条规定的包修期3年/6万公里、三包有效期2年/5万公里，属于法律强制最低质量保证期，所有车企必须遵守，不能通过合同、保修卡排除或缩短。当然，出于市场竞争和企业价值目的，车企或销售商可以提高保证期限，这就仍然落实到约定质保期。

从商业案例来看，各大车企在面向用户和社会公众的质保承诺方式大同小异，基本内容框架会覆盖：责任承担主体的明示，分别展开各部位和各类零部件的质保范围和内容，列明质保明确排除情形，等等。本文以特斯拉（特斯拉官网https://www.tesla.cn/support/vehicle-warranty，2026年8月19日访问）所载质量保证声明为例，以分析汽车质保内容。

（1）三包：根据特斯拉的声明：“若您购买的Tesla车辆如为家用汽车产品，将按照相关法律规定享有修理、更换、退货（简称“三包”）的质量保证，特斯拉将按照相关法律规定严格履行三包责任，根据法定条件为三包有效期内的Tesla车辆办理更换、退货或为包修期内的Tesla车辆进行免费修理……”

（2）新车有限质量保证：特斯拉声明新车享有“新车有限质量保证”，包括车辆基本有限质量保证、座椅安全带和气囊系统有限质量保证、电池和驱动电机有限质量保证以及车身锈蚀有限质量保证。随后详细罗列了一般质量保证条款、质量保证范围、除外条款及限制、获得质量保证服务、争议解决方式等。

一般质量保证条款

特斯拉表明，质量保证人以该《新车有限质量保证》之条款、条件和限制为车辆提供质保服务，该《保证》是“唯一明示的质保”。其中明确提到，车主的权利与特斯拉的义务，均在中国大陆质保区域内适用。如发生二手转让，可免费转让给在首位零售购买者之后依法获得车辆拥有权的后续购买者。

质量保证范围

质量保证范围是车企质保陈述的核心内容、重中之重。在该章节，特斯拉声明：车辆基本有限质量保证，自特斯拉车辆交付之日起4年或行驶里程80000公里（以先到者为准）的质保期限（“质保期”）内，凡在正常使用的前提下出现的材料或工艺质量问题，特斯拉将提供免费的修理服务以解决质量问题。

对易损耗零部件有限质量保证，特斯拉列明不同零部件的保证期间，参考表格如下：

其中，座椅安全带和气囊系统有限质量保证：特斯拉承诺的质保期是车辆交付之日起5年或行驶里程 100,000公里（以先到者为准）的质保期内，Tesla 将对座椅安全带和气囊系统提供免费修理或更换服务以解决正常使用情形下出现的材料或工艺质量问题。

电池和驱动电机有限质量保证：不仅特斯拉，所有新能源汽车企业的质保最为重要、也最受关注的内容就是电池/电机。特斯拉着重强调：这些零部件属于此电池和驱动电机有限质量保证的质保范围：电池有限质量保证：电池模块、电池外壳、伞阀和外壳密封件、溢流阀。驱动单元有限质量保证：逆变器、变速箱、马达、油泵、冷却液交换器和输出密封件。未在上述涵盖范围内的其他零部件，均适用车辆基本有限质量保证提供的质保期。如果电池或驱动电机出现质量问题，Tesla有权自主决定使用新零部件、再制造的、修复的零部件或回用的零部件对该单元进行维修或更换，等等。并根据不同车型，对车辆电池和驱动电机在此电池和驱动电机有限质量保证之下的质保期规定，如：“装配标准续航版或标准续航升级版电池的Model 3和 Model Y为8年或行驶里程100,000英里/160,000公里（以先到者为准），且特斯拉保证质保期内电池保有最低70% 的电池容量。”此外也规定了电池质保的排除条款。

车身锈蚀有限质量保证：特斯拉质保因材料或工艺质量问题而导致的锈蚀穿孔（在车身钣金件上由内向外产生的孔洞）的维修，质量保证期为12年（不限里程），但不包含其罗列情况。

除外条款及限制

特斯拉表示，《新车有限质量保证》未涵盖因正常磨损或退化、滥用、误用、疏忽、事故、不当维护、操作、存放或运输导致的直接或间接车辆损坏或故障，并罗列十余种除外情况。例如“非原厂配件或附件或其安装，或者因安装或使用非原厂配件或附件直接或间接导致的任何损坏”“事故、碰撞或物体撞击车辆”“任何不适当的车辆维修、更换或修改，或者未获授权或许可的个人或机构进行的液体、零件或配件的安装及使用”“修理或保养不当，包括但不限于使用车主手册所述内容以外的液体、零部件或配件”等，不一而足。

此外，官网也对质保中的一些具体问题进行解答，例如车主获得质保服务的途径（车辆维修是否必须运往Tesla服务中心？）、二手转卖后新车有限质量保证是否会转让给新车主、第三方适配器或充电器导致的损坏是否纳入有限质量保证范围、推荐车主额外购买的延长保修政策等问题。

