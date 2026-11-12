STF julgará a Exclusão do ISS da base do PIS/Cofins na próxima semana

Julgamento acontecerá em 21 de outubro e deve decidir se o ISS compõe ou não a base de cálculo do PIS/COFINS.

Este alerta pode ser de especial interesse para empresas prestadoras de serviço.

Quando será o julgamento?

21 de outubro de 2026.

O que será julgado?

Tema 118 de Repercussão Geral, que definirá se o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

Qual Tribunal vai julgar?

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeitos vinculantes – isto é, aplicável a todos os casos sobre o tema.

O que os contribuintes defendem?

Os contribuintes defendem que o ISS não constitui receita/faturamento das empresas e, portanto, não pode compor a base do PIS/COFINS. A discussão é semelhante ao Tema STF nº 69, em que o STF definiu que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS.

O que aconteceu até agora?

O julgamento já foi reiniciado e conta, a princípio, com 5 votos a favor dos contribuintes e 5 votos contrários à tese. O único voto pendente é o do Ministro Luiz Fux. Após o cancelamento do pedido de destaque anteriormente formulado pelo mesmo Ministro, o julgamento foi pautado para retomada em sessão presencial em 21/10/2026. Na oportunidade, os Ministros poderão alterar seus votos, mantidas as manifestações dos magistrados já aposentados.

Até quando é recomendado ajuizar ação?

Considerando a possibilidade de eventual modulação de efeitos (limitação dos efeitos da decisão no tempo) que possa ser aplicada pelo STF, é importante avaliar a conveniência de ajuizar ação para discutir o tema, sendo recomendável que isso ocorra antes do julgamento do dia 21 de outubro. Entretanto, não é possível prever quais os termos da referida modulação.