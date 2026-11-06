[Blog] Utiliser Une Marque Renommée Sans Autorisation : La CJUE Resserre Les Vis

Dans un arrêt du 8 septembre 2026, affaire C 298/23, Inter IKEA Systems BV., la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur l'utilisation d'une marque renommée dans le cadre d'une campagne politique. L'affaire opposait Inter IKEA Systems BV à une organisation liée au parti politique belge d’extrême droite Vlaams Belang, qui avait utilisé le nom et les codes visuels d'IKEA pour promouvoir son programme en matière d'immigration.

La Cour confirme que la liberté d'expression, y compris l'expression politique ou la parodie, peut constituer un « juste motif » permettant l'usage d'une marque renommée sans autorisation. Toutefois, elle précise qu'il n'existe aucune exception automatique au droit des marques : les juridictions doivent mettre en balance la liberté d'expression et les droits du titulaire de la marque au regard des circonstances de chaque affaire.

En l'espèce, la CJUE souligne que l'utilisation de la marque IKEA visait à tirer profit de sa forte notoriété afin d'accroître l'impact du message politique. Elle laisse entendre qu'un tel usage peut difficilement prévaloir lorsque la renommée de la marque est exploitée essentiellement pour renforcer la portée d'un message tiers.

Le Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles) doit désormais reprendre l'instance et apprécier les faits à la lumière des critères fixés par la CJUE.

La Cour lui demande notamment d'examiner :

l'intention du Vrijheidsfonds (association liée au parti Vlaams Belang qui a mené la campagne en cause);

l'existence d'un débat d'intérêt général ;

le caractère plus ou moins commercial de l'usage ;

l'intensité de l'usage des marques IKEA ;

le risque d'atteinte à leur renommée ;

le risque que le public croie à un soutien d'IKEA au message politique diffusé.

À retenir :

D'un point de vue pratique, l'arrêt constitue surtout une victoire de principe pour les titulaires de marques renommées. Même si la CJUE admet que la liberté d'expression peut constituer un « juste motif », elle souligne que l'usage d'une marque dans le seul but de bénéficier de sa renommée pour accroître la portée d'un message politique aura, sauf circonstances particulières, peu de chances d'être considéré comme légitime.

Cet arrêt confirme que les marques de renommée bénéficient d'une protection solide face aux détournements, même lorsque ceux-ci sont justifiés par la liberté d'expression. Il présente un intérêt particulier pour les entreprises confrontées à des campagnes militantes, des parodies ou des utilisations non autorisées de leur marque sur les réseaux sociaux.

Gaëlle Bogaczyk, Juriste en Marques & Modèles, Novagraaf, France