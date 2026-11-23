上海市長寧区人民法院（地裁）はこのほど、虚偽宣伝をめぐる訴訟で、原告による提訴を「悪意訴訟」と認定し、原告に対して被告側の訴訟対応に要した費用など5万5,000元余りの支払いを命じた。

原告は空調設備の保守・点検を手がける上海市の企業。過去に、社名に被告会社の商号を使用したことが不正競争に当たるとして、被告会社のドイツの関連会社から訴えられ、敗訴が確定していた。

2025年2月、原告は被告側の広告に記載された「特許技術」「省エネ・環境保護」「輸入」などの表現が虚偽宣伝に当たるとして行政機関に通報し、さらに被告側に50万元の損害賠償を求めて提訴した。これに対し被告側は、広告の内容には特許や検査結果による裏付けがあると反論。原告の提訴は競争相手への嫌がらせだとして反訴した。

裁判所は、被告側の広告表現は一般消費者が理解できる範囲のものであり、虚偽宣伝には当たらないと判断した。また、原告が再三求められても証拠を提出しなかったことや提訴の時期などを踏まえ、訴訟の目的は正当な権利行使ではなく、相手方に負担を強いることにあったと認定。原告の請求を棄却するとともに、翻訳費や公証費など5万5,000元余りの支払いを命じた。二審も一審の判断を支持し、判決は確定した。

権利行使を装った訴訟への対応が課題となるなか、今回の判決は、訴権の濫用に対する司法の姿勢を示す事例として注目される。

出所：中国知識産権資訊網