中国企业应对 CPSC 召回调查实务最新十三问：调查规则、陷阱与应对

对于深耕美国市场的中国跨境卖家而言，CPSC（消费品安全委员会）召回调查如同悬顶之剑——你永远不知道它何时落下，更不知道落下的力道多大。然而，比召回本身更棘手的，是围绕这场调查程序衍生出的认知迷雾：调查究竟遵循何种程序？平台会在何时切断销售通道？那些看似专业的中介机构，其承诺的 “捷径” 究竟是救命稻草还是误导陷阱？笔者基于近年来处理的多起 CPSC 召回实务案例，逐一拆解这些困惑。

2025 年，美国 CPSC 共发布 422 例召回通报，同比上升 38.4%，其中来自中国的产品共 315 例，占 CPSC 召回总数的 74.6%，涉及金额约 113.2 亿美元。2026 年第一季度，CPSC 共发布 142 例召回通报，同比上升 40.6%，其中来自中国的产品共 120 例，同比增加 73.9%，占 CPSC 召回总数的 84.5%。

在召回风暴日益频繁的当下，理解 CPSC 召回制度的运行逻辑与实务陷阱，是在风暴中最大限度控制损失、保全商业利益的前提。

01. CPSC 召回调查的法律定性：协商式调查程序与正式裁决程序的区分

CPSC 启动产品召回，大多始于负有报告义务的主体就产品缺陷问题向 CPSC 履行法定报告义务。CPSA 第 15 (b) 条（15 U.S.C. § 2064 (b)）规定：产品在流通领域出现 “可报告事项” 时，负有报告义务的主体应在获取可报告信息后 24 小时内向 CPSC 报告。

所谓 “可报告事项”，是指企业获得的信息能够合理支持以下结论：产品存在缺陷，且该缺陷可能构成实质性产品危害（substantial product hazard），或造成不合理的人身伤害或死亡风险；同时还包括产品违反 CPSC 强制性安全标准的情形。

负有报告义务的主体包括制造商、进口商、经销商、零售商、品牌商等供应链全部相关主体，每一类主体均有报告义务。CPSC 官方指引进一步明确：企业为判断是否存在可报告事项而开展内部调查评估，原则上不应超过 10 个工作日；只有企业能够举证特殊情形，更长调查周期才具备合理性；10 个工作日是内部调查评估的最长合理期限，不是法定报告期限，报告义务的起算点是企业已经获得足以支持可报告事项的信息之时，起算后 24 小时内必须提交报告。

然而，从报告义务的触发到最终召回决定的作出，中间的调查程序在法律性质上值得特别关注。CPSC 召回调查的前期调查阶段呈现高度灵活性。调查程序主要由 CPSC 指派的合规调查员主导推进，该阶段没有严格的成文听证式时限；调查员根据个案情况确定调查节奏，被调查企业需在此框架内提交资料、开展沟通谈判。

该灵活性源于 CPSC 召回制度的底层逻辑：CPSC 本身没有权力直接强制企业实施召回；CPSC 仅有权在走完法定正式裁决程序之后，由委员会作出正式强制召回命令（15 (c)/15 (d) 命令）。绝大多数召回归属于企业与 CPSC 协商达成的自愿纠正行动计划（CAP, Corrective Action Plan），也就是实务中所称自愿召回。

需要明确的是，CPSC 属于美国国会设立的独立监管机构，管辖约 1.5 万种日用消费品的召回事务，但不处理普通消费者与商家之间的民事产品质量损害赔偿纠纷。CPSC 虽拥有调查权、信息索取权以及民事罚款权力，但该类权力的行使围绕产品安全监管、报告义务、强制裁决展开，不介入私人之间的民事侵权纠纷。

（一）调查程序的灵活性与初步决定（Preliminary Determination, PD）的法律效力

这一法律定性上的差异，决定了 CPSC 出具的 PD（Preliminary Determination，初步缺陷决定）并非正式行政裁决，不属于 16 CFR Part 1025 项下的裁决文书。

PD 是 CPSC 调查部门工作人员形成的内部调查结论对外输出文书，代表 CPSC 调查团队的判断，也即是否有充分证据初步决定产品存在 CPSA 第 15 条意义上的实质性产品危害。作出 PD 前，CPSC 工作人员需对产品开展技术评估，该评估过程可能耗时数月。

企业不应低估 PD 的实务效力。PD 本身不产生强制法律约束力，不是可直接上诉的正式行政命令，但 CPSC 在满足法定条件下，可以基于 PD 对应的事实，启动正式裁决程序。同时 ，CPSC 在符合《消费品安全法》第 6 (b) 条的法定前提之下，有权对外发布产品缺陷的公开警示信息，对企业商业声誉产生重大冲击。

PD 送达企业时，通常会要求企业 10 个工作日内回复，表明企业是否同意开展自愿召回（CAP）。企业可以接受 PD 结论、签署自愿纠正行动计划，也可以拒绝接受 PD 的缺陷认定与召回方案。

