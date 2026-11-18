Le budget fédéral de 2026 (le « Budget 2026 ») propose de stimuler la croissance du secteur des services financiers au Canada, tout en instaurant plusieurs mécanismes de contrôle des risques potentiels soulevés par l’arrivée de nouveaux acteurs bancaires et les technologies novatrices. Il renforce également les mesures politiques existantes pour soutenir l’innovation numérique et lutter contre la fraude. Plusieurs autres mesures sont susceptibles d’intéresser les fournisseurs de services financiers dans les secteurs des services bancaires, de l’assurance et des paiements.

Accroître la concurrence dans le secteur des services financiers

Dans le cadre du Plan pangouvernemental pour la concurrence présenté dans le Budget 2026, le gouvernement fédéral propose diverses réformes visant à renforcer la concurrence dans le secteur financier.

Le gouvernement fédéral a annoncé un « objectif secondaire en matière de concurrence » pour le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), de sorte que « dans ses activités de réglementation et de surveillance des institutions financières, le BSIF tiendra compte de façon plus claire et systématique des facteurs liés à la concurrence, notamment la proportionnalité des exigences, le fardeau de la conformité et les répercussions sur le marché ».

Le Budget 2026 propose de rendre « plus prévisible, transparent et rapide » le processus permettant de devenir une institution financière sous réglementation fédérale. Des modifications législatives considérables sont projetées en vue d’établir une période d’un an concernant les décisions à l’égard des demandes de tous les nouveaux entrants potentiels au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les sociétés d’assurances, ce qui élargit le projet pilote actuel du BSIF pour les nouvelles entités visées.

Les autres mesures proposées pour attirer de nouveaux acteurs et accroître la concurrence dans le secteur des services financiers comprennent ce qui suit :

Favoriser l’arrivée de « banques concurrentes de taille moyenne » ainsi que leur croissance en modifiant la Loi sur les banques, afin d’accorder une plus grande souplesse quant aux structures de propriété. Les filiales de banques étrangères dont les capitaux propres sont inférieurs à 8 milliards de dollars seraient donc exemptées de l’obligation en matière de détention publique, à condition que l’actionnariat de leur société mère étrangère soit largement réparti et que celle-ci soit cotée à une bourse étrangère reconnue. Le seuil à partir duquel les banques doivent passer à une structure de propriété à participation multiple serait également porté de 12 milliards à 25 milliards de dollars de capitaux propres.

Encourager davantage la prorogation de coopératives de crédit sous le régime provincial, en remédiant aux obstacles actuels en matière de capital par des modifications projetées à la Loi sur les banques « afin d’accorder aux actionnaires coopératifs admissibles une plus grande latitude pour investir dans une coopérative de crédit fédérale et en exercer le contrôle ».

Exonérer les nouveaux entrants des exigences à l’égard des opérations avec apparentés qui peuvent limiter la manière dont ils organisent et établissent leur entreprise dans l’attente de l’approbation définitive.

Élargir l’ensemble des options de départ volontaire offertes aux institutions de dépôts afin de faciliter le recours à des solutions de marché privé pour les institutions financières solvables, mais en difficulté, tout en conservant la surveillance gouvernementale des transferts d’éléments importants d’actif et de passif.

Davantage de précisions pourraient être communiquées prochainement dans un énoncé de politique publié par le ministre des Finances. Le Budget 2026 mentionne que « [c]et énoncé donnera des indications sur l’utilisation des outils ministériels pour faciliter l’entrée sur le marché d’institutions financières sous réglementation fédérale, y compris au moyen de la prorogation sous le régime fédéral de coopératives de crédit, et favoriser un cadre applicable aux institutions financières qui soit plus proportionné et plus favorable à la concurrence ».

Le Budget 2026 propose également plusieurs mesures visant à élargir les sources de financement pour favoriser la croissance et la concurrence, et à se prémunir contre les risques possibles. Voici quelques-unes de ces mesures :

Collaborer avec les petites et moyennes institutions de dépôt pour mieux comprendre leurs besoins en matière de financement et étudier les moyens de renforcer leur accès à des sources de financement stables et économiques.

Porter le plafond de la couverture d’assurance-dépôts à 250 000 $ pour les dépôts admissibles ordinaires.

Supprimer le plafond applicable aux dépôts admissibles détenus dans des comptes enregistrés et libres d’impôt et offrir une protection temporaire pour les soldes élevés liés à des événements de la vie, comme la vente d’une habitation.

Faire progresser l’innovation numérique

Le Budget 2026 continue de souligner l’engagement du gouvernement à soutenir l’innovation dans les services financiers. Il propose de « [f]avoriser l’expérimentation de nouveaux produits [...] issu[s] de nouvelles idées et de nouveaux modèles d’affaires » et d’« [é]tablir les cadres de réglementation afin de favoriser les technologies et les produits financiers novateurs ».

Comme détaillé dans notre bulletin intitulé « Le ministère des Finances publie des règlements concernant les technologies financières », le gouvernement a récemment publié des règlements visant à mettre en œuvre des modifications concernant les technologies financières qui ont été initialement apportées à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. Ces règlements visent également à offrir aux institutions fédérales la souplesse nécessaire pour exercer un large éventail d’activités non financières, que ce soit à l’interne ou par l’entremise de filiales, afin de soutenir l’innovation et la croissance de la productivité.

