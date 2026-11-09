ARTICLE · 09 NOVEMBER 2026
O Primeiro Tema Sob O Rito Da Relevância E A Pergunta Que A Lei 15.484 Deixou Sem Resposta
Licks Attorneys
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The Superior Court of Justice has recognized the relevance of the first federal law question under Brazil's new special appeal filter system, addressing whether condominiums can demand contractual attorney fees from delinquent unit owners. This landmark decision raises critical questions about how the new relevance requirement applies to appeals filed before the law took effect, potentially creating an asymmetric transition where older appeals could be dismissed based on standards that didn't exist when the
Na sessão virtual encerrada em 7 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por unanimidade, a relevância da primeira questão de direito federal submetida ao novo filtro do recurso especial. A questão é saber se o condomínio pode exigir do condômino inadimplente os honorários contratuais que pagou para cobrar judicialmente as cotas em atraso. O Recurso Especial 2.273.471 foi afetado, a tese será fixada em sessão presencial e, até lá, os recursos sobre a matéria ficam suspensos (STJ).
A notícia foi lida, com razão, como o batismo do regime instituído pela Lei 15.484/2026. Quase passou despercebido, porém, um detalhe que o próprio relator fez questão de registrar: o acórdão recorrido é anterior à lei. O recurso foi interposto sob um regime que não exigia do recorrente uma única linha sobre relevância e, ainda assim, tornou-se o veículo da primeira afirmação de relevância do STJ. O fundamento é o artigo 6º das disposições transitórias da Emenda Regimental 55/2026, que autoriza o uso de recursos interpostos contra acórdãos anteriores à vigência da lei como representativos para a formação de precedente qualificado.
Nada há de irregular nesse uso. O problema é o que ele anuncia. Se recursos antigos podem servir de veículo para o reconhecimento da relevância, também poderão servir de veículo para a sua recusa. E é na recusa que a transição desenhada pela lei se mostra incompleta.
Uma transição em dois tempos
A Lei 15.484/2026 dedicou dois dispositivos ao direito intertemporal, e eles não tratam da mesma coisa. O artigo 4º cuida da exigência formal, o tópico de relevância só é exigido nos recursos interpostos contra acórdãos publicados depois da entrada em vigor da lei, em 3 de setembro de 2026. A regra incorpora a solução que o Pleno do STJ havia antecipado em 2022, no Enunciado Administrativo 8, e protege o recorrente que, ao interpor seu recurso, não tinha o dever de demonstrar relevância alguma.
O art. 5º cuida de outra coisa: dos efeitos das decisões tomadas no novo regime. Reconhecida ou recusada a relevância, seus efeitos processuais e materiais incidem sobre os processos em curso, no STJ e nas instâncias de origem. Some-se a isso o novo parágrafo único do artigo 1.039 do CPC, segundo o qual a negativa de relevância no recurso afetado torna automaticamente inadmitidos os recursos sobrestados, e a nova alínea “c” do artigo. 1.030, I, que autoriza a origem a negar seguimento a recurso sobre questão cuja relevância o STJ não reconheceu. Combinados, esses dispositivos produzem um resultado que o artigo 4º parecia excluir.
O recorrente que não precisava demonstrar relevância pode ter seu recurso inadmitido por falta dela. José Quirino Bisneto identificou o problema logo após a sanção, chamou-o de inadmissão “por ricochete” e sustentou que a solução estaria em restringir o filtro material aos recursos novos (revista eletrônica Consultor Jurídico, 19/8/2026). O primeiro tema confirma o diagnóstico e lhe acrescenta um dado. O risco não depende de que recursos antigos fiquem sobrestados à espera de um representativo novo. O próprio representativo pode ser antigo, e o STJ já mostrou que está disposto a escolhê-lo.
Reconhecer amplia, recusar suprime.
A assimetria entre as duas hipóteses é o centro da questão. Quando a relevância é reconhecida num recurso antigo, ninguém perde nada. O recorrente do representativo e os dos sobrestados recebem um julgamento de mérito com eficácia de precedente, e a única consequência para eles é a espera. O reconhecimento amplia o acesso.
Quando a relevância é recusada, o efeito é o inverso. Os recursos sobrestados, interpostos na confiança de que seriam examinados pelos requisitos então vigentes, são inadmitidos em bloco, por um fundamento que não existia quando foram interpostos e sobre o qual seus autores nunca foram ouvidos. Nem mesmo o recorrente do representativo teve, ao recorrer, o ônus de demonstrar a relevância. Seu recurso foi escolhido porque a questão se repete, e não porque ele a tenha sustentado como relevante.
O artigo 14 do CPC determina a aplicação imediata da norma processual, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. A interposição de um recurso admissível pelo regime então vigente é exatamente um desses atos. Os artigos 9º e 10 do CPC, por sua vez, vedam que se decida contra a parte com base em fundamento sobre o qual ela não teve oportunidade de se manifestar, e essa vedação não se afasta pelo fato de a decisão ser tomada em bloco.
