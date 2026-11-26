Raus aus der kollektiven Pilotphase und rein in die produktive KI-Nutzung

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt im Mittelstand an Verbreitung. Drei Viertel der Unternehmen hat bereits die Möglichkeiten von KI geprüft, Erfahrungen gesammelt und Anwendungen pilotiert. Die spürbaren Effekte bleiben aber überschaubar. Woran liegt das? Dieser Frage geht unsere Studie auf den Grund. Wir haben 400 mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die KI-Nutzung zwar in der Breite zunimmt, aber noch zu selten in die Tiefe geht – und das selbst in Bereichen wie Finance und Controlling mit vielen repetitiven Tätigkeiten. Weniger als ein Viertel der Unternehmen hat KI-Anwendungen in interne Prozesse integriert. Dies ist aber die Voraussetzung, um KI zu skalieren, für die Wertschöpfung zu erschließen und rentabel zu machen – und damit Herausforderungen wie steigendem Wettbewerb, Fachkräfteengpässen und hohem Kostendruck zu begegnen.

„KI lässt sich nur dann sicher skalieren, wenn die Governance mitwächst: Klare Rollen, klare Verantwortlichkeiten und wirksame Kontrollen schaffen die Basis für nachhaltige Wertschöpfung mit KI.“ - Christine Flath, Partnerin, Assurance, Tech & AI Transformation bei PwC Deutschland

Die Studie im Überblick

Fehlende Integration in interne Prozesse

Während sich 74 % der mittelständischen Unternehmen aktiv mit KI auseinandersetzen, liegt der Schwerpunkt meist noch auf der Prüfung von Potenzialen und der Nutzung externer Tools. Weniger als ein Viertel sind bereits einen Schritt weitergegangen und haben KI-Anwendungen und -Prototypen in interne Prozesse integriert. Besonders groß ist die Umsetzungslücke im Finanz- und Controllingbereich, dabei ist dieser besonders für die Nutzung von KI geeignet.

Die häufigsten Funktionsbereiche, in denen KI punktuell zum Einsatz kommt, sind Marketing & Vertrieb (35 %), Support-Funktionen wie Finanzen, Recht und Steuern (34 %) sowie Produkte und Kundenerfahrung (30 %). Ein Viertel nutzt KI in begrenztem Umfang auch in Bereichen der Lieferkette, Fertigung und Logistik. Nur 3 bis 5 % der Unternehmen nutzen KI aber KI in großem Umfang.

Fehlende Orientierung und schwer quantifizierbare Erträge bremsen den KI-Einsatz

Als größte Hürde für den Einsatz von KI rangieren für 71 % der befragten mittelständischen Unternehmen Bedenken wegen Datensicherheit, für 69 % ist der Mangel an Fachkräften mit KI-spezifischen Kompetenzen, für 67 % der hohe Aufwand maßgeschneiderter KI-Lösungen ein entscheidender Hinderungsgrund. Mehr als die Hälfte benennt die unübersichtliche Tool-Landschaft, schwer quantifizierbare Erträge und fehlende Klarheit zum Mehrwert als Probleme. Budgetäre Sorgen rund um die Investitionsfähigkeit in die KI-Transformation teilen hingegen nur ein Drittel der Befragten.

Digitale Souveränität beeinflusst die Technologieentscheidungen

Den meisten mittelständischen Unternehmen sind die Risiken technologischer Abhängigkeiten im KI-Umfeld bewusst. In drei von vier Betrieben spielt die digitale Souveränität bei Technologieentscheidungen eine Rolle. Als besonders relevant sehen die Unternehmen dabei die Themen Rechtssicherheit (91 %), Kontrolle über Unternehmens- und Kundendaten (88 %) sowie die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von KI-Systemen (85 %). Nur für 61 % spielt die Möglichkeit zum Anbieterwechsel eine zentrale Rolle – obwohl gerade dieser Aspekt vor allem in politischen Diskursen als definierendes Merkmal von digitaler Souveränität herangezogen wird.

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