实务中有个非常值得注意的问题，16 CFR 1025.52 的 40 天自动生效规则，不适用于调查阶段的 PD，其适用对象是正式听证程序中主持官作出的 Initial Decision（初始裁决）。PD 不是 Part1025 裁决程序文书，不存在 PD 作出之后 40 日向委员会上诉的法定权利。16 CFR 1025.52 规则是美国消费品安全委员会内部裁决程序，听证主持官作出 Initial Decision（初始裁决）之后 40 日内，当事方才可以向委员会提起上诉。逾期不上诉，且委员会未主动启动复审，则 Initial Decision 自动转化为委员会的最终决定 / 最终命令（Final Decision and Order）。PD 只是调查部门的调查认定，企业拒绝 PD，不能直接 “上诉 PD”，企业可以选择：①继续和调查员谈判；或者②申请启动 16 CFR Part1025 项下正式对抗式裁决程序（行政法官主持听证），由 CPSC 正式立案，进入完整的证据开示、听证、初始裁决流程。

（二）PD 前的自愿纠正行动与正式行政裁决程序之区别

PD 之前的阶段属于协商性、非对抗性的调查沟通阶段。企业通过与 CPSC 调查员谈判达成自愿纠正行动计划（CAP/Consent Agreement），即实务所称自愿召回。

实务中，CPSC 绝大多数召回均为企业与 CPSC 协商达成的自愿召回，并非 CPSC 单方面强制强加的结果。CPSC 还设置 “No PD 快速通道程序（Fast Track Recall Programme)”，也即企业履行 15 (b) 报告义务后 20 个工作日内达成合格的自愿召回方案，CPSC 可以直接跳过出具 PD 文书这一步，直接实施召回，这也是大量企业在 PD 出具之前即达成召回的制度背景。

企业收到 PD 初步决定函后，通常会优先选择谈判达成自愿召回；若企业拒绝接受全部召回方案，案件才有可能升级，进入 16 CFR Part1025 正式对抗裁决程序：CPSC 签发正式的行政起诉书（Complaint），由行政法官（Presiding Officer）主持公开听证，开展举证、质证，之后行政法官出具 Initial Decision（初始裁决）。

需要注意的是，拒绝 PD 不等于直接进入委员复核。因为，企业拒绝 PD 之后，由CPSC 决定是否立案、签发正式 Complaint，才会启动 Part1025（美国消费品安全委员会内部）正式裁决听证程序，然后由行政法官出具 Initial Decision ，若当事人不服Initial Decision提起上诉，由全体 CPSC 委员会进行复审，这是类似 “行政复审” 的环节。严格而言，针对PD并没有设置法定复审程序。

（三）不服 PD 的救济路径

如上讨论，PD 仅为调查部门的初步决定，不存在针对 PD 本身的法定上诉期限，不适用 16 CFR 1025.52。企业收到 PD 之后的合法救济路径为：

1、在 PD 载明的 10 个工作日答复期内，提交书面意见、技术证据、检测报告，反驳 CPSC 调查部门关于 “实质性产品危害” 的认定，继续开展谈判；

2、部分案件中，企业可以提出修改版的纠正行动计划（CAP），和调查员继续磋商；

3、如果谈判完全破裂，CPSC 可以选择是否启动正式裁决程序，然后签发正式行政诉状（Complaint），进入 16 CFR Part1025 听证程序；

4、在正式听证程序中，行政法官出具 Initial Decision（初始裁决），此时才触发 40 日上诉期，当事人可向 CPSC 委员会上诉。逾期不上诉，且委员会也不启动复审，则 Initial Decision 自动成为委员会最终行政命令（Final Order）；

5、针对 CPSC 委员会正式作出的最终强制召回命令（Final Order），企业的司法审查管辖法院是美国联邦巡回上诉法院，而不是联邦地区法院（15 U.S.C. § 2076，Hobbs Act）。联邦地区法院一般只受理 CPSC 提起的强制执行、禁令、民事罚款的诉讼，企业不能向地区法院起诉挑战 CPSC 正式召回行政命令本身。

请注意，进入正式对抗裁决程序之后，案卷将依法公开。CPSC 在满足《消费品安全法》第 6 (b) 条的法定公开条件时，可以对外公开案件缺陷相关信息，会对企业声誉造成不可逆的损害，这也是实务中绝大多数企业倾向于在 PD 出具之前就协商达成自愿召回的重要原因。但 CPSC 并非只要企业对抗，就可以随意公开缺陷信息，第 6 (b) 条设置了严格的公开前置条件，调查阶段的原始报告信息原则上处于保密状态。

02. Full Report 通知与 Amazon 断链时机 ——实务观察变化

（一）CPSC 通知类型与 Amazon 的平台措施的阶梯式对应

1、被投诉通知书（Inquiry / Consumer Complaint Notice）：CPSC 接到消费者投诉后，向被投诉企业签发通知书，要求企业在 10 个工作日内就投诉内容作出回应，回应内容主要涉及投诉内容是否属实、是否要申请保密处理等。收到该类通知书不等于正式启动缺陷认定调查，该类通知不会立即通知Amazon，因因此，该类通知通常不会因此直接下架商品链接。