O desenho recursal agrava o problema. A inadmissão fundada em entendimento firmado no regime da relevância não desafia agravo em recurso especial, por força da nova redação do artigo 1.042, e o controle passa a ser feito por agravo interno no próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º). O recorrente antigo que pretenda sustentar que a tese negativa não o alcança (distinguishing) terá de convencer o mesmo órgão que acabou de aplicá-la, e só chegará ao STJ, se chegar, pela via da reclamação, cujo cabimento para esse fim é no mínimo duvidoso. Se não for resolvida pelo próprio STJ, a questão intertemporal tende a ser decidida de modo disperso, por dezenas de tribunais, cada qual com sua própria leitura do artigo 4º.
Não se trata de negar ao STJ o poder de recusar relevância, que a Constituição lhe confere expressamente desde a EC 125/2022. Trata-se de reconhecer que, na transição, a recusa da relevância e a inadmissão que dela decorre são operações distintas, e que só a primeira pode alcançar, sem mais, quem nunca esteve sujeito ao requisito.
A objeção previsível é a de que a recusa seria uma decisão sobre a questão, e não sobre o recurso, de modo que nada impediria sua aplicação a todos os processos em que a questão se repete. O argumento prova demais. Se a recusa fosse indiferente à posição processual de cada recorrente, o artigo 4º não teria razão de ser, e bastaria à lei dizer que o filtro se aplica a todos os recursos pendentes. Ao preservar os recursos antigos da exigência formal, o legislador reconheceu que a relevância é também um ônus da parte, e um ônus não pode ser dado por descumprido a quem nunca o teve.
Um ‘Enunciado 8’ da relevância
A boa notícia é que o problema não exige reforma legislativa. O STJ já enfrentou, em 2022, uma lacuna intertemporal do mesmo tipo e a resolveu por via administrativa.
Quando a EC 125 parecia exigir de imediato a demonstração de relevância, o Pleno editou o Enunciado Administrativo 8 e condicionou a exigência à lei regulamentadora (STJ, 19/10/2022). O enunciado não criou direito novo. Explicitou a leitura constitucionalmente adequada de uma regra de transição imperfeita, e a mesma técnica serve agora.
Uma redação possível, a meu ver, seria a seguinte:
“Nos recursos especiais interpostos contra acórdãos publicados antes de 3 de setembro de 2026, a decisão que não reconhecer a relevância da questão de direito federal não acarreta, por si só, a inadmissão prevista nos artigos 1.030, I, ‘c’, e 1.039, parágrafo único, do CPC. Esses recursos prosseguem segundo os requisitos de admissibilidade vigentes à data de sua interposição, salvo se o recorrente, intimado, deixar de demonstrar, no prazo de quinze dias, a relevância da questão ou a distinção de seu caso.”
A primeira parte da proposta protege o núcleo do artigo 4º. A ressalva final preserva a utilidade do filtro. Em vez de inadmitir em bloco, a origem intima, e o recorrente que nada tiver a dizer sofrerá a consequência de sua própria omissão, e não de uma omissão que lhe foi atribuída retroativamente. O custo administrativo é modesto, porque o universo de recursos antigos tende a se esgotar com o tempo. O ganho de legitimidade é grande, porque evita que as primeiras teses negativas do regime nasçam acompanhadas de uma onda de agravos internos e reclamações contra sua aplicação a quem não estava sujeito a elas.
Há ainda uma razão institucional. O STJ escolheu um recurso antigo para estrear o regime, e fez bem, porque a questão estava madura e a espera por um recurso novo atrasaria a uniformização sem ganho algum. Mas essa escolha cria para o tribunal o dever de ser coerente quando o resultado for o inverso. Um regime que se legitima pela seleção declarada das questões precisa deixar claro, desde o primeiro tema, que a seleção não será feita à custa de quem, por definição, não teve como participar dela.
A janela de oportunidade
O momento de resolver a questão é agora. Os primeiros recursos sujeitos ao tópico de relevância começam a chegar ao STJ nas próximas semanas, e as primeiras sessões virtuais do novo rito incluem, segundo levantamento da ConJur, recursos originalmente encaminhados ao rito dos repetitivos (ConJur, 22/9/2026). Tudo indica que a primeira tese negativa recairá sobre um recurso antigo e alcançará recursos antigos sobrestados.
Se o STJ esperar que o problema lhe chegue por agravo, terá de resolvê-lo caso a caso, sob a pressão de uma recusa já proferida. Se o antecipar, como fez em 2022, terá convertido uma lacuna da lei em mais uma demonstração de que o novo regime foi pensado para funcionar com segurança desde o início.
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