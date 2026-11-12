米国財務省がCOINS法に基づく米国対外投資安全保障プログラムの拡大を提案

Go-To Guide: 米国財務省は、議会が「2026会計年度国防権限法（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026）」の一部として制定した「包括的対外投資国家安全保障法（Comprehensive Outbound Investment National Security Act、COINS法）」を実施するための規則案を公表しました。同規則案は、既存の「米国対外投資安全保障プログラム（S. Outbound Investment Security Program、OISP）」を基礎としつつ、これを大幅に改定するものです。

提案された枠組みでは、対外投資規制の対象となり得る技術の範囲が、当初のOISPが重点を置いていた半導体及びマイクロエレクトロニクス、量子情報技術並びに人工知能を超えて拡大されることになります。COINS法では、高性能コンピューティング／スーパーコンピューティング及び極超音速システムが明示的に対象として追加されており、財務省の規則案では、さらにバイオテクノロジーを対象分野として追加することが提案されています。

同規則案は、特定の取引を禁止する一方で、その他の取引については届出を義務付けるというOISPの基本構造を維持しています。その上で、主要な定義、対象取引、デューデリジェンスに関する期待事項、例外及び技術的閾値を改定するものです。

バイオテクノロジーを追加するとの提案は、ライフサイエンス企業、投資家、ベンチャーファンド、製薬会社、研究機関及びバイオテクノロジーに関する技術・能力を伴うクロスボーダー取引のその他の参加者にとって、特に注目すべきものです。

同規則案の対象技術分野に関わる可能性のある取引を検討している企業及び投資家は、投資対象が米国内に所在する場合を含め、現段階で同規則案の内容を評価し、意見を提出するか否かを検討することが望まれます。意見提出期限は2026年12月7日です。



2026年10月22日、米国財務省は、2025年12月に「2026会計年度国防権限法」の一部として制定された「包括的対外投資国家安全保障法（COINS法）」を実施するための「規則制定案告示（Notice of Proposed Rulemaking、NPRM）」を公表しました。COINS法は、現在、財務省の「対外投資安全保障プログラム（OISP）」の下で運用されている米国政府の対外投資規制制度を法制化し、その対象範囲を拡大したものです。

財務省の規則案は、2023年8月の対外投資に関する大統領令から始まり、2025年1月2日に財務省による当初のOISP規則が施行されたことで本格的に運用が開始された、規制制度の発展における次の段階を示すものです。弊所の過去のGTアラート「White House Issues Executive Order Restricting Outbound Investment」及び「U.S. Outbound Investment Security Program Takes Effect January 2025」で解説しましたとおり、既存のOISPは、半導体及びマイクロエレクトロニクス、量子情報技術並びに人工知能の分野における、中国、香港及びマカオが関わる米国の特定の投資に対して、禁止措置及び届出要件を定めています。

COINS法は、この枠組みに法律上の根拠を与えるとともに、議会が財務省に規制を指示した技術の範囲を拡大しています。財務省の規則案は、COINS法の指示事項を正式な規則として具体化するとともに、その内容をさらに拡充するものです。また、NPRMでは、OISPの影響を受ける産業分野を拡大することも提案されており、この提案が採用されれば、特定のバイオテクノロジー投資が、初めて対外投資規制制度の対象に含まれることになります。

既存のOISPからCOINS法へ

既存のOISPは、大統領令第14105号及び財務省の施行規則（31 C.F.R. Part 850）に基づき設けられました。同プログラムは、半導体及びマイクロエレクトロニクス、量子情報技術並びに人工知能の各分野における特定の活動に従事する対象外国者（covered foreign persons）が関わる、米国者（U.S. persons）による特定の取引を規制しています。対象取引は、関係する具体的な技術及び活動に応じて、禁止される場合と、取引完了後の届出要件の対象となる場合があります。

COINS法は、このOISPの基本構造を維持しています。同法は、財務省に対し、届出対象技術に関する活動に従事する対象外国者が関わる特定の取引について米国者に財務省への届出を義務付ける一方、禁止対象技術に関する活動に従事する対象外国者が関わる特定の取引を禁止する規則を制定するよう指示しています。

また、同法は、OISPの実質的な適用対象となり得る範囲を拡大しています。議会は財務省に対し、以下の5つの分野にわたる禁止対象技術及び届出対象技術について、技術的基準を定める権限を付与しました。

半導体技術及びマイクロエレクトロニクス

人工知能システム

量子情報技術

高性能コンピューティング及びスーパーコンピューティング

極超音速システム

COINS法により付与された権限に基づき、財務省は、NPRMにおいて、上記の法定対象分野に加え、バイオテクノロジーを禁止対象分野として追加することを提案しました。