2、全面报告通知（Full Report Request）：当 CPSC 初步怀疑产品可能存在较严重缺陷时，会发出 Full Report Request，要求企业提交完整资料，包含生产信息、技术测试报告、销售数量、销售地域、销售时间、事故投诉记录等。此时 CPSC 尚未作出违规认定、也尚未出具 PD。CPSC 的 Full Report Request 本身不具备强制平台下架的法律效力。

3、违规通知（Notice of Violation, NOV）：NOV 是 CPSC 合规办公室出具的正式执法文书，用于认定产品违反 CPSC 强制性成文安全标准（mandatory standard），不是针对 “实质性产品危害 / 设计缺陷” 的 PD 文书。NOV 会载明违反的法规、检测证据，要求企业限期整改、停售、召回，CPSC向企业签发NOV 同时会抄送亚马逊平台。亚马逊在收到正式 NOV 抄送时，通常会立即下架对应 ASIN 商品链接。

4、初步决定通知（Preliminary Determination, PD）：CPSC 审阅企业提交的全面报告之后，若认定产品存在需要召回的实质性安全缺陷，向企业签发 PD。PD 要求企业 10 个工作日确认是否同意自愿召回。PD 本身不会自动触发亚马逊官方强制下架，平台也没有法定权利收到 PD 后撤销商品销售链接，企业仍然保有抗辩与谈判空间。

（二）断链时机的变化与成因分析

截至2026年，亚马逊没有发布公开成文政策，规定收到 CPSC Full Report Request 就必须下架商品。下文描述为跨境实务中越来越多卖家反馈的实务现象，属于平台基于自身服务协议的自主风控行为，不是 CPSC 法律强制要求。

依据前面分析，企业收到 Full Report Request，亚马逊一般不会主动断开销售链接，企业可以继续销售，直到 CPSC 发布正式召回新闻稿，平台才执行下架。

自 2026 年起，跨境实务中越来越多的中国卖家反馈，在 Full Report 答复期限届满之后，且尚未出具 PD的情况下，亚马逊自行断开商品销售链接的案例越来越多。平台往往不会明确告知卖家断链是源于 CPSC Full Report 调查，而是要求卖家提交充分证据自证产品不存在安全瑕疵之后，才有可能恢复销售。

依据笔者经验，该现象背后可能存在三重现实驱动因素：

1、亚马逊入驻服务协议本身含有产品安全合规概括授权条款，亚马逊作为私营商业平台，有权基于自身风险判断，采取临时下架、限制销售的风控措施，无需等待监管机构正式的生效命令。

2、2024 年 CPSC 对亚马逊作出正式决定与命令，认定 FBA 模式下亚马逊在特定情形下可以被认定为《消费品安全法》下的 “分销商（distributor）”，需要承担产品安全与召回相关法律责任。该裁决极大提高了亚马逊的合规风险，促使平台采取更加防御性的风控策略。

3、近两年 CPSC 召回案件数量持续激增，平台出于降低自身潜在监管、集体诉讼风险，采取前置化、偏保守的产品安全风控。

（三）哪些情况易引发Amazon提前断链与冻结账户

在讨论该问题前，应认识到CPSC签发Full Report Request通知时，并不意味着其与Amazon没有联系。CPSC在判断产品是否存在安全缺陷时，会与Amazon保持密切沟通，并有权要求Amazon限期提供产品售后评价、事故报告等必要信息。二者随时信息共享机制，为Amazon提前断开销售链接提供了可能。

依笔者获取信息，Amazon高级别管理层有一份可调整的指导手册，被CPSC调查的产品落入该手册时，Amazon会提前断链。此时，Amazon多采“有罪推定”，也即先断开链接，再由卖家（被调查公司）自证清白。

总结而言，落入提前断链手册的产品包括但不限于移动电源、儿童玩具、儿童学习与成长用具、儿童服装、饮用水管件、高压清洗设备、引发社会热点事故的产品或一但发生故事大概率会导致严重后果的产品（如，移动电源）。除此以外，Amazon提前断链还与涉案产品安全缺陷危害是否必然发生有关。若危害并非必然发生，提前断链与冻结账户可能性较小；若危害必然发生，提前断链与冻结账户可能性较大。

举案例说明，这几年CPSC对中国很多卖家的水龙头产品因铅超标或移动电源产品发起召回调查，CPSC签发Full Report Request后，企业积极应对过程中，Amazon突然断开了销售链接与冻结账户。笔者认真分析总结代理的几十个案例后认为，Amazon断开销售链接与冻结账户的底层原因是，消费者每天使用水龙头，如果铅超标，其危害不是或有而是每天必然会发生的；移动电源产品一旦发生起火爆炸会导致严重后果，因此Amazon先断开了销售链接与冻结账户，由企业自证清白。

