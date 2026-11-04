Lista gris del GAFI 2026 se mueve el mapa del riesgo

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional; FATF, por sus siglas en inglés) es el organismo intergubernamental que fija los estándares mundiales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Su Lista Gris reúne a los países bajo monitoreo intensificado que se comprometieron a corregir deficiencias estratégicas en su sistema antilavado. La plenaria se realizará en París del 26 al 30 de octubre y cerrará con la actualización de la lista. Entre los países próximamente evaluados por este organismo estará Costa Rica, en el mes de noviembre de 2026. Colombia volverá a ser evaluado por el GAFI hasta mayo de 2029.

En cada plenaria, el GAFI evalúa los avances de las jurisdicciones monitoreadas frente a sus planes de acción. Los países que cumplen los compromisos pueden salir de la lista, los que presentan nuevas deficiencias estratégicas pueden ingresar. Estar en la Lista Gris no implica sanciones, sin embargo, suele traducirse en mayor escrutinio de bancos y empresas: debida diligencia reforzada, más fricción en las transacciones transfronterizas y mayores costos de cumplimiento. Por eso conviene que los oficiales de cumplimiento revisen los listados internos de jurisdicciones de riesgo y ajusten sus matrices de riesgo LA/FT a los resultados de la plenaria.

Para un país, la recalificación tiene un peso considerable. Una salida de la lista refleja el compromiso real con la implementación de medidas contra el LA/FT y es una oportunidad para mejorar su reputación y atraer inversión extranjera. Un ingreso, en cambio, puede encarecer el acceso al financiamiento internacional y afectar la confianza de los inversionistas. Las entidades sujetas a SAGRILAFT y PTEE deben seguir de cerca los resultados, pues estos influyen directamente en la segmentación de factores de riesgo geográfico.