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ARTICLE · 29 OCTOBER 2026

Cambios En La SIC Nombramientos Y Propiedad Industrial

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La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia experimenta cambios significativos con nuevos nombramientos en sus delegaturas clave, mientras enfrenta un desafío legal sobre la designación de su Superintendente. Paralelamente, se han actualizado las tasas de propiedad industrial para 2027 con ajustes que incluyen tanto incrementos generales como reducciones específicas para ciertos programas de apoyo.

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La SIC inicia una nueva etapa con recientes nombramientos tras el cambio de gobierno. El 10 de septiembre fueron designados Juan Pablo Mateus Bernal como Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, Edna Rocío Bonilla Ramírez como Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor, Adolfo León Castillo Arbeláez como Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, Uriel Ángel Pérez Márquez como Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, Alfredo José Palencia Hernández como Director de Hábeas Data y Sergio Martínez Santos como Director de Cumplimiento.

Por otro lado, el Consejo de Estado estudiará una demanda contra el Decreto 1225 del 18 de agosto de 2026, mediante el cual se designó a María Rocío Cortés Vargas como Superintendente de Industria y Comercio. La acción cuestiona el cumplimiento de los requisitos de experiencia profesional exigidos para el ejercicio del cargo.

Finalmente, la Resolución 75972 del 23 de septiembre de 2026 actualizó las tasas de propiedad industrial para 2027, con un incremento general del 6,96 %, que regirán desde el 1 de enero de 2027 y que abarcan trámites relacionados con patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, oposiciones, renovaciones, licencias y otros servicios de propiedad industrial. No obstante, también contempla reducciones de tasas asociadas a trámites ante la Dirección de Nuevas Creaciones, servicios prestados por el CIGEPI, capacitaciones mediante el Aula de Propiedad Intelectual (API), y para beneficiarios de los programas “Asistencia a Inventores (PAI)” y “PI-e Propiedad Industrial para Emprendedores”.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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