バイオテクノロジーが対外投資規制の枠組みに加わる可能性

バイオテクノロジーを対象に含めるとの提案は、NPRMにおける最も注目すべき変更点の一つであり、米国内外のライフサイエンス企業及び投資家に重大な影響を及ぼす可能性があります。提案されているバイオテクノロジーに関する禁止措置の対象には、ワクチン、細胞・遺伝子治療及びモノクローナル抗体を含む医薬品化合物並びにその送達システムを改変、強化、生産又は制御するために使用される生物学的システムに関する特定の活動に加え、特定の基盤技術及び機器が含まれます。したがって、取引当事者は、デューデリジェンスにおいて、投資対象の具体的な活動及び能力に焦点を当てることが望ましいと考えられます。同規則案が採用された場合、これらの特定のバイオテクノロジー活動に関わる対象取引は、適用される例外又は適用除外に該当する場合を除いて禁止されることになります。なお、同規則案では、バイオテクノロジーについて届出要件の対象となる区分は設けられていません。

また、同規則案は、中国に関連するライフサイエンス活動に対する米国政府の取扱いにおけるより広範な変化の一環でもあります。弊所の2026年9月のGTアラート「2 Tracks, 1 Enterprise Strategy: U.S. National Security Policy is Changing Life Sciences Competition with China」で解説しましたとおり、米国の国家安全保障政策は、資本、ライセンス、知的財産、研究、データ、製造及びサプライチェーンに影響を及ぼす規則を通じて、ライフサイエンス取引との関わりをますます強めています。

財務省の同規則案は、こうした状況に対外投資規制をより直接的に組み込もうとするものです。その結果、中国に関連する資金調達、買収、合弁事業、ライセンス契約又はその他のクロスボーダー取引の構成を検討しているライフサイエンス企業及び投資家は、既存の個々の取引に適用される規制上の要件と併せて、対外投資規制についても検討することが望ましいと考えられます。同規則案の適用は、現金のみを対価とする単独のライセンス取引と、持分取得、持分投資に類する資金調達又は合弁事業を組み合わせた取引とで異なる可能性があります。

規制対象となるか否かは、ライセンス取引という形式のみではなく、取引全体及び同規則案における対象取引の定義に基づいて判断されることになります。例えば、米国の製薬会社が中国のバイオテクノロジー企業から治療薬に関する権利のライセンスを受ける取引が、現金のみを対価とする単独のライセンス取引であり、他の点でも対象取引のいずれの類型にも該当しない場合には、同規則案の適用対象外となる可能性があります。一方で、これに関連してライセンサーに対して少数持分投資を行う場合には、別途検討が必要となり、ライセンサーが特定の禁止対象バイオテクノロジー活動に従事する対象外国者である場合には、適用される例外又は適用除外に該当する場合を除いて、当該投資は禁止される可能性があります。

その影響は、従来型の投資会社以外にも及ぶ可能性があります。最終的な定義及び技術的基準によっては、同規則案は、製薬会社及びバイオテクノロジー企業自身が行う戦略的投資及びその他の取引にも関係する可能性があります。そのため、最終的に制定される同規則の対象となる具体的なバイオテクノロジー活動を特定することが、業界関係者にとって特に重要となります。

財務省のNPRMの主な内容

対象技術分野の拡大に加え、財務省のNPRMは、改定後のOISPがどのように運用されるかを規律する多くの基本的な概念についても言及しています。財務省によれば、同規則案では、以下の事項が取り上げられています。

米国者に適用される要件（米国者が支配する外国事業体に関する要件を含みます）

対象国家安全保障取引（covered national security transactions）の類型

対象外国者の範囲

例外取引（excepted transactions）

禁止対象及び届出対象となる技術及び製品を区分する技術的仕様

届出において米国者が提供を求められる情報

法的拘束力のないフィードバックの要請及び秘密情報の提出に関する手続

認識基準（knowledge standard）、及び取引の実施前に米国者が行う合理的かつ入念な調査（reasonable and diligent inquiry）について期待される事項

違反を構成する行為及び違反に対する制裁措置

これらの規定は、取引に関するデューデリジェンスにおいて特に重要となります。既存の規制制度では、投資対象の活動に関する米国者の認識基準が極めて重視されています。そのため、弊所の過去のOISPに関するGTアラートでは、投資家は、OISPに関する分析を取引に関するデューデリジェンスに組み込むこと、及びOISPの実施に伴い最新の助言を得ることを検討すべきであると指摘しました。