基于行业自律与竞争的基本市场原理，大部分车企或一些汽车经销商集团也都会作出类似质量保证，仅是根据各自实际情况和汽车产品特性不同而有所区别。而由于汽车产品的复杂性和技术性，汽车质量问题并非在车辆投产或使用时就可以呈现或被公众认知，随时间推移，以及车辆在各种路况或条件下积累使用里程和年限，才有可能被发现。但是无论如何，车辆上述质量保证可以视为车企承诺的瑕疵担保责任，若是在期间内出现质量问题，家用车车主或是其他车主均可要求汽车生产者或销售者承担相应的质量保证责任或瑕疵担保责任。

五、家用汽车三包期解读及与质保期的关系

汽车三包期和汽车质保期是在汽车消费以及其后汽车维护中极容易混淆的概念，在许多车主的认识中，汽车三包即为汽车的质量保证，而事实上，这两者间存在法律上的本质区别。

1.汽车三包内容和家用汽车三包规定发展历程

汽车三包是指包修、包换、包退，它主要关注的是在车辆购买后的一段时间内（通常是2年或5万公里，以较早者为准），如果车辆因质量问题需要修理、更换或退货，消费者应享有的权益。例如，若车辆因同一质量问题需要多次修理，或因严重安全性能故障进行了多次修理仍未能解决，消费者有权要求换车或退车。

汽车三包主要适用家用汽车三包规定，该规定的出台与修改，也是一部我国汽车工业的发展专门史。自2000年后，中国汽车消费快速增长，但新车质量争议、退换车纠纷较多，但是当时并未出台汽车三包规定，车主维权主要根据厂家自身保修政策；经销商合同承诺；《消费者权益保护法》《产品质量法》《合同法》等法律法规；以及各地消协、法院个案处理。后来，原国家质量监督检验检疫总局制定了《汽车三包规定》。该规定于2013年10月1日起施行，是我国第一部专门针对家用汽车修理、更换、退货的全国性行政规章，首次明确家用汽车实行包修期、三包有效期等，对我国汽车行业发展影响深远。2021年，国家市场监督管理总局公布新修订的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》并于2022年1月1日起施行，新规定根据我国汽车行业发展趋势，明确地将新能源汽车关键部件纳入保护范围，例如：动力电池，驱动电机，电控系统，充电相关质量问题等；同时也强化汽车经营者义务，如不得通过格式条款减轻自身责任，不得限制消费者依法选择退换修方式，不得利用“改装”“未在4S店保养” 等理由随意拒绝三包权益，等等。

总体来说，我国汽车三包规定的发展，经历了从无法可依、厂家主导售后政策，到2013年首次建立家用汽车三包制度，再到2022年修订强化新能源汽车保护和细化退换修条件的过程。它与厂家质保、召回制度、《民法典》和《产品质量法》共同构成当前汽车消费者质量维权的综合体系。虽然从性质上来说，家用汽车三包规定并非法律或行政法规，作为行政规章，法律效力上无法与《民法典》《产品质量法》等相提并论，但是在我国当前实际汽车消费和司法实践仍然具有相当影响力。

2.汽车三包规定和汽车质量保证之间的区别和联系

汽车三包规定和汽车质量保证之间虽然在涉及车企对车主的维修、更换和退货，以及强调车企和汽车销售商质量担保责任上存在一定重合，但两者从法律性质上和适用逻辑上存在着本质区别。

一方面，汽车三包规定是国家行政规章，在法定责任期间，强制性要求汽车生产商必须承担法定最低义务，不允许当事人通过买卖合同、格式条款予以排除、缩短、变更三包期限，减少或改变三包内容，三包规定内容内容明确且具体。某种程度上说，只要交易货物属于家用消费汽车，该义务自动产生，不以车企宣传，或以合同约定为前提。而汽车质量保证则是属于经营者的单方允诺，构成买卖合同的合同义务或附随义务，性质为合同之债，不属于行政规章直接设定的法定义务；且适用于所有汽车购买者，不单单针对家用汽车的消费者。

另一方面，两者又从本质上有着一定相似性，也存在密切的联系，很多汽车经营者以三包规定内容作为质量保证基本内容或核心要求，来对汽车购买者进行承诺和保证。例如，两者起算规则基本相似，一般以车辆实际交付或者购车发票开具时间作为起算节点，实行时间与里程先到为准的计算方式。此外，三包有效期往往被包含于包修期之内，形成前期完整退换修、后期仅保障免费维修；若存在整车更换情况，两项期间一并重置重新起算；同时两者均属于合同履行层面的售后保障制度，并不排斥召回制度、买卖合同瑕疵救济、产品侵权责任等其他法定救济途径，共同构成家用汽车质量问题的权利保护体系。

