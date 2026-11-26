完美关闭一个股权基金并不意味着要等全部项目都盈利，比起一个号称portfolio很有潜力，但十余年仍无法关闭的基金，更令各方满意的基金关闭节奏是：在到期前完成绝大部分项目的退出，力争在一次延长期之内完成尾部项目的清理。

执中数据显示，作为理应进入退出期的2011-2020年成立的4.3万只股权投资基金中，约71%截至2025年上半年仍在运作。根据光尘数据，中国基金在第10年的中位数DPI表现仅为0.93，即大部分的基金在第10年的时候尚未回本。

从上述数据可以看出：不管是运作期限还是回报率，绝大部分股权基金交出的成绩单并不理想。

作为一个专业的私募股权管理机构，应理性构建投资判断标准和投后管理体系，为投资人获取稳健且符合预期的回报。目前绝大部分的管理人在投资端是能够做到专业和谨慎的，基金回报率不理想的主要原因在于，对于投后退出的主观上的不重视和客观上的不专业。

基金迟迟无法关闭、DPI始终不理想其实并不是管理人主观恶意，而是揭示了GP在投后管理上资源禀赋的匮乏这一客观现实。

笔者曾在私募股权基金担任10年法务负责人，作为深耕私募基金法律服务10余年的专业律师，将结合多年实务经验，探讨一个困扰业界已久的问题——如何完美关闭一个到期基金。

一、明确基金期限的相关约定

在展开说明如何关闭基金前，首先要厘清基金期限的概念。投资期、退出期、延长期、清算期、存续期分别代表了什么，所谓到期基金到的是哪个期，在不同的期间分别应该做什么？

To view the full article please click here.