需要说明的是，即使卖家能向Amazon证明产品无安全风险并恢复链接与冻结账户，若CPSC最终认定产品存在安全风险应予召回，Amazon仍会遵守CPSC决定，配合召回，并再次断开销售链接。

03. Amazon是CPSC 召回中最不可控的变量

Amazon 之所以构成 CPSC 召回中最不可控的因素，根本原因在于亚马逊是私营商业平台，其风控决策逻辑与 CPSC 法定行政调查程序并不完全同步，亚马逊的平台措施不完全依附 CPSC 的正式文书。

（一）Notice of Violation（NOV）阶段的平台反应

当企业收到 NOV 违规通知，CPSC 通常会同步抄送亚马逊等平台，平台收到正式 NOV 抄送之后，会立即下架对应商品链接，该环节平台措施和 CPSC 正式文书高度同步，可预测性相对更高。

（二）Full Report 阶段的不可预测性增大

当企业收到 Full Report Request 全面报告通知时，该通知意味着CPSC要求企业配合查清产品是否存在安全缺陷，也即，签发Full Report Request 全面报告通知，产品安全缺陷并未定性。这种情况下，Amazon的销售应该继续，不应受影响。但2026 年以来，情况变的复杂了，Full Report 阶段亚马逊的断链时机日趋不可预测。企业无法单纯依据 CPSC 的调查程序时间表，推算亚马逊何时会采取下架动作，因为亚马逊的风控不完全以 CPSC 的正式认定作为唯一依据。

此外，亚马逊对召回期间链接的处理，还会衍生库存移除、资金冻结等连锁后果。依据亚马逊政策要求，商品出现安全问题时，卖家应当在 30 天内发起库存移除订单；届满30 天，亚马逊有权销毁 FBA 剩余库存，且无需向卖家赔偿。因产品移除或销毁产生的全部搬运费、弃置费、仓储费用均由卖家自行承担。旺季时，亚马逊按二倍、甚至三倍征收延期存放仓储费。可见，这些连锁措施一旦启动，对企业现金流、库存管理造成的冲击，经常会超过召回本身的直接成本。

需要重点提醒的是，CPSC 一般不会介入企业与亚马逊平台之间的店铺、链接、库存、资金纠纷。企业不能过多地寄希望于 CPSC 出面协调亚马逊恢复链接、解冻资金，除非能遇到一个容易沟通的CPSC调查员。平台相关问题，企业需要自行与亚马逊卖家支持、合规团队沟通，或聘请律师向亚马逊发函交涉，召回调查与平台纠纷属于两套相互独立的法律关系。

04. 卖家放弃店铺与 CPSC Amazon “联合施压” 猜想

一个值得关注的实务现象是，越来越多的中国跨境卖家，在面临 CPSC 调查、亚马逊链接下架、库存冻结时，选择直接放弃店铺，不再配合 CPSC 后续召回调查。

（一）弃店导致“四输”后果

一旦卖家放弃店铺，会导致“四输”后果，这仅是表层的危害后果。

1、对卖家而言，放弃店铺意味着放弃被冻结的账户资金、库存产品、店铺积累的历史商誉，并可能面临相关主体的追责；

2、对CPSC而言，其极有可能以发布产品缺陷公告结束调查，卖家失联使调查无法深入，产品缺陷根源难以查明，危险品继续存留于市场，公共安全隐患无法消除，执法效能与公信力严重受损；

3、对于消费者而言，继续持有产品缺陷产品求助无门，缺陷事故随时发生，无法获得及时有效救济。

4、对电商平台而言，平台可能面临消费者索赔，因此承担下架退款义务，面临订单取消、调查波及和法律风险。

（二）弃店导致更深层次危害后果—CPSC与Amazon“联合施压”

该现象更深层次的危害后果是，客观上使得监管机构与电商平台都有更强动机，在调查早期阶段就采取更加严厉的临时风控措施，倒逼企业正视召回责任，而不是直接弃店逃避。但这只是实务层面客观形成的事实效果，并非 CPSC 与亚马逊之间存在正式书面的 “联合施压” 机制，二者的法律主体、法定职责并不相同。

05. 召回率可预测，但不可谈判

召回率，即成功回收、处置的缺陷产品数量，占流入市场缺陷产品总数量的比例，是决定召回总成本的核心变量。行业实务数据显示，自愿召回的召回率普遍分布于 5% 25% 区间，部分案件甚至低于 1%。高风险、已经发生多起伤害事故的品类召回率会显著抬升。

召回率是否可以谈判？答案是否定的。部分亚马逊服务商为获得业务机会向被调查企业宣传，其可以与 CPSC 谈判压低召回率，以此降低企业损失。该宣传完全是虚假吹嘘、错误且不负责任的。

召回率本质上由一系列客观因素决定，如产品品类、缺陷的危险严重等级、事故伤害历史、销售数量、销售地域范围、召回方式、召回通知的发布渠道、召回广告文案措辞、消费者感知风险、使用年限、消费者手中存量占比等。

