Bedrijven vernieuwen regelmatig hun visuele identiteit om hun uitstraling te moderniseren, in te spelen op trends of beter aan te sluiten bij de verwachtingen van de markt. Maar hoe ver kunt u een geregistreerd logo aanpassen zonder de bestaande merkbescherming in gevaar te brengen? Wanneer kan een rebranding leiden tot verlies van merkrechten wegens niet-gebruik? Pauline Echasserieau, merkenspecialist bij Novagraaf in Genève, licht deze vraagstukken toe aan de hand van het Zwitserse merkenrecht.

Een rebranding is niet uitsluitend een creatieve of commerciële beslissing. Ook het merkenrecht speelt een belangrijke rol. . In hoofdlijjn geldt dat wanneer er sprake is van ondergeschikte verschillen tussen de geregistreerde versie en de aangepase versie er geen nieuw depot van het merk hoeft te worden verricht. Wat ondergeschikte verschillen zijn is subjectief.

Een concreet voorbeeld hiervan deed zich voor in Zwitserland.

1. Gebruik van een merk in gewijzigde vorm: het Zwitserse juridische kader

Volgens het Zwitserse merkenrecht moet een merk daadwerkelijk worden gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd (artikel 11 lid 1 MSchG). Wanneer een merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet wordt gebruikt, kan de merkhouder zijn rechten in beginsel niet meer inroepen, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet-gebruik (artikel 12 lid 1 MSchG). Die termijn begint na het ongebruikt verstrijken van de oppositietermijn of, wanneer oppositie is ingesteld, na afloop van de oppositieprocedure.

De Zwitserse wetgever houdt echter rekening met de economische realiteit: een merk moet met zijn tijd kunnen meegaan. Artikel 11 lid 2 MSchG bepaalt, vrij vertaald:

“Het gebruik van een vorm van het merk die niet wezenlijk afwijkt van de geregistreerde vorm, evenals het gebruik voor exportdoeleinden, wordt gelijkgesteld aan het gebruik van het merk.”

Deze regel beschermt de merkhouder wanneer een merk wordt aangepast aan de smaak van de tijd. Het gebruik van een licht gewijzigde vorm kan dan gelden als rechtinstandhoudend merkgebruik. De kernvraag is waar de grens ligt tussen een toegestane modernisering en een wijziging van de wezenlijke onderscheidende elementen van het geregistreerde teken.

Ook in de Benelux geldt dat gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm kan meetellen als merkgebruik, zolang het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet verandert (artikel 2.23bis lid 5 BVIE). Een vergelijkbaar vraagstuk komt aan bod in ons artikel Het gebruik van merken in afwijkend design, dat Europese rechtspraak toelicht. . 2. De onderscheidende kern van een logo: de Zwitserse rechtspraak

Het Zwitserse Federale Bestuursgerecht benadrukt consequent drie uitgangspunten:

Uitgangspunt: een merk moet in beginsel worden gebruikt zoals het in het merkenregister is opgenomen.

Beoordelingscriterium: een wijziging mag de onderscheidende kern van het teken niet aantasten. Het relevante publiek moet de gemoderniseerde versie nog steeds herkennen als hetzelfde merk, afkomstig van dezelfde onderneming. Grens tussen toegestaan en niet-toegestaan gebruik: het weglaten of aanpassen van louter ondergeschikte, decoratieve of niet-onderscheidende elementen kan worden aanvaard. Het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een onderscheidend element dat de totaalindruk verandert, kan daarentegen tot problemen leiden. Kleine grafische verfijningen, subtiele kleurverschillen of beperkte aanpassingen van de typografie zullen daarom niet altijd afbreuk doen aan het rechtinstandhoudende gebruik. Verandert het aangepaste logo echter de algemene indruk van het teken, dan kan de bestaande registratie onvoldoende zijn.

3. Twee juridische risico’s van rebranding zonder merkonderzoek

Wanneer bij een rebranding onvoldoende rekening wordt gehouden met het merkenrecht, ontstaan verschillende juridische risico’s. Het Zwitserse voorbeeld laat er twee zien.

Doorhaling wegens niet-gebruik (artikel 35a MSchG)

Via de vereenvoudigde administratieve doorhalingsprocedure bij het Zwitserse Instituut voor Intellectuele Eigendom kan een derde, waaronder ook een concurrent, doorhaling verzoeken van een merk waarvan het relevante gebruik gedurende meer dan vijf jaar ontbreekt. Als de gemoderniseerde versie van het logo wezenlijk afwijkt van de geregistreerde vorm, kan bewijs van het gebruik van dat nieuwe logo onvoldoende zijn om de oorspronkelijke registratie in stand te houden.

