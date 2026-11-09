Brasília em Pauta - Edição Nº 258

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 19/10/2026 a 23/10/2026.

Administrativo

TC 004.306/2025-2 (TCU): monitoramento de recomendação proferida em auditoria realizada para avaliar a Política Nacional de Cibersegurança.

Anticorrupção e Compliance

TC 015.086/2026-7 (TCU): representação a respeito de possíveis irregularidades em concorrência internacional referente à concessão administrativa para prestação de serviço público de esgotamento sanitário nos municípios integrantes das microrregiões de água e esgoto de Alto Piranhas e do litoral, no estado da Paraíba.

Civil

REsp 2.015.693 (STJ): recurso especial que busca definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

Contencioso

REsp 1.995.908 (STJ): recurso especial que busca definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico.

recurso especial que busca definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico. REsp 2.161.438 (STJ): recurso especial que busca definir se é válida a citação em ações cíveis por meio de aplicativo de mensagens ou de redes sociais.

Energia e Infraestrutura

TC 017.603/2024-2 (TCU): pedido de reexame em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a motivação e a regularidade das ações do Governo Federal voltadas à retomada, com utilização de recursos públicos, das obras ferroviárias do trecho compreendido entre Salgueiro/PE e o Porto de Suape/PE da Estrada de Ferro 232 (Ferrovia Transnordestina).

pedido de reexame em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a motivação e a regularidade das ações do Governo Federal voltadas à retomada, com utilização de recursos públicos, das obras ferroviárias do trecho compreendido entre Salgueiro/PE e o Porto de Suape/PE da Estrada de Ferro 232 (Ferrovia Transnordestina). TC 006.124/2025-9 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias relativas a contrato de concessão para exploração de serviço de transporte ferroviário de carga.

solicitação de solução consensual para controvérsias relativas a contrato de concessão para exploração de serviço de transporte ferroviário de carga. TC 021.236/2026-7 (TCU): processo de desestatização em que se acompanha oferta pública para a disponibilização de áreas, pátios ferroviários e terminais logísticos mediante cessão onerosa de uso.

processo de desestatização em que se acompanha oferta pública para a disponibilização de áreas, pátios ferroviários e terminais logísticos mediante cessão onerosa de uso. TC 023.368/2025-0 (TCU): acompanhamento de aspectos macrofiscais, orçamentários e de gestão da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. e de sua subsidiária Eletronuclear S.A.

acompanhamento de aspectos macrofiscais, orçamentários e de gestão da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. e de sua subsidiária Eletronuclear S.A. TC 016.552/2025-3 (TCU): acompanhamento para avaliar os investimentos efetuados pela BNDESPar em participações acionárias.

acompanhamento para avaliar os investimentos efetuados pela BNDESPar em participações acionárias. TC 004.303/2025-3 (TCU): pedido de reexame em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitação com vistas ao fornecimento de refeições na Usina Termelétrica Termoceará (UTE-Termoceará).

pedido de reexame em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitação com vistas ao fornecimento de refeições na Usina Termelétrica Termoceará (UTE-Termoceará). TC 006.930/2026-3 (TCU): denúncia a respeito de possíveis irregularidades em contrato decorrente de concorrência eletrônica para registro de preços para implantação de geração de energia elétrica por meio de sistema fotovoltaico.

Imobiliário

ADI 7.326 (STF): ação direta de inconstitucionalidade que debate a validade da Lei n.º 17.557/2022 do Estado de São Paulo e, por arrastamento, do Decreto estadual n.º 67.151/2022, que criaram o Programa Estadual de Regularização de Terras.

Tributário e Financeiro