CPSC 工作人员评估召回方案的核心标尺，是消费者保护与公共安全风险，而非和企业开展商业层面的成本博弈。CPSC 不会接受企业单纯以降低成本为理由，设定一个人为压低的召回率指标。CPSC 绝不会和企业 “谈一个固定召回率数字”。但是，召回率虽不可谈判，却可以预测。企业可以参考 CPSC 公开的同品类历史召回案例，在召回方案制定阶段对召回率区间做合理预估，据此制定召回预算、物流方案、消费者沟通预案。实务经验表明，在调查早期积极、专业配合 CPSC 调查，是控制召回整体成本的关键路径。消极对抗、刻意隐瞒信息，反而会触发 CPSC 提出更加严苛的纠正行动方案。

实务案例（仅作经验参考，不代表普适法律结论）：某湖南移动电源企业，前期配合调查不足，第一次待遇配合召回，最终实际执行的召回率接近 100%，后续委托专业团队，充分提交技术证据开展抗辩，调整纠正行动方案之后，第二次同类案件召回率降至约 5%。

06. IPO 辅导期内遭遇 CPSC 召回调查，召回严重性后果评估框架

对于处于 IPO 辅导期、重大融资前的企业，CPSC 召回调查带来的综合冲击，远大于普通贸易企业。这种情况下，很多企业管理层不知所措，对于采取何种应对措施“举棋不定”，皆因无法评估召回事故影响大小。其实，依据笔者经验，应从以下维度框架评估召回调查的严重程度。

（一）多维度风险评估

1、产品瑕疵严重程度

缺陷是否可能造成人身重伤、死亡？是否已经发生真实的伤害事故？缺陷严重等级直接决定 CPSC 的处理优先级、公众关注度。

2、涉事产品数量与流通范围

涉事产品累计销售数量、销售国家与地区、销售时间跨度，决定召回规模、潜在受影响消费者数量，也直接对应潜在的经济损失。

3、投诉、诉讼、行政处罚情况

该产品相关消费者投诉的数量，是否已经产生产品责任民事诉讼？是否存在 CPSC 历史处罚记录？上述因素，既是 CPSC 评估风险的指标，也是资本市场、证券监管机构重点关注的重大风险信号。

4、企业历史召回与合规记录

企业历史上是否发生过 CPSC 召回，历史召回的处理方式、整改结果。历史记录会直接影响 CPSC 对企业配合度、可信度的判断。反复出现同类产品安全问题，会显著放大监管压力。

在此特别补充一个笔者曾遇到的案例，被调查企业由于不配合CPSC调查，CPSC在发布产品缺陷公告时加上一句话：“The Firm is not cooperating with the voluntary recall”(该企业不配合自愿召回)，这样简单的一句话造成致命后果，Amazon据此关停了该店铺。因此，CPSC官网信息本身透露极其丰富信息，企业应学会正确解读。

（二）参考 CPSC 案例与信息披露义务判断

对于 IPO 企业，笔者推荐一个实操评估方法，也即检索 CPSC 官网公开召回案例，重点比对同等风险等级案例的召回新闻稿。从新闻稿文本中，读取 CPSC 对于缺陷风险的定性、风险缺陷的描述、对企业的评价、召回措施、涉案产品数量，预判自身案件的走向，避免决策拖延，错失谈判窗口。

同时，企业还应当结合中国《证券法》、交易所上市规则中关于信息披露规则综合判断，凡属于会对投资者价值判断、投资决策产生重大影响的信息，发行人负有相应信息披露义务。IPO 辅导期遭遇 CPSC 召回调查，企业应当及时评估是否需要向证券监管、交易所履行披露义务，同步制定危机应对、风险缓释方案。对此，可以参考笔者另一篇题为《当IPO遇上美国CPSC：产品召回调查的法律影响与合规应对》的文章，在此不予累述。

07. 不存在所谓“非公开召回”

部分服务商向被调查企业宣传，CPSC 存在 “非公开召回” 的特殊渠道，也即企业完成召回，但 CPSC 不公开发布召回新闻稿，以此保护企业商业声誉。该说法属于严重误导，虚假宣传。

（一）报告阶段保密与召回公开的法理依据

依据 CPSA 第 6 (b)(5) 条（15 U.S.C. § 2055 (b)(5)），CPSC 及其雇员，对企业依据第 15 (b) 条提交的缺陷报告，负有法定保密义务。该保密义务，仅覆盖调查阶段企业提交的报告、调查案卷材料，不等于企业可以实施不对外公开的召回行动。

当双方达成自愿纠正行动计划（签署CAP / 自愿召回）之后，一旦召回方案正式落地实施，CPSC 负有法定的公共保护义务，其必须对外发布召回新闻稿，在 CPSC 官网召回数据库录入全部召回信息，向公众披露产品、风险、补救措施。法律上不存在完全不对外公开的召回。

