作者｜姚李英 王元 樊雅萌

在全球数字化和信息化的浪潮中，数字经济正以前所未有的速度崛起，已成为推动新质生产力发展的重要支撑和关键引擎。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。从5G网络的普及到工业互联网的广泛应用，从算力网络的建设到物联网的应用场景日渐丰富,中国数字经济的基础设施建设呈现出盎然生机。截至目前，中国已建成全球最大规模的5G独立组网网络，基站总数突破380万座，工业互联网平台连接设备超8900万台，算力总规模达到180 EFLOPS，达到全球领先水平。与此同时，人工智能、TMT技术、云计算、大数据、量子计算机、脑机接口等关键技术的突破与前沿技术的创新，不仅提升了中国在全球数字经济领域的竞争力，也为中国数字经济的高质量发展奠定了坚实的基础。

回顾我国数字经济发展，“三法一条”共同构建了中国网络空间治理的顶层设计，引领着我国网络法治建设迈上新台阶，并在“总体国家安全观”指引下日臻完善。我国已经全面进入拥抱和步入网络安全与数据合规新时代，网络安全与数据合规不断激活，数据价值不断开发利用，带动了新一轮以生成式人工智能服务为代表的人工智能技术蓬勃发展。然而，伴随而来的数据泄露、违规出境、生物信息滥用、AI 数据侵权、数据黑灰产等风险持续走高，促使各国政府和行业监管机构需要不断完善数据保护法律法规，境内监管趋严，海外数据法规处罚力度同步加大。本法报告旨在通过梳理并简要分析我国2026年第三季度新出台的与数据安全与合规领域相关法律法规、标准和案例，结合刑事、民事、行政、跨境典型案例，解析智能网联汽车、金融、医药、互联网、AIGC五大行业合规要求，专项解读人脸识别监管规则，并预判大数据、大模型、算力、AI Agent新技术发展趋势，为数字经济下我国企业的数据安全与合规风控提供支持与帮助。

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Co-authored with Wang Yuan, Intern and Fan Yameng, Intern