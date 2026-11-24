A Reforma Tributária é um dos temas mais estratégicos do país, e o KLA acompanha cada etapa dessa transformação desde o início. Ao longo dos últimos anos, a equipe de Direito Tributário conduziu uma série de eventos, produziu e-books, gravou vídeos e participou de podcasts dedicados ao assunto, sempre com o objetivo de traduzir a complexidade da reforma em conteúdo prático para clientes e parceiros.

O resultado é um volume relevante de material técnico, produzido por quem acompanha de perto a tramitação, a regulamentação e os impactos práticos do novo sistema tributário. Para facilitar o acesso a tudo isso, o KLA reúne nesta página cada um desses materiais, organizados em ordem cronológica, do mais recente ao mais antigo. Confira abaixo.

Eventos e e-books

A Reforma Tributária redesenha a tributação sobre o consumo no Brasil e exige atenção redobrada de empresas de todos os setores. Para apoiar clientes, parceiros e o mercado nessa transição, a equipe de Direito Tributário do KLA reúne neste e-book os conceitos essenciais sobre o tema.

O material é um manual de sobrevivência dos principais pontos da reforma: motivações, tributos substituídos (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS) e o funcionamento do novo modelo baseado no IVA dual, formado pela CBS, pelo IBS e pelo Imposto Seletivo.

Ao longo de 2025, o KLA promoveu uma série de encontros mensais sobre a Reforma Tributária, reunindo participantes para discutir os principais desdobramentos do tema. Cada evento deu origem a um e-book, e ao final do ano o KLA consolidou todo o material em um compilado único.

Os e-books também estão disponíveis separadamente, confira:

Série de vídeos

A equipe de Direito Tributário do KLA preparou uma série de vídeos sobre os principais aspectos práticos da Reforma Tributária. Ao longo de quatro episódios, os sócios Álvaro Lucasechi, José Flávio Pacheco e Felipe Omori abordam a calculadora tributária, a nova lógica de créditos, o split payment e os desafios jurídicos para 2026.

Podcasts

O sócio Álvaro Lucasechi participou do OPME CAST, programa apresentado por Danilo Magri, CEO da Logmed. No episódio, o sócio discute os impactos da Reforma Tributária no setor da saúde.

O sócio Felipe Omori participou do episódio de estreia do podcast Tax Route, dedicado ao Imposto Seletivo. O episódio discute os impactos do novo tributo, a legislação que o disciplina e as estratégias de adaptação das empresas à Reforma Tributária.

Calculadora da Reforma

O KLA desenvolveu a Calculadora da Reforma, ferramenta que projeta os efeitos do IBS e da CBS ano a ano, até 2033. O projeto é liderado pelo sócio Álvaro Lucasechi.

Para saber mais, entre em contato com a equipe de Direito Tributário do KLA.