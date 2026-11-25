Réuni le 14 octobre 2026 pour sa 36e session, le Comité restreint du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets a examiné l’évolution du brevet unitaire, trois ans après son entrée en vigueur.

Les chiffres communiqués par l’OEB confirment la progression constante du dispositif : près de 108 000 demandes d’effet unitaire ont été déposées depuis 2023.

Selon les chiffres, environ 44 % des titulaires établis dans l’Union européenne demandent l’effet unitaire, cette proportion atteignant près des deux tiers des PME. Les déposants asiatiques et américains contribuent également à porter le taux d’adoption mondial à près de 31 %.

Le Comité a examiné la situation financière du système ainsi que l’ouverture du nouveau Centre de médiation et d’arbitrage de la Juridiction unifiée du brevet. Il a par ailleurs réaffirmé l’importance d’une adhésion plus large des États membres encore non participants, estimant qu’une couverture territoriale accrue permettrait au brevet unitaire d’exprimer pleinement son potentiel au service du marché intérieur européen.

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