（二）“非公开召回” 说法的驳斥

实务当中，企业可以和 CPSC 谈判、协商召回新闻稿的措辞、发布时间窗口，可以争取在新闻稿中优化风险描述、产品描述，降低对商业声誉的冲击。但是，企业无权要求 CPSC 完全不发布召回公开信息。任何中介机构、服务商宣称可以操作 “非公开召回、内部召回、不登官网的召回”，要么是对 CPSA 法规严重误解，要么是刻意欺骗企业。

此处补充一点，极少数情形下，CPSC 仅要求企业内部整改未来生产批次，不针对已经流入市场产品开展召回，该类属于 “不启动召回”，而不是 “非公开召回”。一旦确定针对已流通产品实施召回，不论是自愿召回还是强制召回，必须对外公开。

08. 召回发布时间，有条件协商调整

基于 PD 之前属于协商式调查沟通程序的法律定性，召回新闻稿的具体发布日期并非完全不可变通。企业在满足严格前提的情况下，可以和 CPSC 调查团队协商调整召回新闻稿的发布时间窗口。

（一）协商的法律基础

CPSC 的自愿召回（CAP）是双方协商达成的行政合意，法律允许双方在保护消费者公共安全的底线之上，就召回实施的细节安排开展磋商，其中包含新闻稿发布时间。但该协商权利，不代表企业可以无限期拖延发布召回，公共安全永远是第一位的优先考量。

（二）协商的前提条件与实务策略

企业可以结合自身商业安排（IPO 窗口期、重大融资节点、大型营销活动节点等），向 CPSC 调查员提出调整召回新闻稿发布时间的请求。

但是该协商有不可逾越的硬性前提：

1、缺陷风险等级不高，没有正在持续发生严重人身伤害事故。如果产品已经造成重伤、死亡事故，存在急迫公共安全风险，CPSC 几乎不会同意延期发布召回新闻稿。

2、企业全程积极配合调查，完整提交全部证据资料，没有隐瞒事故、销售、测试相关事实；

3、企业已经实质性完成召回方案全部准备工作：补救方案、零售商/消费者通知文本、客服渠道、物流方案全部就绪。调整时间，仅为商业层面窗口微调，不能用来拖延风险处置，不能推迟对消费者的风险警示；

如果企业试图以拖延战术应对调查，单纯为了商业利益拒绝推进召回准备，不仅无法争取发布时间调整，反而会被 CPSC 认定为不配合调查，直接触发程序升级，包括出具 PD、发布缺陷警示公告、启动正式裁决程序，甚至作出民事罚款。

09. 检测机构由谁聘请 —— 一个被忽视的隐患

合法、有效、权威的检测报告，是 CPSC 判断产品安全合规的重要依据。亚马逊平台同样要求卖家提交的合规检测报告，必须来自第三方独立实验室，但是这些实验室并不一定全部获得CPSC 的认可。稳妥考虑，不论是需CPC强制认证儿童产品还是仅需GCC的普通商品（普通GCC），建议企业均选聘CPSC Accepted 名录认可的实验室出具检测报告。

然而，实务中，检测报告的来源、资质、权责划分，常常被跨境卖家忽视，由此埋下重大隐患。

（一）未经 CPSC 接受的检测报告之风险

第一类常见错误是企业为节省成本，选择小型实验室，该实验室不在 CPSC Accepted 名录之内，即便报告数据显示产品合格，CPSC 也有权不予采信该份检测报告，可能要求重新测试，或不给予重新测试机会而直接要求召回产品，使得被调查业务措手不及。

第二类高频风险是亚马逊卖家直接沿用上游生产商提供的检测报告，但卖家没有核验检测样品型号、批次是否和本次涉事产品完全一致，实验室是否具备对应项目的 CPSC 接受资质，报告版本是否完整，有无关键测试项删减。一旦发生召回，CPSC 不认可存在瑕疵的检测报告，企业将失去重要的抗辩证据。

（二）生产商不配合的法律困境与合同防范

更加普遍的商业困境是跨境卖家作为品牌方或进口商和上游生产工厂之间，没有在采购合同中明确约定产品安全责任、召回配合义务、检测报告交付义务。一旦触发 CPSC 召回，生产商出于规避自身责任，拒绝向进口商或卖家提供完整技术资料、原始检测报告、生产批次记录等资料信息，甚至要求卖家签署放弃追责的文件之后才予以配合。此时，卖家手中既没有可以用于抗辩的独立检测报告，又无法从上游工厂获取技术支持，在 CPSC 调查中陷入极度被动的局面。因此，企业应当在产品出口、采购环节就做好风险前置防控。

1、确保产品检测，由 CPSC 接受名录内的实验室实施，留存完整的原始检测报告，不要只留存一页结论摘要。核验检测样品、型号、批次与实际出货产品匹配。

2、在与上游生产商的采购合同、质量协议中，书面明确约定，产品安全缺陷出现之后，生产商必须无条件配合进口商或品牌方应对 CPSC 调查，完整提供技术图纸、原始测试报告、批次生产记录等资料信息。同时，明确产品缺陷情形下的责任分担、赔偿机制。

