ARTICLE · 26 OCTOBER 2026
Sicx: entenda o marketplace das compras públicas federais
KLA Advogados
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The Brazilian government has introduced the Sistema de Compras Expressas (Sicx), a marketplace-style platform designed to revolutionize public procurement by allowing pre-credentialed suppliers to maintain permanent offers, eliminating the need for individual bidding processes for each acquisition. This system promises to dramatically reduce procurement timelines from an average of 37 days to just days, while introducing automated ranking, tacit acceptance mechanisms, and bidirectional reputation systems th
Sistema de Compras Expressas, ou Sicx, foi instituído por decreto em setembro e funcionará como marketplace de contratações públicas; entenda as regras em e-book do time de Direito Público
Hoje, a aquisição de bens e serviços comuns pela Administração Pública depende, em regra, de pregões, que levam em média 37 dias até a conclusão. O Sistema de Compras Expressas (Sicx) promete alterar essa lógica. Instituído pelo Decreto nº 13.106/2026, em vigor desde 8 de setembro, o sistema funcionará como um marketplace de contratações públicas.
Fornecedores credenciados manterão ofertas permanentes na plataforma, e os órgãos contratarão a partir de um ranqueamento automatizado, sem abrir um certame para cada aquisição. O modelo se apoia na hipótese de credenciamento por comércio eletrônico, incluída na Lei nº 14.133/2021 pela Lei nº 15.266/2025 (art. 79, IV).
O potencial de impacto é significativo. Em 2026, os pregões eletrônicos homologados no PNCP já somam cerca de R$ 275 bilhões, e estudo da CGU aponta que mais de 30% deles custam mais do que economizam. O Sicx também trará novidades na execução dos contratos. O recebimento será feito em prazos curtos, de 2 dias úteis para o provisório e 10 para o definitivo. Se o comprador não se manifestar, haverá recebimento tácito. O pagamento ficará vinculado ao recebimento definitivo, e o sistema de reputação avaliará também os compradores.
A operação do Sicx ainda depende de normas complementares da Secretaria de Gestão e Inovação (SGI), que disciplinarão o credenciamento, os editais e os parâmetros das ofertas. Quem contrata com o setor público deve acompanhar essa regulamentação e se preparar para o credenciamento.
Para explicar essas e outras regras, a equipe de Direito Público do KLA, coordenada pelo sócio Roberto Lambauer, preparou um e-book, onde apresenta o funcionamento previsto do sistema, quem poderá participar e os principais pontos de atenção.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.