同規則案は、対象となる可能性のある投資を完了する前に、財務省が米国者に期待するデューデリジェンスについて明示的に言及することにより、当該アプローチの重要性をさらに強調しています。特に留意すべき点として、中国及びその他の「懸念国」以外の企業（米国企業を含みます）であっても「対象外国者」に該当する可能性があり、その結果、米国の事業体が、米国者及び対象外国者という双方の立場から、これらの要件への対応を求められる状況が生じる可能性があります。したがって、投資対象が米国企業である場合であっても、投資家は、上記のような個別具体的な分析を行う必要が生じる可能性があります。

企業及び投資家の留意点

同規則案は、まだ最終規則として採用されていません。しかし、NPRMは、規制の枠組みが最終化される前に、利害関係者が意見を提出する機会を提供しています。財務省は、特に、対象取引の範囲、定義、届出要件、制裁措置及び執行について、利害関係者からのフィードバックを求めています。財務省は、一般から提出された意見を検討した上で、最終的な施行規則において、改定後のOISPの施行日を定める予定です。

影響を受ける可能性のある企業及び投資家は、以下を含む対応を検討することが望まれます。

進行中及び検討中の取引案件を確認する。利害関係者は、懸念国が関わり、かつ、議会及び財務省が特定した追加の技術分野における活動に関係する、進行中又は検討中の投資、買収、合弁事業その他の取引を特定することを検討すべきです。

バイオテクノロジー関連投資への影響を評価する。ライフサイエンス企業、プライベート・エクイティ及びベンチャーキャピタルのスポンサー、コーポレート・ベンチャーキャピタル部門その他の投資家は、同規則案における技術的定義に該当する可能性のあるバイオテクノロジー活動に関係する投資を特定することが望まれます。

対象技術分野の拡大内容を確認する。NPRMは、法律上、届出対象技術及び禁止対象技術に含まれる5つの技術分野について、その定義を拡大又は補足するものです。取引当事者は、現在の投資及び事業活動を確認し、それらの活動が同規則案において拡大される技術分野に該当するかを検討すべきです。

デューデリジェンス手続を再検討する。既存のOISPに関するデューデリジェンス手続は、対象となる技術及び取引相手の範囲の拡大並びに合理的かつ入念な調査に関する財務省の期待事項に対応するため、修正が必要となる可能性があります。

取引文書について検討する。取引当事者は、規制の枠組みの変化を踏まえ、表明保証、誓約事項、情報取得権、クロージングの前提条件その他の契約上の保護措置が、対外投資規制上の要件に十分に対応しているかを評価することが望まれます。

関連する国家安全保障上の審査との調整を図る。対外投資に関する分析は、特に技術及びライフサイエンス分野の取引において、対米外国投資委員会（CFIUS）による審査、輸出管理、経済制裁、研究セキュリティ要件及び分野別の規制と一体的に検討する必要性がますます高まる可能性があります。

意見の提出を検討する。NPRMに対する意見提出期限は2026年12月7日です。ライフサイエンス分野の利害関係者は、医薬品化合物及び対象機器の範囲を、先端技術又はフロンティア技術に重点を置く形でより限定的に定めるべきか、また、それが公衆衛生及び米国企業にどのような影響を及ぼし得るかについて、財務省が意見を求めていることを踏まえ、意見の提出を検討すべきです。

今後の展望

NPRMは、当初は行政機関による新たな取り組みとして導入された対外投資規制が、議会が定めたより広範な国家安全保障の枠組みへと拡大し続けていることを示しています。当初のOISPが3つの先端技術分野に焦点を当てていたのに対し、COINS法及び財務省の同規則案は、対外投資規制制度を戦略上の機微性を有する新たな分野へと拡大し、さらに、財務省が提案するバイオテクノロジーの対象追加が実現すれば、ライフサイエンス産業へと範囲を一層拡大することになります。

同規則案は、まだ最終化されていません。財務省は、最終的な施行規則を公表する前に提出された意見を検討し、当該施行規則において、改定後のOISPの施行日を定める予定です。それまでは、既存のOISPが引き続き適用されます。

クロスボーダー取引に関わる企業、投資ファンド及びその他の取引当事者は、この規則制定の動向を注視すべきです。また、拡大された規制の枠組みが、投資に関するデューデリジェンス、取引構成及びより長期的な投資戦略にどのような影響を及ぼす可能性があるかを検討することが望ましいと考えられます。