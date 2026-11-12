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ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026

Fim Da Escala 6×1 É Aprovado E Altera Regras De Jornada De Trabalho

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Brazil's Congress has enacted a constitutional amendment that will progressively reduce the maximum workweek from 44 to 40 hours while guaranteeing two paid weekly rest days without salary reduction. The implementation follows a phased timeline, with companies required to immediately begin mapping work schedules, reviewing collective agreements, and identifying necessary compensation adjustments.

BrazilEmployment and HR
Bruna De Cesare
Bruna De Cesare
Paulo Chubba
Paulo Chubba

Emenda constitucional, promulgada em 16/10/2026, reduz gradualmente a jornada para 40 horas semanais e assegura dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial.

Informativo redigido por Bruna de Cesare e Paulo Chubba.

O Congresso Nacional promulgou, nesta data, a PEC 141/2026, que altera as regras de duração da jornada de trabalho no Brasil. A emenda reduz gradualmente a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas e garante dois dias de repouso semanal remunerado, com preservação da remuneração.

A implementação será escalonada. Dois meses após a publicação, a jornada máxima passará a 42 horas semanais, com a concessão do segundo repouso semanal remunerado. Após mais 12 meses, o limite será de 40 horas. Convenções e acordos coletivos incompatíveis com os novos limites perderão eficácia, preservada a negociação coletiva para situações específicas e regimes diferenciados.

Diante disso, as empresas devem, desde já, mapear jornadas e escalas, revisar acordos individuais e coletivos de compensação de jornada e identificar as alterações de remuneração que serão aplicáveis, especialmente nas atividades de funcionamento contínuo.

A equipe Trabalhista do KLA acompanha o tema de perto.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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