3、召回发生之后，如果企业与 CPSC 就产品是否存在实质性缺陷产生重大争议时，笔者建议，必要时聘请独立第三方技术专家介入，出具专家技术意见，强化企业抗辩的专业力度。

（三）善用供应商检测报告

针对采用供应商检测报告的情形，笔者经验分享一个实操案例，该案中笔者客户的做法值得学习与推广。2026年8月初，某跨境卖家在Amazon销售水暖管（Plumbing Fitting)产品被CPSC以铅超标为理由发起召回调查。幸运的是，该卖家持有供应商三项关键指标的检测报告，值得其他跨境电商卖家学习的地方是，供应商的检测报告中记载了所有下游客户公司名单，包括笔者客户公司名称。CPSC核实这些检测报告信息后很快决定关闭召回调查。

10. 善用消费者投诉与评价，节省召回成本

（一）日常客诉信息作用常被低估

在CPSC召回调查中，消费者投诉、评价、客服工单、退货记录这些日常销售中积累的信息，常常被低估。它们不只是售后层面的“杂音”，而是判断问题范围、锁定问题型号和批次的重要线索。尤其当CPSC与企业对缺陷是否存在、涉及哪些产品各执一词时，这些信息往往能打破僵局，把召回范围从“可能全都要召回”压缩到“确实有问题的那一部分”。

（二）案例展示客诉信息如何缩小召回范围

举个例子说明，CPSC签发Full Report Request，调查客户公司的三款产品，理由是产品过热。客户认为其中两款不存在过热问题，只有一款存在引发过热的可能。双方各说各话，技术判断上陷入僵局。这时候，如果只盯着实验室报告或工程分析，很容易陷入无休止的争论。更好的做法，是把过去一段时间里的消费者反馈调出来，按型号、批次、销售渠道、生产日期、使用场景分类整理。比如，A款在电商评论和客服记录中反复出现“用一会儿就烫手”“插口处熔化”“冒烟”等描述；B款只有零星的“发热”抱怨，而且多与使用不当有关；C款的投诉则集中在某个生产批次，并且伴随烧焦味、外壳变形等更严重的现象。再结合各款销量，算出每万台投诉率、伤害投诉占比、起火或冒烟类投诉的集中度。这样一对比，哪一款产品更可能真正存在过热缺陷，就会清楚很多。若数据指向A款，企业可以据此与CPSC沟通，把调查和召回重点放在A款上，同时为B款、C款不纳入召回范围提供依据；若数据反过来支持企业判断，也能用来说服CPSC缩小范围。

（三）客诉信息灵活之用

另一些情况下，消费者投诉和评价还能帮助锁定瑕疵产品批次。比如同一型号下不同批次的产品，某个批次集中出现同类故障，日期码、序列号或供应商零件批次又高度一致，就可以把召回限定在该批次，而不是整个型号全部召回。但这个要具体问题具体分析，不能只看几条差评就下结论。要排除重复投诉、恶意差评、使用不当、电压不稳、配件不匹配等因素，最好再和内部测试、失效分析、生产线记录、供应商变更记录交叉验证。只有这样，消费者信息才既有说服力，又经得起推敲。

客诉信息不能替代工程结论和法律判断，但作为调查线索和范围界定工具，价值很大。关键时候，它可能决定召回是一款还是三款，是全部批次还是特定批次产品，也可能影响CPSC对企业配合态度的评价。

11. 电话服务商，便宜没好服务

CPSC 的召回纠正行动计划，通常会要求企业设立面向消费者的免费咨询电话（800/888/877/866 美国免费号码），方便消费者咨询召回、提交退换 / 维修申请。CPSC 工作人员会在召回正式发布之前，审核全部电话应答脚本。企业同时还需要配套电子邮箱、官网召回专题页面作为消费者响应渠道。

该环节看似简单，却经常成为召回成本失控、召回被 CPSC 追加整改要求的隐患。部分企业为节约成本，在电商平台采购低价的第三方电话客服服务，服务商的坐席规模、业务经验不足以应对召回发布之后集中爆发的消费者咨询。召回启动后，前两周消费者咨询量较大，服务商能力不匹配时导致大量消费者无法接通电话，或者客服人员无法准确答复召回问题，会引发大量消费者投诉。

重大风险在于，CPSC 有权持续监督召回计划落地执行情况，审阅企业提交的月度召回执行报告。如果 CPSC 发现大量消费者反馈召回电话服务无法接通、客服答复错误、持续拖延，有权要求企业立刻变更召回执行方案，甚至升级纠正行动要求，会直接造成召回成本大幅增加。

因此，召回筹备阶段，选择具备召回项目实战经验、具备应对突发话务高峰能力的专业电话服务商，属于控制召回总风险的必要投入，而不是可以随意压缩的非必要支出。

12. “一知半解” 的 Amazon 服务商

围绕 CPSC 召回，跨境市场存在大量亚马逊运营服务商。服务商往往缺少美国消费品安全法律专业知识和实践经验，为获取业务，向卖家提供大量似是而非的 “捷径方案”，其中三类谬误流传最广，危害最大。

