Auf einen Blick:

Die Europäische Kommission schlägt eine einzige, unmittelbar anwendbare EU-Verordnung vor – den Public Procurement Act (PPA) –, die die drei Vergaberichtlinien aus dem Jahr 2014 ersetzen soll.

Das beste Preis-Qualitäts-Verhältnis (BPQR) würde zum Standardzuschlagsmodell, wobei die Qualitätskriterien in der Regel mit mindestens 30 % (50 % bei arbeitsintensiven Aufträgen) zu gewichten wären.

Der Entwurf soll einen horizontalen Rahmen für die „europäische Präferenz“ sowie ein vernetztes europäisches digitales Vergabe-Ökosystem schaffen.

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer (MPK-Beschlüsse vom 21. und 22. Oktober 2026) unterstützen die Vereinfachung und die strategische Beschaffung, kritisieren jedoch den Wechsel von Richtlinien zu einer unmittelbar anwendbaren Verordnung.

Kommission, Parlament und Rat haben Ende 2027 als politisches Ziel für den Abschluss der Verhandlungen festgelegt.

Am 9. September 2026 legte die Europäische Kommission ihren Vorschlag für einen neuen Public Procurement Act (PPA) (COM (2026) 590) vor – eine unmittelbar anwendbare EU-Verordnung, die die Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU ersetzen soll.

Nach Angaben der Kommission beläuft sich das jährliche Volumen der öffentlichen Auftragsvergabe auf rund 2,5 Billionen EUR bzw. etwa 15 % des BIP der EU. Die Kommission sieht die öffentliche Auftragsvergabe als strategischen Hebel der europäischen Wirtschaftspolitik.

Der Vorschlag durchläuft das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Kommission, Parlament und Rat haben Ende 2027 als politisches Ziel für den Abschluss der Verhandlungen festgelegt.

Was ändert sich mit dem EU Public Procurement Act?

Im Kern verfolgt der Entwurf vier miteinander verknüpfte Reformziele:

Ein Regelwerk statt drei Richtlinien

Die derzeitigen Richtlinien für die klassische Auftragsvergabe, für die Sektorenauftraggeber und für Konzessionen würden in einem einzigen Rechtsinstrument zusammengeführt. Anders als die derzeitigen Richtlinien wäre die vorgeschlagene Verordnung nicht in nationales Recht umzusetzen. Nach Angaben der Kommission soll dies divergierende nationale Umsetzungen vermeiden und das Vergaberecht einfacher und berechenbarer machen.

Der Ansatz der Kommission würde den verfahrensrechtlichen Rahmen ändern. Im Mittelpunkt stünden ein offenes Verfahren, das auch Verhandlungen zulassen kann, sowie ein dynamisches Verfahren. Hinzutreten soll ein eigenständiges Innovationsverfahren. Marktkonsultationen sollen ausdrücklich erleichtert und ihr breiterer Einsatz bei der Vorbereitung von Vergaben gefördert werden.

Mehr Qualität, weniger reiner Preiswettbewerb

Der Vorschlag drängt die Rolle reiner Niedrigpreis-Zuschlagskriterien weiter zurück. Als Standardmodell ist das sogenannte beste Preis-Qualitäts-Verhältnis (BPQR) vorgesehen. Nach dem Vorschlag der Kommission wären die Qualitätskriterien in der Regel mit mindestens 30 % und bei arbeitsintensiven Aufträgen mit mindestens 50 % zu gewichten. Ein „comply or explain“-Mechanismus lässt gleichwohl gerechtfertigte Abweichungen zu.

Das Merkmal „Qualität“ ist in diesem Zusammenhang weit zu verstehen. Neben Umwelt- und Sozialaspekten lägen die Schwerpunkte auf Innovation, Sicherheit, Resilienz und Versorgungssicherheit.

Neuer Spielraum für die „europäische Präferenz“

Der Entwurf soll einen von der Kommission als „horizontalen Rechtsrahmen für die Vergabe öffentlicher Aufträge und die europäische Präferenz“ bezeichneten Rahmen schaffen, der sektorübergreifend einheitlich gilt. Der Entwurf sieht vor, systematischer zwischen solchen Wirtschaftsteilnehmern, Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, die von den internationalen Beschaffungsverpflichtungen der EU erfasst sind, und solchen, die es nicht sind. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten öffentliche Auftraggeber Teilnahme- oder Ursprungsanforderungen stellen oder Zuschlagspräferenzen gewähren. Zugleich erhielte die Kommission zusätzliche Eingriffsbefugnisse. Die vorgeschlagenen Regelungen sollen mit den internationalen Verpflichtungen der EU vereinbar bleiben, einschließlich des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA). Die Kommission schlägt keine allgemeine „Buy European“-Quote vor. Vielmehr soll der PPA einen horizontalen Rahmen schaffen, der durch sektorspezifische Präferenzregeln ergänzt werden könnte.