Le Budget 2026 mentionne à plusieurs reprises les services bancaires axés sur les consommateurs; le gouvernement propose d’élargir la portabilité des données à d’autres secteurs que ce dernier, notamment aux télécommunications et au transport aérien. Comme le soulignent nos bulletins intitulés « Étape importante pour les services bancaires ouverts : Publication du projet de Règlement sur les services bancaires axés sur les consommateurs » et « Étape importante pour les services bancaires ouverts : Publication de projets de lignes directrices sur les services bancaires axés sur les consommateurs », le gouvernement et la Banque du Canada continuent de faire progresser le cadre des services bancaires axés sur les consommateurs.

Le Budget 2026 mentionne le déploiement prévu du système de paiement en temps réel par Paiements Canada le 9 novembre 2026.

S’appuyant sur des mesures antérieures, le Budget 2026 propose ce qui suit :

Lancer la prochaine phase de la modernisation des paiements au Canada, guidée par des consultations publiques sur les priorités futures, prévues au début de 2027, et par l’examen législatif de la Loi canadienne sur les paiements.

Renforcer la surveillance des fournisseurs de services de paiement exercée par la Banque du Canada en apportant des modifications ciblées à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Collaborer avec les provinces et les territoires pour établir des obligations harmonisées conçues pour protéger les clients et destinées aux fournisseurs de services de paiements.

Élaborer un projet pilote pour l’utilisation volontaire de justificatifs d’identité numériques dans les services financiers afin de soutenir l’innovation et de faciliter la lutte contre la fraude liée à l’identité. Le projet serait élaboré par le Service numérique canadien en collaboration avec le ministère des Finances du Canada.

À la suite du budget de 2025, la Loi sur les cryptomonnaies stables a été sanctionnée afin de régir l’émission de cryptomonnaies stables et de placer les émetteurs de cette cryptomonnaie sous la surveillance de la Banque du Canada. Comme détaillé dans notre bulletin intitulé « Le ministère des Finances publie le projet de Règlement sur les cryptomonnaies stables » des consultations sont en cours concernant le règlement projeté sous le régime de la Loi sur les cryptomonnaies stables. Le Budget 2026 annonce également l’intention du gouvernement de mettre en œuvre les mesures suivantes : 1) exiger que les institutions financières émettant des cryptomonnaies stables procèdent par l’intermédiaire de filiales non financières qui seront régies par la Loi sur les cryptomonnaies stables; et 2) élargir la portée de la Loi sur les cryptomonnaies stables aux institutions financières étrangères qui ne sont pas assujetties à la réglementation prudentielle au Canada, afin de promouvoir un traitement réglementaire uniforme entre les émetteurs de cryptomonnaies.

Certaines mises à jour ont été apportées à d’autres mesures connexes annoncées dans le budget de 2025 :

Le gouvernement fédéral mène une consultation sur la Stratégie nationale antifraude. Plus de précisions seront fournies en 2027. Le Budget 2026 propose de mettre en place un cadre multisectoriel de lutte contre la fraude législatif exigeant que les organisations des secteurs financiers et des télécommunications, ainsi que celles utilisant des plateformes numériques, préviennent, détectent et contrecarrent la fraude et y remédient, et qu’elles collaborent entre elles concernant les plaintes. Elle propose également de modifier la Loi sur les banques afin de plafonner à 0 $ la somme maximale pour laquelle un client, en l’absence d’une négligence grave de sa part, peut être tenu responsable advenant des opérations découlant de l’accès non autorisé à son compte bancaire.

Des consultations sont en cours concernant le Code de conduite pour la prévention de l’exploitation financière.

On s’attend maintenant à ce que la nouvelle Agence contre les crimes financiers agisse à titre de principal organisme de lutte contre les crimes financiers complexes d’ici le printemps 2027.

Investissements dans le logement et l’hypothèque

Le Budget 2026 propose de relever le plafond du prix des habitations pour l’assurance hypothécaire facultative de 1 million à 1,5 million de dollars et de permettre des périodes d’amortissement de 30 ans pour ces prêts assurés lorsque l’un des emprunteurs est acheteur d’une première habitation ou que l’habitation est une nouvelle construction. Il propose également des consultations sur la transparence des pénalités pour paiement anticipé applicables aux prêts hypothécaires assurés. Le gouvernement propose d’apporter des modifications à la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin de conférer à l’ARC le pouvoir de conclure des ententes avec les prêteurs hypothécaires et les assureurs hypothécaires, en vue de la mise en place d’un service de vérification du revenu.

Le Budget 2026 réitère les modifications apportées aux règles sur l’assurance hypothécaire dans la Mise à jour économique du printemps de 2026; elles visent à débloquer le financement des logements de « type intermédiaire ». Ces modifications comprennent de nouvelles règles relatives à l’assurance hypothécaire applicables aux immeubles de trois et de quatre logements, et permettent aux assureurs hypothécaires du secteur privé d’offrir une assurance prêt hypothécaire pour les propriétés résidentielles de cinq à cinquante logements.

Autres mesures

Le Budget 2026 propose également un certain nombre d’autres mesures, notamment ce qui suit :