谬误一：“召回率可以谈判”

如第四部分所述，召回率由缺陷严重程度、召回方式、风险等级、产品客观条件、消费者响应等因素共同决定。CPSC 评估召回方案以消费者安全保护作为核心标尺，不会接受企业单纯以降低商业成本为目的，人为谈判设定目标召回率。宣称可以帮企业谈判压低召回率，属于对 CPSC 工作机制的误解甚至欺骗。

企业真正可以做的，是通过充分的技术证据、风险论证，协商调整召回的补救模式（维修、更换配件、全额退款、软件升级等）、召回范围（时间、批次、型号）。

举一个案例说明，湖北一家跨境电商，第一款产品遭遇CPSC召回调查选聘了一家服务商提供服务，未达预期目标。该企业第二款产品产品遭遇CPSC召回调查时找到笔者代理，代理合同谈判过程中，该企业代表提出一个让笔者惊讶的观点，他们从之前服务商获知召回率可以谈判降低，控制在一个较小的比例之下。很显然，该客户被服务商严重误导！

谬误二：“CPSC 存在非公开召回”

前文已经详细论述，CPSA 仅保护调查阶段报告信息保密。一旦确定对已经流入市场的产品实施召回，法律强制要求公开召回信息，不存在 “不对外公开、不上官网” 的召回渠道。该类“非公开召回”说法属于严重法律误导。

企业应当清醒认知到CPSC 召回属于产品安全监管事件，是系统性法律合规事项，绝非普通亚马逊运营问题。将召回全部委托给没有法律执业资质和经验的电商运营服务商，以电商运营思维处理行政监管法律事件，极易出现问题，进一步放大损失。

谬误三：“按产品批次控制召回率”

我们知道降低产品召回率的方式之一是限制召回产品批次，也即将召回范围锁定在某一批或几批产品范围内，排除其它批次产品召回。但这不代表可以“按产品批次控制召回率”，这种说法是在误导被调查企业，因为实务中，有些产品完全无法按批次区分，即便能按批次区分产品，最终召回率也是由产品缺陷严重程度、消费者响应度、召回时长决定，产品批次无法决定召回率。

遭遇CPSC召回调查时，召回率是被调查企业非常关注的问题之一，一些服务商清楚召回率是痛点之一，动了歪心思。

13. 聘请美国律师处理 CPSC 召回的优势与劣势

（一）律师客户特权的保护优势

聘请有 CPSC 案件实务经验的美国律师处理召回调查，最大的价值在于律师 客户特权（Attorney Client Privilege），也即企业与美国执业律师之间的沟通、法律分析、内部风险评估文件，可以依法受到保密特权保护，而企业直接和 CPSC 沟通，相关往来文件全部不受律师 客户特权保护。没有这种特权保护，将来万一因涉案产品引发诉讼纠纷，诉讼程序对方有权依据证据开示规则（Discovery Rules）要求企业提供可能对己方不利的证据。

（二）哪些情况下聘请美国律师代理

基于第一点分析，简而言之，当被调查产品已经引发多个纠纷案件或有可能引发集体诉讼时，聘请美国律师代理召回调查最有利。因为，因为一旦进入诉讼或集体诉讼，证据开示风险显著升高，企业与CPSC直接沟通形成的召回说明、内部风险评估、邮件等，可能被对方调取并用作不利证据。由有CPSC经验的美国律师代理，可将法律分析、风险评估及必要沟通纳入律师-客户特权保护，降低披露风险，并更稳妥应对调查。故多起纠纷或潜在集体诉讼时，应尽早聘请美国律师介入。

（三）费用、时差与执业规范约束

聘请美国律师同样存在现实短板，具体体现在如下几方面：

1、费用高昂

美国律师大多采用小时计费模式，CPSC 召回调查往往持续数月，复杂案件律师费会显著超出企业事前预估。

2、时差与沟通效率问题

中美时差，叠加 CPSC 经常给出 10 个工作日的紧答复期限。如果前期沟通机制设置不当，时差会压缩企业内部决策时间，影响答复质量。

3、美国律师严格执业伦理约束

美国律师受到州律师协会执业规范约束，不能为客户提供 “变通、走捷径” 的方案。部分中国企业期待的 “灵活操作”，美国执业律师依法不能实施，可能会造成企业心理落差。

结语

CPSC 召回绝非一次简单的亚马逊商品下架事故。从行政调查的法律定性、PD 与正式裁决程序的区分，到电商平台不可预测的风控反应；从召回率的客观规律，到市面上服务商的认知误区；从 IPO 窗口期的战略评估，到检测机构选择、供应链合同的前置风险防范，CPSC 召回是一场融合法律合规、平台博弈、成本核算、危机公关的综合考验。

企业唯有建立系统完整的认知框架，识别实务陷阱，在调查早期就采取积极、专业的应对策略，依托具备对应经验的专业力量，才能够在召回调查中最大限度控制损失，保护企业的商业利益。