Het zorgvuldig verzamelen van bewijs is daarom essentieel. In onze FAQ over gebruiksbewijzen leest u welke soorten documentatie daarbij relevant kunnen zijn. De precieze juridische vereisten verschillen per land.

Een zwakkere positie in een oppositieprocedure (artikelen 31 en 32 MSchG)

Wanneer een derde een conflicterend merk aanvraagt, kan de houder van een oudere registratie oppositie instellen (artikel 31 MSchG). De aanvrager kan echter aanvoeren dat het oudere merk niet daadwerkelijk wordt gebruikt (artikel 32 MSchG). Als de merkhouder alleen het gebruik van een wezenlijk gewijzigd logo kan aantonen, kan zijn oppositie daardoor worden afgewezen.

Een vernieuwing van de huisstijl die niet gepaard gaat met een passende registratiestrategie kan dus ook de mogelijkheid verzwakken om tegen latere conflicterende merken op te treden.

4. Van subtiele aanpassing tot ingrijpende verandering: elke situatie is anders

In de praktijk bestaat geen wiskundige formule of automatische toets om te bepalen of een vernieuwd logo voldoende overeenkomt met de geregistreerde versie. Elke wijziging vraagt om een beoordeling van de concrete omstandigheden.

Zo kan een modernisering van de typografie, bijvoorbeeld de overstap naar een schreefloos lettertype zonder de merknaam te wijzigen, doorgaans aanvaardbaar zijn. Hetzelfde geldt mogelijk voor het weglaten van verouderde schaduweffecten, zolang het teken onmiddellijk herkenbaar blijft.

Radicalere keuzes, zoals het volledig weglaten van de merknaam en het uitsluitend gebruiken van een pictogram, kunnen daarentegen de dominante bestanddelen van de registratie aantasten. In dat geval kan een nieuwe merkregistratie nodig of raadzaam zijn.

De grens blijft subtiel. Een merkenspecialist kan beoordelen welke onderdelen de onderscheidende kern vormen, hoe het relevante publiek in de betrokken markt het vernieuwde teken zal waarnemen en welke beschermingsstrategie de continuïteit van de merkrechten het beste waarborgt.

Wat betekent dit voor internationale merkbescherming?

Voor ondernemingen die in meerdere landen actief zijn, is het belangrijk om bij een rebranding rekening te houden met de territoriale bescherming van hun merken. Een nationale merkregistratie of een Uniemerk biedt niet automatisch bescherming in alle andere landen. Bovendien kunnen de regels voor het gebruik van een merk in gewijzigde vorm per rechtsgebied verschillen. Controleer daarom vóór de introductie van het nieuwe logo of de bestaande registraties voldoende bescherming bieden in alle relevante markten. Bij die beoordeling kan ook merkonderzoek helpen om mogelijke conflicten met oudere rechten in kaart te brengen.

5. Een juridisch veilige rebranding: twee praktische aanbevelingen

Om marketingcreativiteit te combineren met juridische zekerheid zijn bij een rebranding twee praktische stappen van belang:

Voer vóór de lancering een IE-audit uit Betrek uw merkengemachtigde al bij de eerste grafische ontwerpen. Zo kan tijdig worden beoordeeld in hoeverre het nieuwe logo afwijkt van de geregistreerde versie en of een aanvullende aanvraag wenselijk is. Ook kan dan worden bepaald of het verstandig is om de oorspronkelijke merkregistratie te behouden of op termijn te laten vervallen. Meer over het belang van tijdige bescherming leest u in Merkbescherming: een allesomvattend proces.

Onderzoek of het nieuwe logo vrij te gebruiken is Ook wanneer een bedrijf uitsluitend zijn eigen logo wijzigt, is het noodzakelijk te controleren of derden inmiddels rechten hebben verkregen op een overeenstemmend visueel element. Een nieuw ontwerp kan immers conflicteren met eerder geregistreerde merken. Meer informatie over het tijdig beschermen van namen en logo’s vindt u in onze FAQ over merkontwikkeling.

Uw logo vernieuwen? Bescherm uw merkrechten

Een rebranding biedt kansen om uw merkidentiteit te versterken, maar vraagt ook om een zorgvuldige juridische beoordeling. Met een tijdige analyse van de bestaande registraties en het vernieuwde ontwerp voorkomt u dat de bescherming van uw merk onbedoeld wordt verzwakt.