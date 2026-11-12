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ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026

De arbeidsongeschiktheids fondspremie (Aof-premie)

BUREN
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BUREN

BUREN is an independent, internationally oriented firm of lawyers, civil-law notaries and tax...

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Werkgevers betalen mogelijk al jaren te veel premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), waarbij de premie-inkomsten structureel hoger zijn dan de uitkeringslasten en een grote reserve is opgebouwd. Claimorganisaties starten bezwaarprocedures om te veel betaalde premies terug te vorderen, terwijl het kabinet en UWV stellen dat de wet ruimte biedt voor deze reserves. Voor middelgrote en grote werkgevers kan het bedrag dat op het spel staat oplopen tot circa €6.000 per werknemer per jaar.

NetherlandsEmployment and HR
Linda van de Reep
Linda van de Reep
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Discussie over hoogte Aof-premie
De berekening van de Aof-premie staat ter discussie. De Aof-premie is de werkgeversbijdrage voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds waaruit het UWV-arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaalt. Onder andere claimorganisaties stellen dat werkgevers sinds 2019 te veel premie hebben betaald en starten of ondersteunen bezwaarprocedures om dit terug te vorderen.

Voor 2026 bedraagt de Aof-premie 6,27% voor kleine werkgevers en 7,63% voor middelgrote en grote werkgevers, bij een maximumpremieloon van € 79.409. Voor (middel)grote werkgevers komt dit neer op circa € 6.000 per werknemer per jaar. Voor 2027 zijn de percentages nog iets hoger.

Waarom de discussie?
Het Aof werkt via een omslagstelsel: premie-inkomsten moeten de uitkeringslasten van hetzelfde jaar dekken. De premie-inkomsten zijn al jaren hoger dan de uitgaven, waardoor het fonds een grote reserve heeft opgebouwd. De initiatiefnemers van de procedures stellen kort gezegd dat de premie derhalve te hoog is vastgesteld. Het standpunt van het kabinet en het UWV is dat de wet ruimte biedt voor reserves.

Aandachtspunten
Op dit moment lopen er enkele (proef)procedures. Er zijn civiele procedures voor de oude jaren en er lopen bezwaarprocedures. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij een collectief of individueel hun rechtspositie innemen. Voor de lopende procedures geldt dat zij naar verwachting tot de Hoge Raad zullen doorlopen en daardoor enkele jaren kunnen duren.

Voor grote werkgevers
De premie loopt per werknemer op tot het maximumpremieloon, dus hoe meer werknemers, hoe hoger het bedrag dat op het spel staat. Voor (middel)grote werkgevers kan het lonen om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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