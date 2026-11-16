Estrategia de la OFAC para modernizar sanciones financieras

El 5 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ejecutó la tercera ronda de su iniciativa de modernización de sanciones. La medida retiró a 125 personas y entidades (como fallecidos y empresas extintas) y actualizó 22 registros tras rigurosas revisiones interinstitucionales.

La estrategia prioriza el impacto real, la efectividad y la seguridad nacional por encima del volumen de la lista. La corrección de identificadores reduce falsos positivos y alivia las cargas de verificación de cumplimiento en el sector privado.

En Colombia, la medida contempló la eliminación de 37 personas y 31 empresas de las listas de la OFAC, un cambio relevante para las organizaciones que realizan procesos de debida diligencia y monitoreo de contrapartes en el país. Asimismo, la OFAC destacó la implementación de su nuevo Portal de Reconsideración, destinado a agilizar la presentación y gestión de solicitudes de eliminación de las listas de sanciones.