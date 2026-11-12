ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026
STF julgará a Exclusão do ISS da base do PIS/Cofins na próxima semana
KLA Advogados
KLA is a young and dynamic full-service law firm, established in 2002. What makes the firm...View firm profile
O Supremo Tribunal Federal julgará em 21 de outubro de 2026 o Tema 118 de Repercussão Geral, que definirá se o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. Com o placar atualmente empatado em 5 a 5, o voto decisivo do Ministro Luiz Fux determinará se empresas prestadoras de serviço poderão excluir o imposto municipal de suas contribuições federais, seguindo precedente similar estabelecido para o ICMS.
Julgamento acontecerá em 21 de outubro e deve decidir se o ISS compõe ou não a base de cálculo do PIS/COFINS.
Este alerta pode ser de especial interesse para empresas prestadoras de serviço.
Quando será o julgamento?
21 de outubro de 2026.
O que será julgado?
Tema 118 de Repercussão Geral, que definirá se o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.
Qual Tribunal vai julgar?
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeitos vinculantes – isto é, aplicável a todos os casos sobre o tema.
O que os contribuintes defendem?
Os contribuintes defendem que o ISS não constitui receita/faturamento das empresas e, portanto, não pode compor a base do PIS/COFINS. A discussão é semelhante ao Tema STF nº 69, em que o STF definiu que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS.
O que aconteceu até agora?
O julgamento já foi reiniciado e conta, a princípio, com 5 votos a favor dos contribuintes e 5 votos contrários à tese. O único voto pendente é o do Ministro Luiz Fux. Após o cancelamento do pedido de destaque anteriormente formulado pelo mesmo Ministro, o julgamento foi pautado para retomada em sessão presencial em 21/10/2026. Na oportunidade, os Ministros poderão alterar seus votos, mantidas as manifestações dos magistrados já aposentados.
Até quando é recomendado ajuizar ação?
Considerando a possibilidade de eventual modulação de efeitos (limitação dos efeitos da decisão no tempo) que possa ser aplicada pelo STF, é importante avaliar a conveniência de ajuizar ação para discutir o tema, sendo recomendável que isso ocorra antes do julgamento do dia 21 de outubro. Entretanto, não é possível prever quais os termos da referida modulação.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.