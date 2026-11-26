Black Friday als Umsatzmotor für den Handel

Der Black Friday zählt für Hersteller und Händler zu den wichtigsten Verkaufsevents des Jahres. Bei rund der Hälfte der Unternehmen entfallen mehr als zehn Prozent des Weihnachtsgeschäfts auf den Aktionszeitraum rund um den Black Friday. Doch die zunehmenden Rabatterwartungen der Kund:innen setzen die Branche unter Druck. KI unterstützt bislang vor allem punktuell.

„Der Aktionszeitraum in der Black Week ist weit mehr als ein Abverkauf. Er bietet Händlern und Herstellern sowohl Potenzial für neue Kundenkontakte als auch für die Pflege bestehender Kundenbeziehungen.“ - Dr. Christian Wulff,Consumer Markets Leader PwC Deutschland und EMEA

Die Studie im Überblick

Gezielte Rabatte statt pauschaler Preisnachlässe

Die meisten Unternehmen setzen am Black Friday auf Rabatte zwischen 10 und 40 Prozent, wobei Angebote von 10 bis 20 Prozent (30 Prozent der Unternehmen) und 21 bis 30 Prozent (24 Prozent) besonders verbreitet sind. Gleichzeitig erwarten Verbraucher:innen im Schnitt einen Preisnachlass von 34 Prozent, um ein Angebot als echten Deal wahrzunehmen. Entsprechend zählen hohe Rabatterwartungen für 39 Prozent der Händler und Hersteller zu den größten Herausforderungen rund um den Black Friday.

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