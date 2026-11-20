Imóveis integralizados por valor abaixo do mercado podem gerar mais tributo em uma venda futura, o que torna essencial avaliar o critério do redutor de ajuste

Informativo redigido por Felipe Omori, Vera Helena Cardoso, Fernanda Halevy e Maria Eugênia Martignon

A partir de 2027, a venda e a locação de imóveis por Holdings passam a sofrer a incidência de dois novos tributos: o IBS e a CBS. Na venda, a lei permite abater o custo do imóvel da base de cálculo, por meio do chamado redutor de ajuste.

Imóveis que entraram na Holding por valor abaixo do de mercado podem gerar mais tributo em uma venda futura. Recomendamos avaliar cada caso, especialmente se houver intenção de vender imóveis da Holding no curto ou médio prazo.

O que muda

A Reforma Tributária (EC nº 132/2023 e LC nº 214/2025) passa a alcançar, a partir de 2027, a venda e a locação de imóveis por Holdings, com a incidência do IBS e da CBS. Esses tributos substituem, de forma gradual, os atuais tributos sobre o consumo:

Tributos atuais Novo tributo ICMS e ISS IBS – Imposto sobre Bens e Serviços PIS e COFINS CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços

Como funciona o redutor de ajuste na venda

Na venda, a lei criou o redutor de ajuste, que abate da base de cálculo do imposto o custo do imóvel. Quanto maior o redutor, menor o tributo a pagar.

Para os imóveis que sejam de propriedade de contribuinte regular do IBS/CBS em 31/12/2026, a lei admite que esse redutor seja definido por um dos seguintes critérios:

Critério Como é calculado Valor de aquisição Valor pelo qual o imóvel foi adquirido, corrigido pelo IPCA. Valor de referência Estimativa oficial de mercado do imóvel, a ser divulgada pelo Fisco no Sinter (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais).

O Sinter já está em vigor, mas os valores dos imóveis ainda não estão disponíveis para consulta geral.

Ponto de atenção: Em imóveis contribuídos em integralização de capital social de pessoas jurídicas, o custo costuma ser abaixo do valor de mercado à época. Assim, o redutor baseado nesse custo, ou em um valor de referência inferior ao de mercado, pode significar mais tributo na venda futura.

Nossa recomendação

Diante desse cenário, a recomendação é avaliar cada caso, especialmente se houver intenção de venda de imóveis pela pessoa jurídica no curto ou médio prazo, para definir quais providências devem ser adotadas para assegurar a adoção do redutor de ajuste que seja mais vantajoso.

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