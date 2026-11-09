Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 09 NOVEMBER 2026

Brasília em Pauta - Edição Nº 258

Mayer Brown
Mayer Brown
Contributor
Mayer Brown

Mayer Brown

Mayer Brown is a leading international law firm positioned to represent the world’s major...

View firm profile
Explore more from Mayer Brown

This weekly bulletin from Mayer Brown's Brasília litigation team highlights upcoming judicial sessions and legislative votes across Brazil's highest courts and federal legislative bodies.

BrazilLitigation, Mediation & Arbitration
Luís Inácio Lucena Adams
Luís Inácio Lucena Adams
Mauro Pedroso Gonçalves
Mauro Pedroso Gonçalves
Author LinkedIn connections

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 19/10/2026 a 23/10/2026.

Administrativo

  • TC 004.306/2025-2 (TCU): monitoramento de recomendação proferida em auditoria realizada para avaliar a Política Nacional de Cibersegurança.

Anticorrupção e Compliance

  • TC 015.086/2026-7 (TCU): representação a respeito de possíveis irregularidades em concorrência internacional referente à concessão administrativa para prestação de serviço público de esgotamento sanitário nos municípios integrantes das microrregiões de água e esgoto de Alto Piranhas e do litoral, no estado da Paraíba.

Civil

  • REsp 2.015.693 (STJ): recurso especial que busca definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

Contencioso

  • REsp 1.995.908 (STJ): recurso especial que busca definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico.
  • REsp 2.161.438 (STJ): recurso especial que busca definir se é válida a citação em ações cíveis por meio de aplicativo de mensagens ou de redes sociais.

Energia e Infraestrutura

  • TC 017.603/2024-2 (TCU): pedido de reexame em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a motivação e a regularidade das ações do Governo Federal voltadas à retomada, com utilização de recursos públicos, das obras ferroviárias do trecho compreendido entre Salgueiro/PE e o Porto de Suape/PE da Estrada de Ferro 232 (Ferrovia Transnordestina).
  • TC 006.124/2025-9 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias relativas a contrato de concessão para exploração de serviço de transporte ferroviário de carga.
  • TC 021.236/2026-7 (TCU): processo de desestatização em que se acompanha oferta pública para a disponibilização de áreas, pátios ferroviários e terminais logísticos mediante cessão onerosa de uso.
  • TC 023.368/2025-0 (TCU): acompanhamento de aspectos macrofiscais, orçamentários e de gestão da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. e de sua subsidiária Eletronuclear S.A.
  • TC 016.552/2025-3 (TCU): acompanhamento para avaliar os investimentos efetuados pela BNDESPar em participações acionárias.
  • TC 004.303/2025-3 (TCU): pedido de reexame em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitação com vistas ao fornecimento de refeições na Usina Termelétrica Termoceará (UTE-Termoceará).
  • TC 006.930/2026-3 (TCU): denúncia a respeito de possíveis irregularidades em contrato decorrente de concorrência eletrônica para registro de preços para implantação de geração de energia elétrica por meio de sistema fotovoltaico.

Imobiliário

  • ADI 7.326 (STF): ação direta de inconstitucionalidade que debate a validade da Lei n.º 17.557/2022 do Estado de São Paulo e, por arrastamento, do Decreto estadual n.º 67.151/2022, que criaram o Programa Estadual de Regularização de Terras.

Tributário e Financeiro

  • ADPF 248 (STF): arguição de descumprimento de preceito fundamental para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 168, I, do Código Tributário Nacional, definindo-se que o prazo prescricional para a repetição de tributo declarado inconstitucional deve ser contado a partir da decisão do STF que declara a inconstitucionalidade.
  • RE 592.616 (STF): recurso extraordinário que discute a constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
  • REsp 2.081.493 (STJ): recurso especial que debate a necessidade (ou não) de prévio ajuizamento de execução fiscal ou de concretização da penhora para exercício do direito de preferência no que concerne ao crédito tributário, em execução (lato sensu) movida por terceiro, a fim de que, em razão da pluralidade de credores, o dinheiro lhes seja distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

STF redefine os critérios da justiça gratuita no Judiciário

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu novos critérios para a concessão de gratuidade de justiça na Justiça do Trabalho, determinando que a presunção de hipossuficiência passa a ser relativa e condicionada à renda do trabalhador. A decisão, que encerra controvérsia de longa data sobre a aplicação da Reforma Trabalhista de 2017, estabelece parâmetros objetivos baseados em faixas salariais e exige comprovação documental em determinados
BrazilLitigation, Mediation & Arbitration
KLA Advogados
KLA Advogados
Article