六、汽车质保期的相关时间区间和时效问题

汽车质保期涉及时间期限的承诺、保证与法定规则，在实际操作中，随着时间界限的经过，车主与经营者的权利义务也会相应发生动态变化。

1.质保期期间的起算和届满

汽车质保期原则上以购车发票开具日为起算点，若购车发票与车辆实际交付不一致，以交付日期作为起算点，期间的届满往往以时间或车辆的行驶里程计算，但时间、里程的计算上，采取先到者为准的原则。汽车三包规定也有同样计算标准。

关于整车质保期，根据汽车三包规定，三包有效期最低2年/5万公里；包修期最低3年/6万公里。汽车质保期往往会高于以上数字或行驶里程。关于零部件质保期，汽车生产者载明的单独零部件质保期。只有整车更换情况下，整车三包有效期、包修期才全部重新起算；仅更换发动机、电池等总成，整车期间不重新计算；同样，若维修更换零部件，整车三包有效期、整车包修期也不重新计算，仅该零部件自身按厂家政策享有单独零部件质保。

对于二手车，汽车质保期随车转移，并不随着车辆买卖而重新起算，质保期延续原车剩余期间。

2.质保期期间届满的法律后果

汽车质保期届满后，对于整车而言，汽车购买者退、换整车的法定权利消灭。无论根据家用汽车三包规定，还是车辆仍处于厂家延长整车质保期之内，均仅保留免费维修权利，车主不能依据三包规定或厂家承诺的质保，主张退、换整车。除非车主通过诉讼或仲裁，依据《民法典·合同编》买卖合同的相关规定，证明存在质量瑕疵或“其他原因致使合同目的不能实现”，从而主张解除合同、要求退货。在包修期届满后，厂家免费维修的合同/法定义务终止。但是，汽车质保期的届满，并不能导致召回义务的消灭，对于系统性安全缺陷，车辆生产者召回整改义务是独立法定义务，不得以过质保期为由拒绝召回维修。

3.产品缺陷责任诉讼时效和汽车质保期

汽车产品的质保期和诉讼时效是两个概念，不能混淆。汽车产品质保期属于车辆买卖合同项下的合同义务，来源于双方约定、厂家承诺、《汽车三包规定》，规制的是汽车产品存在质量瑕疵的情形。超过质保期，车辆购买者只是丧失主张免费保修、三包退换的合同权利，不当然消灭侵权层面的产品缺陷赔偿请求权。但是产品缺陷责任必然存在诉讼时效问题。

所谓诉讼时效，是能够引起民事法律关系发生变化的法律事实，又称消灭时效，是指权利人在一定期间内不行使权利，即在某种程度上丧失请求利益的时效制度。2021年实施的《民法典》第188条规定了我国一般诉讼时效期间为三年，法律另有规定的，依照其规定。但是与之相对，2018年最新修订的《产品质量法》第45条规定：“因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年，自当事人知道或者应当知道其权益受到损害时起计算。因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满十年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。”三年、二年的不同规定，如何理解其中区别，以及在实际中如何适用哪个规定呢？这点确实构成一定争议，不同既往案例中存在彼此冲突的结论。而本文认为，无论从《民法典》和《产品质量法》两部法律制定实施的时间上还是法律地位上看，都应当将汽车产品责任的诉讼时效理解为3年。

另外，《产品质量法》第45条规定产品缺陷侵权责任的除斥期间为10年，从最初汽车交付给汽车购买者之日起算，这个期限不发生中止、中断；满10年实体权利消灭，不再享有产品缺陷侵权赔偿请求权，不因不知道缺陷、不知道召回而顺延。产品约定质保期、家用汽车三包有效期属于合同项下保修退换期限，质保期、三包期届满，并不当然免除生产者、销售者的产品缺陷侵权责任。

七、新能源汽车时代质保制度新情况

当前我国汽车工业已经进入新能源汽车产品与技术井喷时代，传统燃油车的主流地位日益受到挑战。就当前司法实况来看，新能源汽车暂未改变汽车质量保证和质保期的基本情况，汽车质保的上位法律框架并未发生变动，《民法典》买卖合同瑕疵担保规则、《家用汽车产品修理更换退货责任规定》所确立的三包有效期、包修期法定最低标准仍在继续适用。

不过，质保法律法规必将在不远的未来，因考虑新能源汽车质保制度的保护重心与实践规则从而出现显著变化。立法层面，晚近出台的规定普遍将动力电池、驱动电机、电控系统等纳入家用汽车三包核心零部件范畴，明确电池起火等情形下的退换车规则，要求生产者公示电池容量衰减限值。行业普遍采取整车与三电系统双轨质保模式，厂家常为三电设置8年乃至首任车主终身质保等优于法定的承诺，该类承诺属于合同义务，仅延长免费维修期限，并不扩张三包有效期，不产生法定退、换整车权利，但毕竟是对消费维权的利好信息。此外，新能源汽车质量纠纷由传统机械故障转向电池衰减、锁电、电控、OTA软件等新型争议，电池正常衰减与制造瑕疵的区分已成为司法难点。应该说，汽车工业在转型变化过程中，必然将引起和影响车辆质保制度发展和法律法规修改，我们拭目以待。