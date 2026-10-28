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ARTICLE · 28 OCTOBER 2026

NR-1: STF dá mais 90 dias sem penalidades, mas obrigações continuam

BRUNO FREIRE ADVOGADOS
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O Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 90 dias a suspensão das penalidades relacionadas a cinco dispositivos da NR-1 sobre riscos psicossociais no trabalho.

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Suspensão da eficácia punitiva foi prorrogada, mas empregadores continuam responsáveis pela gestão dos riscos psicossociais. Período pode ser usado para revisar procedimentos, medidas preventivas e documentação.

Em resumo:

• O STF prorrogou por mais 90 dias a suspensão da eficácia punitiva de cinco dispositivos da NR-1 relacionados aos riscos psicossociais.

• A decisão não suspende a NR-1 como um todo. Os empregadores continuam responsáveis pela prevenção e pelo gerenciamento dos riscos relacionados à saúde e à segurança no trabalho.

• A fiscalização também não está suspensa. O período adicional pode ser usado para revisar o GRO e o PGR, identificar eventuais lacunas e organizar a documentação sobre as medidas adotadas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogou por mais 90 dias a suspensão das penalidades baseadas em cinco dispositivos da NR-1 relacionados à gestão dos riscos psicossociais no trabalho.

A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça, relator da ADPF 1.316, em 24 de setembro. A suspensão alcança a eficácia punitiva dos itens 1.5.3.1.4, 1.5.3.2.1, 1.5.4.4.2.1, 1.5.4.4.2.2 e 1.5.4.4.5.3 da NR-1. 

A medida original havia sido determinada em junho, também por 90 dias, e posteriormente referendada por unanimidade pelo Plenário do STF. 

A nova prorrogação atende a pedidos da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que solicitaram mais tempo para a continuidade das negociações.

A discussão está no Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do STF (Nusol). Em audiência realizada em 14 de setembro, as partes deram continuidade à tentativa de conciliação. O processo registra oficialmente a realização da audiência nessa data. 

A seguir, veja o que a decisão significa na prática.

O que está suspenso e o que continua valendo?

A decisão do STF não suspende a NR-1 como um todo. O que permanece temporariamente suspensa é a eficácia punitiva dos cinco dispositivos indicados pelo Supremo, na parte relacionada aos fatores de risco psicossociais.

Isso significa que esses dispositivos não podem, durante o período estabelecido pelo STF, servir de fundamento para autuações, multas, notificações punitivas ou outras medidas coercitivas relacionadas a esses fatores. 

As obrigações de prevenção e gerenciamento dos riscos, porém, continuam. Ao analisar o caso, o STF deixou expresso que a suspensão das sanções não afasta a validade das regras como parâmetro a ser observado pelos empregadores. 

Minha empresa ainda precisa se adequar?

Sim. A suspensão das penalidades não significa que os empregadores possam deixar de tratar dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho.

Esses fatores podem estar associados, por exemplo, à sobrecarga, ao assédio, à violência e a problemas na organização e distribuição das tarefas.

Por isso, é importante verificar como esses riscos estão sendo tratados no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), além de manter registros das avaliações realizadas, das medidas preventivas adotadas e do acompanhamento dessas ações.

A fiscalização também está suspensa?

Não. Esse é um dos pontos importantes da decisão.

O STF suspendeu a eficácia punitiva dos cinco dispositivos, mas manteve a possibilidade de fiscalização pela União. A decisão também não impede a expedição de recomendações e medidas informativas nem a aplicação de sanções fundamentadas em outras normas de proteção à saúde e à segurança no trabalho. 

Por isso, os empregadores devem continuar preparados para demonstrar as medidas adotadas para identificar, prevenir e gerenciar os riscos no ambiente de trabalho.

O que fazer nos próximos 90 dias?

O período adicional pode ser usado para verificar se as práticas adotadas estão de acordo com o que consta nos documentos da empresa, revisar o GRO e o PGR, identificar eventuais lacunas e avaliar se as medidas de prevenção implementadas são suficientes.

Também é importante organizar os registros das providências adotadas e acompanhar o andamento das discussões no STF, já que a controvérsia ainda não foi encerrada.

No despacho de 24 de setembro, André Mendonça também pediu informações complementares à Advocacia-Geral da União sobre a proposta de encaminhamento da controvérsia à Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios (Sejan). 

O que acontece depois dos 90 dias?

A discussão ainda está em andamento no STF. A tentativa de conciliação busca justamente avançar na definição de parâmetros que deem maior objetividade e segurança jurídica à aplicação coercitiva dos dispositivos relacionados aos riscos psicossociais.

Por isso, além das medidas de adequação, é importante acompanhar as próximas decisões do Supremo e eventuais mudanças ou esclarecimentos sobre a aplicação da NR-1.

O Bruno Freire Advogados acompanha as discussões sobre a NR-1 e assessora empresas na avaliação de riscos trabalhistas, na revisão de procedimentos e na adequação às normas de saúde e segurança no trabalho.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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