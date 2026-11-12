De arbeidsongeschiktheids fondspremie (Aof-premie)

Discussie over hoogte Aof-premie

De berekening van de Aof-premie staat ter discussie. De Aof-premie is de werkgeversbijdrage voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds waaruit het UWV-arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaalt. Onder andere claimorganisaties stellen dat werkgevers sinds 2019 te veel premie hebben betaald en starten of ondersteunen bezwaarprocedures om dit terug te vorderen.

Voor 2026 bedraagt de Aof-premie 6,27% voor kleine werkgevers en 7,63% voor middelgrote en grote werkgevers, bij een maximumpremieloon van € 79.409. Voor (middel)grote werkgevers komt dit neer op circa € 6.000 per werknemer per jaar. Voor 2027 zijn de percentages nog iets hoger.

Waarom de discussie?

Het Aof werkt via een omslagstelsel: premie-inkomsten moeten de uitkeringslasten van hetzelfde jaar dekken. De premie-inkomsten zijn al jaren hoger dan de uitgaven, waardoor het fonds een grote reserve heeft opgebouwd. De initiatiefnemers van de procedures stellen kort gezegd dat de premie derhalve te hoog is vastgesteld. Het standpunt van het kabinet en het UWV is dat de wet ruimte biedt voor reserves.

Aandachtspunten

Op dit moment lopen er enkele (proef)procedures. Er zijn civiele procedures voor de oude jaren en er lopen bezwaarprocedures. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij een collectief of individueel hun rechtspositie innemen. Voor de lopende procedures geldt dat zij naar verwachting tot de Hoge Raad zullen doorlopen en daardoor enkele jaren kunnen duren.

Voor grote werkgevers

De premie loopt per werknemer op tot het maximumpremieloon, dus hoe meer werknemers, hoe hoger het bedrag dat op het spel staat. Voor (middel)grote werkgevers kan het lonen om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn.