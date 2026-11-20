Os 30 anos da Lei de Arbitragem, promulgada em 23 de setembro de 1996, oferecem a oportunidade de examinar os marcos que consolidaram esse mecanismo no Brasil. Desde então, o país deixou de tratar a solução privada de disputas com desconfiança e passou a reconhecê-la como instrumento confiável para empresas, investidores e instituições.

Antes de 1996, a arbitragem enfrentava obstáculos que reduziam sua utilidade prática. A cláusula compromissória, pacto pelo qual as partes escolhem a arbitragem para resolver eventuais conflitos futuros, encontrava limitações para sua execução, que frequentemente dependia da celebração posterior de um compromisso arbitral. A sentença arbitral nacional também dependia de homologação judicial, isto é, de uma confirmação do Judiciário, para produzir efeitos.

A Lei nº 9.307/1996 rompeu com esse modelo. A cláusula compromissória passou a ter força vinculante, e a sentença arbitral ganhou a mesma eficácia de uma sentença judicial, sem depender de chancela posterior. Ou seja, a sentença arbitral nacional produz efeitos independentemente de homologação judicial. A mudança criou a confiança necessária para que empresas brasileiras e estrangeiras adotassem a arbitragem em disputas de maior complexidade. Em 2001, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade integral da Lei de Arbitragem no julgamento da Sentença Estrangeira nº 5.206.

Ao reconhecer a constitucionalidade do instituto, o Supremo afastou uma importante fonte de insegurança para investidores e operadores econômicos. A arbitragem consolidou-se como mecanismo legítimo para a resolução de conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, isto é, aqueles de natureza econômica sobre os quais as partes podem livremente dispor.

Nos anos seguintes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a segurança jurídica do sistema com o reconhecimento do princípio da kompetenz-kompetenz, segundo o qual o próprio tribunal arbitral examina primeiro sua competência. Também confirmou que essa análise alcança a existência, a validade e a eficácia da convenção de arbitragem, acordo que submete o conflito à arbitragem.

Essa orientação evita que questionamentos judiciais prematuros paralisem o procedimento. O Judiciário atua como instância de apoio e controle, nos limites previstos em lei, sem revisar o mérito (conteúdo da disputa). Entre as hipóteses de anulação estão falhas na formação da convenção, violação ao contraditório e decisão proferida além dos limites estabelecidos pelas partes.

A cooperação entre as duas esferas ganhou instrumento próprio com a carta arbitral, prevista no Código de Processo Civil de 2015. Por meio dela, o árbitro solicita ao juiz estatal a prática de atos que dependem de poder coercitivo (capacidade de impor o cumprimento de uma ordem), como a condução de uma testemunha ou o cumprimento de medidas urgentes.

Outro marco foi a Lei nº 13.129/2015, que ampliou a arbitragem para a administração pública direta e indireta quando o conflito envolve direitos patrimoniais disponíveis, disciplinou o uso do instituto em sociedades anônimas e aperfeiçoou as regras sobre medidas cautelares e tutelas de urgência (providências rápidas para proteger uma situação antes da decisão final). Com isso, cresceram as arbitragens envolvendo entes públicos e projetos de infraestrutura, e aumentou a confiança de investidores em contratos administrativos e concessões.

No plano internacional, a atuação do STJ na homologação de sentenças arbitrais estrangeiras reforçou a inserção do Brasil no comércio global. O país ratificou, em 2002, a Convenção de Nova Iorque de 1958, que estabelece regras para o reconhecimento e a execução dessas decisões, oferecendo previsibilidade a empresas e investidores. Esse compromisso ampliou a previsibilidade em contratos internacionais, fortalecendo a confiança no ambiente jurídico brasileiro.

Os marcos dos últimos 30 anos consolidaram um sistema que combina autonomia das partes, especialização e controle judicial nos limites legais. A arbitragem deixou de ser apenas uma alternativa ao Judiciário para integrar o próprio sistema de Justiça como um método especializado e sofisticado de resolução de conflitos. Sua utilização exige atenção técnica desde a redação da cláusula compromissória até a audiência e as alegações escritas.

A arbitragem não é adequada a todos os conflitos. No entanto, em relações empresariais complexas, sua escolha pode representar uma decisão estratégica. Além dos custos diretos do procedimento, é preciso considerar o custo de oportunidade de uma disputa prolongada, que consome tempo, recursos e atenção da gestão. A possibilidade de contar com julgadores especializados, maior flexibilidade procedimental e uma solução definitiva contribui para a previsibilidade e permite que as empresas concentrem esforços na continuidade e no desenvolvimento de seus negócios.

A trajetória da Lei de Arbitragem demonstra que a segurança jurídica não é um conceito abstrato: é o resultado de escolhas institucionais consistentes, de decisões judiciais que respeitaram a autonomia das partes e de uma cultura empresarial que aprendeu a confiar em métodos especializados de resolução de conflitos. O desafio agora é preservar esse legado e continuar a desenvolvê-lo.