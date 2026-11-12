ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026
Fim Da Escala 6×1 É Aprovado E Altera Regras De Jornada De Trabalho
KLA Advogados
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Brazil's Congress has enacted a constitutional amendment that will progressively reduce the maximum workweek from 44 to 40 hours while guaranteeing two paid weekly rest days without salary reduction. The implementation follows a phased timeline, with companies required to immediately begin mapping work schedules, reviewing collective agreements, and identifying necessary compensation adjustments.
Emenda constitucional, promulgada em 16/10/2026, reduz gradualmente a jornada para 40 horas semanais e assegura dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial.
Informativo redigido por Bruna de Cesare e Paulo Chubba.
O Congresso Nacional promulgou, nesta data, a PEC 141/2026, que altera as regras de duração da jornada de trabalho no Brasil. A emenda reduz gradualmente a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas e garante dois dias de repouso semanal remunerado, com preservação da remuneração.
A implementação será escalonada. Dois meses após a publicação, a jornada máxima passará a 42 horas semanais, com a concessão do segundo repouso semanal remunerado. Após mais 12 meses, o limite será de 40 horas. Convenções e acordos coletivos incompatíveis com os novos limites perderão eficácia, preservada a negociação coletiva para situações específicas e regimes diferenciados.
Diante disso, as empresas devem, desde já, mapear jornadas e escalas, revisar acordos individuais e coletivos de compensação de jornada e identificar as alterações de remuneração que serão aplicáveis, especialmente nas atividades de funcionamento contínuo.
A equipe Trabalhista do KLA acompanha o tema de perto.
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