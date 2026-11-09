E-Bus-Radar 2026

Wir sind an Ihrer Seite

Die Branche ist im Umbruch, viele Transport- und Logistikunternehmen transformieren ihre Geschäftsmodelle und machen sich fit für die Zukunft. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, unsere Mandanten in der Transport- & Logistikbranche in der Transformation und Digitalisierung zu unterstützen. Außerdem helfen wir, Strukturen und Prozesse effizienter zu gestalten sowie neue Geschäftsfelder zu identifizieren.

„Geopolitische Entwicklungen, digitale Transformation und sich wandelnde Geschäftsmodelle treiben die Branche rasant an. Wir geben Orientierung und identifizieren gemeinsam mit Ihnen Chancen für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell.“ - Ingo Bauer,Leiter des Bereichs Transport, Logistik und Tourismus bei PwC Deutschland