Relevance Filter Now Applies To STJ Special Appeals

Brazil's new Law No. 15,484/2026 introduces a "relevance filter" for Special Appeals to the Superior Court of Justice, requiring appellants to demonstrate that their case carries economic, political, social, or legal significance beyond individual interests. This procedural reform mirrors the general repercussion requirement used by the Supreme Federal Court and aims to reduce case volume by creating binding precedents that apply nationwide.
BrazilLitigation, Mediation & Arbitration
KLA Advogados
KLA Advogados
Article

Habeas corpus não pode ser usado pela acusação, decide STJ

O Superior Tribunal de Justiça reviu decisão que permitia reabertura de persecução penal contra réu absolvido, reconhecendo que habeas corpus não pode ser utilizado como instrumento acusatório. A decisão de ofício restabeleceu garantias fundamentais do devido processo legal e reafirmou os limites constitucionais do remédio constitucional voltado à proteção da liberdade.
BrazilLitigation, Mediation & Arbitration
KLA Advogados
KLA Advogados
Article

Brasília em Pauta - Edição Nº 251

This weekly bulletin from Mayer Brown's Brasília litigation team highlights key cases scheduled for judgment by Brazil's Supreme Federal Court, Superior Court of Justice, and Federal Court of Accounts, along with important legislative matters before the Chamber of Deputies and Federal Senate. The briefing covers critical legal developments across banking, civil procedure, energy infrastructure, insurance, telecommunications, and tax law that will shape Brazil's regulatory landscape.
BrazilLitigation, Mediation & Arbitration
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

An In-Depth Analysis Of The ADC 80 Judgment And Free Legal Aid In Brazil

Brazil's Supreme Federal Court has definitively resolved years of legal uncertainty surrounding court fee waivers in labor disputes, establishing a clear dual-track standard based on monthly income thresholds. The landmark ruling in ADC 80 harmonizes constitutional access-to-justice guarantees with legislative cost-containment objectives while eliminating nationwide judicial fragmentation. How will this structured framework reshape litigation strategies for both employees and employers navigating Brazil's l
BrazilLitigation, Mediation & Arbitration
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

DOL Announces Enforcement Actions Against Employers In H-1B And PERM Fraud Probe

The Trump Administration has launched an unprecedented enforcement action suspending permanent labor certification processing for eight major employers, linking immigration sponsorship to layoff histories and recruitment practices. This development signals a fundamental shift in how the government evaluates employer access to H-1B and green card programs, with investigations already underway and subpoenas served.
United StatesEmployment and HR
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

Trump Administration Announces New Enforcement Actions Against Employers In H-1B And PERM Fraud Probes

The Trump Administration has launched an unprecedented investigation into H-1B visa and PERM labor certification programs, with the Department of Labor's Office of Inspector General issuing dozens of subpoenas and suspending employers' ability to process applications. Federal agencies are deploying new enforcement tools including whistleblower programs and criminal prosecution threats...
United StatesImmigration
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

Landmark DoorDash Settlement Confirms NYC DCWP’s Aggressive Enforcement Posture

New York City's Department of Consumer and Worker Protection secured a landmark $131.5 million settlement with DoorDash, marking the largest worker settlement in the city's history and the largest involving food delivery workers nationwide. The agreement provides over $115 million in direct compensation to more than 260,000 delivery workers who were underpaid, unpaid, or paid late, while establishing a comprehensive three-year compliance monitoring program.
United StatesEmployment and HR
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

Contracting Opportunities And Challenges For Emerging Agentic AI Companies

Emerging providers of AI agents face unique contracting challenges as autonomous AI tools evolve beyond traditional SaaS models. This analysis examines critical issues in defining agent authority, structuring pricing models, calibrating warranties, and navigating regulatory uncertainty. How should providers balance customer expectations with the unpredictable nature of autonomous AI systems?
United StatesMedia, Telecoms, IT, Entertainment
Mayer Brown
Mayer Brown
Article

SEC Staff Statement On Fair Value Measurement And Disclosure Considerations For Private Assets

The SEC Staff has issued new guidance addressing fair value measurement and disclosure practices for private credit and other illiquid assets held by registered funds and business development companies. As private credit portfolios have grown nearly 60% since 2020, reaching $270 billion, regulators emphasize the critical importance of robust valuation methodologies, transparent disclosure of significant judgments, and careful application of accounting standards when market prices are unavailable.
United StatesAccounting and Audit
Mayer Brown
Mayer Brown