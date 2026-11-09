ARTICLE · 09 NOVEMBER 2026
E-Bus-Radar 2026
Die Transport- und Logistikbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der Unternehmen vor die Herausforderung stellt, ihre Geschäftsmodelle grundlegend zu transformieren und sich für die digitale Zukunft zu positionieren. PwC unterstützt Mandanten dabei, durch Digitalisierung, Prozessoptimierung und die Identifikation neuer Geschäftsfelder Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Erfahren Sie bei unseren Events und digitalen Formaten von Branchenexperten, wie Sie Ihr Unternehmen erfol
Wir sind an Ihrer Seite
Die Branche ist im Umbruch, viele Transport- und Logistikunternehmen transformieren ihre Geschäftsmodelle und machen sich fit für die Zukunft. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, unsere Mandanten in der Transport- & Logistikbranche in der Transformation und Digitalisierung zu unterstützen. Außerdem helfen wir, Strukturen und Prozesse effizienter zu gestalten sowie neue Geschäftsfelder zu identifizieren.
„Geopolitische Entwicklungen, digitale Transformation und sich wandelnde Geschäftsmodelle treiben die Branche rasant an. Wir geben Orientierung und identifizieren gemeinsam mit Ihnen Chancen für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell.“ - Ingo Bauer,Leiter des Bereichs Transport, Logistik und Tourismus bei PwC Deutschland
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