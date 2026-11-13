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ARTICLE · 13 NOVEMBER 2026

美国IPR程序与中国专利无效程序的区别

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美国双方复审（IPR）程序与中国专利无效程序虽然都用于挑战已授权专利的有效性，但在请求主体、时间限制、启动机制和无效理由范围等方面存ß

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Luo Wen
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在美国专利实践中，双方复审（Inter Partes Review，简称IPR）是一个非常重要的专利有效性挑战程序。对于熟悉中国专利制度的中国企业和专利代理师而言，IPR程序可以在一定程度上理解为美国的“专利无效程序”，但IPR程序与中国的专利无效程序并非完全对应。虽然二者最基本的功能是相同的，即，对已经获得授权的专利进行有效性挑战，但是二者在请求主体、时间限制、启动机制和无效理由范围等方面存在明显区别。了解这些差异，对于中国企业在美国进行专利布局和应对专利纠纷具有重要意义。下面笔者简要描述这两者的不同之处。

一、请求主体不同

中国的专利无效程序允许任何单位或者个人提出专利无效请求，包括专利权人本人。也就是说，中国专利权人如果发现自己的专利存在问题，也可以主动请求宣告自己的专利全部或者部分无效。美国IPR程序则明确排除了专利权人。美国专利法规定，只有专利权人以外的人才能提出IPR请求。因此，美国专利权人不能通过IPR程序请求宣告自己的专利无效。

二、时间限制不同

美国的IPR程序存在比较严格的时间限制。通常情况下，IPR请求不能在专利授权后的前9个月内提出；如果相关专利已经进入授权后复审（PGR）程序，则还需要等PGR程序终止后才能提出IPR请求。

此外，如果专利权人已经对某主体提起专利侵权诉讼，被诉侵权人需在收到侵权诉状之日起一年内提出IPR请求。因此，被诉侵权人收到专利侵权诉讼状后，往往需要尽快评估是否通过IPR程序挑战涉案专利。这意味着，被诉侵权人在收到专利侵权诉讼状后，如果考虑通过IPR程序挑战涉案专利，就需要在一年期限内完成必要的现有技术调查、技术分析、准备并提交IPR请求。

举例来说，假设某美国专利于2025年1月1日获得授权，专利权人随后于2025年2月1日向某公司提起专利侵权诉讼，并于当日向该公司送达侵权诉状。由于该专利授权未满9个月，该公司在2025年2月1日不能立即提出IPR请求，需要等到2025年10月1日之后才能提出。同时，该公司需要在收到侵权诉状之日起一年内提出IPR请求，即不得晚于2026年2月1日提交。因此，在本例中，该公司实际可以提出IPR请求的时间窗口大致为2025年10月1日至2026年2月1日。若超过2026年2月1日再提出，专利审判与上诉委员会（PTAB）将以违反法定时间限制为由对该IPR请求拒绝立案。

此外，IPR程序一旦立案，也有明确的审理时间表。PTAB通常需要在立案决定后一年内作出最终书面决定，在特殊情况下可以延长最多六个月。因此，从立案到最终决定，原则上是一个相对确定的周期。

中国专利无效程序则没有与美国“授权后9个月”和“被诉后1年”相对应的期限。原则上，专利授权公告后即可提出无效宣告请求，被诉侵权人也不存在对应的一年期限。因此，中国被诉侵权人在诉讼过程中可以根据案件情况提出专利无效请求。

当然，中国无效程序也存在自己的时间节点。例如，无效宣告请求提出后，国家知识产权局会向专利权人发送无效请求文件并给予答复期限；如果涉及口头审理，也会有相应的通知和期限。此外，在专利侵权诉讼中，无效程序何时提出，是否能够影响法院审理以及法院是否中止诉讼，还要结合具体案件情况判断。

从以上的角度看，美国IPR程序对时间管理的要求相对更加突出。美国IPR的时间限制体现了对不同专利挑战程序的分阶段安排，以及对专利诉讼进程的协调。一方面，授权9个月后才能提出IPR请求的限制将IPR程序与早期适用、无效理由范围更广的PGR程序区分开来；另一方面，被诉侵权人需在收到侵权诉状后一年内提出IPR，以促使其及时决定是否挑战专利，避免在侵权诉讼进行较长时间后才启动IPR程序。

三、启动机制不同

美国IPR程序与中国专利无效宣告程序均存在对请求材料进行审查、决定是否进入后续审理的过程，但二者的启动机制并不相同。
在美国，提交IPR 请求并不意味着PTAB一定会正式审理。PTAB首先需要决定是否立案。根据美国法律规定，PTAB需要判断请求人是否已经证明，对于至少一个被挑战的权利要求，其具有合理的胜诉可能性。如果达不到相应标准，PTAB可以拒绝立案。

此外，即使请求人满足IPR请求的法定条件，PTAB在特定情况下仍可能基于其裁量权拒绝启动IPR程序。例如，相关地区法院诉讼、重复性挑战以及其他程序性因素，都可能成为裁量拒绝的考虑因素。

中国专利无效宣告程序同样存在受理审查机制。国家知识产权局会对无效宣告请求是否符合法定受理条件进行审查。例如，请求人资格、请求书形式、无效理由和证据等不符合法律规定的，可能导致请求不予受理。对于已经作出无效宣告审查决定的专利权，如果再次以相同或者实质相同的理由和证据提出无效宣告请求，也不予受理和审理。这体现了中国无效宣告程序中的“一事不再理”原则。

因此，对于美国IPR程序，PTAB需要初步判断请求人是否具有合理的胜诉可能性，同时还可能基于裁量因素决定是否启动IPR；而中国无效宣告的受理审查则主要围绕法定受理条件以及“一事不再理”原则展开。

四、无效理由范围不同

美国的IPR程序并不是所有专利有效性问题都可以解决的程序。IPR请求主要依据美国专利法第102条和第103条提出，即，挑战专利的新颖性和创造性。 而且IPR请求依据的现有技术只能限于专利和公开出版物。因此，如果把美国专利有效性挑战看作一个整体，IPR程序只是其中的一部分，而不是涵盖所有无效理由的完整程序。

相比之下，中国专利无效宣告的审查范围更加广泛。除了新颖性、创造性问题外，还可以根据具体情况从说明书公开是否充分、权利要求是否得到说明书支持、修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围、以及其他法定无效理由等方面提出无效请求。

五、结语

总体而言，虽然美国IPR程序与中国专利无效程序在功能上具有一定的相似性，都是针对已经授权的专利进行有效性挑战，但二者在请求主体、时间限制、启动机制以及无效理由范围等方面存在明显差异。

对于中国企业来说，在美国遭遇专利侵权纠纷时，应当充分了解IPR的程序特点，特别关注相关时间期限，并结合涉案专利的权利要求、现有技术以及地区法院诉讼的进展情况，及时评估是否通过IPR程序提出专利有效性挑战。同时，在进行美国专利布局和专利风险管理时，也有必要将IPR程序作为美国专利诉讼体系中的一个重要程序工具加以考虑。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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