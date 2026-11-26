De release van GTA 6 zal voor veel gamers een moment zijn om naar uit te kijken. Maar enthousiasme voor een spel mag niet ten koste gaan van het werk of de inzet van collega’s. Wat doe je als werkgever wanneer een medewerker zich juist op de releasedag ziekmeldt? Of wel op kantoor verschijnt, maar daar vooral met het spel bezig is? In beide situaties is er ruimte om op te treden. De juiste aanpak begint met een scherp onderscheid tussen ziekteverzuim en ongewenst gedrag.

Ziek op de releasedag: neem signalen serieus

Een medewerker heeft uitgebreid over de release verteld, krijgt zijn verlofaanvraag niet goedgekeurd en meldt zich vervolgens ziek. ‘Ik ben er maandag weer.’ Die gang van zaken roept begrijpelijkerwijs vragen op. Als werkgever hoef je zulke signalen niet te negeren: leg de concrete omstandigheden vast en pak de ziekmelding actief op. Trek alleen niet op voorhand de conclusie dat sprake is van een onterechte ziekmelding.

Bepalend is of de medewerker door ziekte zijn eigen werk niet kan doen. Neem de ziekmelding daarom in behandeling, volg het verzuimprotocol en schakel bij twijfel voortvarend de bedrijfsarts in. Geef daarbij de relevante, concrete signalen mee. Dat iemand thuis gamet, bewijst op zichzelf niet dat hij kan werken. De medische beoordeling ligt bij de bedrijfsarts; als werkgever houd je de regie over het verzuimproces en de naleving van de geldende afspraken.

Stuur op bereikbaarheid, controle en medewerking

Maak in het eerste contact direct duidelijk welke afspraken uit het verzuimprotocol gelden. Vraag naar de verwachte duur van de afwezigheid en welke afspraken of werkzaamheden moeten worden overgenomen. Bevestig de afspraken over bereikbaarheid en het contact met de bedrijfsarts. Houd het gesprek zakelijk: vraag niet naar de diagnose of behandeling en leg geen medische details vast.

Zijn er concrete aanwijzingen dat er iets niet klopt? Bouw dan een feitelijk dossier op: wat is gezegd, wanneer is verlof aangevraagd en wat is daarna gebeurd? Geef relevante signalen aan de bedrijfsarts mee en vraag om een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid. Een eerdere opmerking over de game of een online status is geen sluitend bewijs van arbeidsgeschiktheid, maar kan wel aanleiding zijn om de situatie gericht te laten beoordelen.

Verbind waar nodig consequenties aan het niet nakomen van verplichtingen. Bij overtreding van schriftelijke, redelijke controlevoorschriften kan loonopschorting aan de orde zijn. Dat is iets anders dan het ontbreken van een recht op loon. Voor het tegenwerken van herstel of re-integratie gelden andere regels. Kies dus de juiste grondslag, laat toetsen of aan de voorwaarden is voldaan en deel de maatregel tijdig en duidelijk mee. Zo voorkom je dat een op zichzelf terechte interventie op de uitvoering strandt.

Wel op kantoor, maar niet aan het werk

Speelt een medewerker tijdens werktijd in plaats van te werken, zonder zich ziek te melden? Dan gaat het niet om een medische beoordeling, maar om het nakomen van werkafspraken. Spreek de medewerker daarop aan en maak duidelijk dat privégamen niet ten koste mag gaan van de werkzaamheden.

Beoordeel concreet hoe ernstig het gedrag is. Een kort spelmoment in een toegestane pauze verschilt van herhaaldelijk een uur verdwijnen terwijl collega’s het werk opvangen. Leg het moment, de duur, de gevolgen voor het werk en de toepasselijke afspraken over privégebruik van apparatuur vast. Daarmee onderbouw je waarom ingrijpen nodig is.

Spreek aan, leg vast en treed op bij herhaling

Confronteer de medewerker met concrete constateringen en vraag om een verklaring. Is er tijdens werktijd gespeeld, hoe vaak gebeurde dat en welk werk bleef liggen? Leg zowel de bevindingen als de reactie vast. Hoor en wederhoor is geen reden om af te wachten, maar helpt om een eventuele maatregel zorgvuldig te onderbouwen. Alleen een openstaand scherm of een onbevestigd verhaal is daarvoor een te smalle basis.

Ons advies: stel duidelijke grenzen en bevestig deze schriftelijk. Is een waarschuwing passend, benoem dan het ongewenste gedrag, de gewenste verbetering en de mogelijke gevolgen van herhaling. Controleer vervolgens of de medewerker zich aan de afspraken houdt. Bij herhaling na een duidelijke waarschuwing kan een zwaardere maatregel eerder in beeld komen. Een waarschuwing is niet in alle gevallen een noodzakelijke tussenstap: ernstig gedrag kan direct om een andere beoordeling vragen.

Zorg dat ook de bewijsvergaring op orde is. Wil je accounts, berichten of computergebruik controleren, laat dan vooraf beoordelen welke controle nodig en toegestaan is. Betrek de interne regelingen en de privacy van werknemers bij die afweging. Gericht en zorgvuldig onderzoek helpt om het dossier bruikbaar te houden en onnodige discussie over de onderzoeksmethode te voorkomen.

Ontslag is niet uitgesloten

Gamen tijdens werktijd kan tot ontslag leiden. Van belang zijn de ernst van het gedrag, de gevolgen voor het werk, de geldende regels, eerdere waarschuwingen en de persoonlijke omstandigheden. Maak daarom inzichtelijk wat de medewerker wordt verweten en waarom voortzetting niet langer aanvaardbaar is. Voor ontslag op staande voet ligt de lat hoog: laat vooraf beoordelen of de feiten en omstandigheden deze stap kunnen dragen. Alleen een vermoeden is onvoldoende.

Er is aanverwante rechtspraak over structureel privé-internetgebruik tijdens werktijd. Zo ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een ICT-medewerker die veelvuldig goksites en seksueel getinte websites bezocht, in strijd met het ICT-reglement.

De aanpak verschilt dus per situatie, maar passief blijven is niet nodig. Laat bij een betwiste ziekmelding de medische beoordeling aan de bedrijfsarts en stuur zelf op het verzuimproces. Pak gamen tijdens werktijd aan als een kwestie van gedrag en het nakomen van werkafspraken. In beide gevallen vormen concrete feiten en een goed dossier de basis voor verdere stappen.

Voorkom discussie: regel het vooraf

Leg vast wat is toegestaan rond privégebruik van apparaten, pauzes en bereikbaarheid, en handhaaf die afspraken consequent. Beoordeel verlofaanvragen tijdig en betrek de personeelsbezetting en continuïteit van het werk daarbij. Of de gewenste dag kan worden opgenomen, hangt af van de toepasselijke vakantieregels en eventuele gewichtige bezwaren. Niet de hobby van de medewerker, maar die regels en de concrete bedrijfsbelangen moeten de beoordeling dragen.

De kern: houd als werkgever de regie. Neem signalen serieus, stel grenzen en verbind waar nodig passende consequenties aan het niet nakomen van verplichtingen. Een zorgvuldig verzuimproces, duidelijke regels en een feitelijk dossier zijn geen rem op optreden, maar de basis voor een effectieve en goed onderbouwde aanpak.