Ein europäisches digitales Vergabe-Ökosystem

Die bislang fragmentierten nationalen eProcurement-Systeme würden vernetzt und interoperabel gemacht. Zu diesem Zweck sieht der Entwurf unter anderem nationale und europäische Vergabedatenräume sowie einen elektronischen Eignungsnachweisdienst vor. Das „Once-only“-Prinzip soll die wiederholte Einreichung derselben Nachweise über verschiedene Vergabeverfahren hinweg verringern.

Die Kommission schätzt die Nettoeinsparungen auf rund 650 Mio. EUR pro Jahr.

Erste Einschätzung und Ausblick

Vereinfachung durch eine einzige Verordnung?

Auf den ersten Blick enthält das vorgeschlagene Regelwerk zahlreiche Elemente, die öffentliche Auftraggeber und Bieter gefordert haben: flexiblere Verfahren, erleichterte Verhandlungen und Marktkonsultationen, eine stärkere Digitalisierung sowie eine Verringerung wiederkehrender Nachweispflichten. Darüber hinaus würde die Berücksichtigung strategischer und geopolitischer Interessen, die im geltenden Rahmen Fragen der Rechtssicherheit aufgeworfen hat, auf eine klarere Grundlage gestellt.

Die praktischen Auswirkungen werden freilich vom endgültigen Text abhängen. Der Vorschlag bezieht ökologische, soziale, industriepolitische, sicherheits- und resilienzbezogene Belange in die öffentliche Auftragsvergabe ein. Auch das Zusammenspiel zwischen dem PPA und sektorspezifischen Regelungsrahmen wie dem Industrial Accelerator Act (IAA) ist relevant. Die Kommission hat die Notwendigkeit der Kohärenz betont, insbesondere mit Blick auf die Regeln zur europäischen Präferenz.

Die deutsche Position: Was die Länder unterstützen und kritisieren (MPK-Beschlüsse)

Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 21. und 22. Oktober 2026 greifen diese Themen auf. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterstützen das Ziel, das europäische Vergaberecht einfacher, schneller und stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen der öffentlichen Auftraggeber auszurichten. Zu ihren Forderungen zählen weniger Dokumentations- und Nachweispflichten, ein verstärkter Einsatz von Eigenerklärungen und digitalen Nachweisen, flexiblere Rahmenvereinbarungen und dynamische Beschaffungssysteme, erleichterte Auftragsänderungen sowie erweiterte Möglichkeiten der gemeinsamen Beschaffung.

Die Länder kritisieren den von der Kommission vorgeschlagenen Wechsel von den derzeitigen Richtlinien zu einer unmittelbar anwendbaren Verordnung mit dem Argument, dass dadurch der Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten eingeschränkt würde.

Die MPK fordert zudem Flexibilität bei der strategischen und sicherheitsrelevanten Beschaffung, auch im Bereich kritischer Infrastrukturen, der Drohnenabwehr und der Cybersicherheit. In den nun laufenden europäischen Prozessen soll sich die Bundesregierung für eine stärkere Ausrichtung der öffentlichen Auftragsvergabe und der europäischen Förderprogramme an europäischer Wertschöpfung, technologischer Resilienz und Versorgungssicherheit einsetzen. „Local-Content-Regeln“ sollen transparent, rechtssicher und für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) praktikabel sein.

Strategische Beschaffung: Vergaberecht und politische Ziele

Der Entwurf der Kommission markiert damit einen möglichen Wandel. Nach der vorgeschlagenen Reform soll die öffentliche Auftragsvergabe nicht nur einen funktionierenden Vergabewettbewerb organisieren, sondern auch stärker zur europäischen Industrie-, Resilienz- und Sicherheitspolitik beitragen. Die aktuellen MPK-Beschlüsse lassen bei den Ländern Unterstützung für diese grundsätzliche Richtung erkennen.

Die Debatte dürfte sich daher weniger darauf konzentrieren, ob die Beschaffung strategischen Zielen dienen soll, als vielmehr darauf, wie diese Ziele umgesetzt werden sollen. Während die Länder Forderungen nach Local Content, Versorgungssicherheit und europäischer Wertschöpfung unterstützen, lehnen sie zugleich eine übermäßige Zentralisierung ab und fordern weniger Bürokratie, höhere Schwellenwerte und Bagatellgrenzen sowie zusätzliche Flexibilität für öffentliche Auftraggeber.

Öffentliche Auftraggeber und Unternehmen sollten das Gesetzgebungsverfahren im weiteren Verlauf der Verhandlungen aufmerksam verfolgen.

Die Vorschläge zeigen eine mögliche Richtung der EU-Vergabepolitik auf: Die vorgeschlagenen Reformen sollen das EU-Vergaberecht vereinfachen und der Beschaffung zugleich eine umfassendere Rolle bei der Verwirklichung industrie-, sicherheits- und resilienzpolitischer Ziele zuweisen. Für öffentliche Auftraggeber kann dies mehr Flexibilität bei zugleich stärkerer Einbindung in industrie-, sicherheits- und resilienzpolitische Ziele bedeuten. Für Unternehmen könnten Faktoren jenseits von Preis und herkömmlicher Leistungsfähigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen – darunter, wo und wie Wertschöpfung stattfindet, die Resilienz der Lieferketten und die qualitativen Merkmale eines Angebots.

Anhang