Une récente décision rendue par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (BOIP) en matière d’opposition confirme qu’une couleur peut également constituer un puissant signe distinctif et remplir une véritable fonction de marque. Une décision qui n’est pas sans conséquences pour la marque espagnole de chocolat Cacaolat, comme nous l’explique Dominique Nijssen.

Chocomel : une marque jaune depuis plus de 90 ans

L’hiver est arrivé,, et avec lui le plaisir des soirées au coin du feu autour d’un chocolat chaud et de sa crème fouettée ! Peut-être servi dans l’une de ces fameuses tasses jaunes ?

La marque Chocomel existe depuis plus de 90 ans et est considérée par de nombreux consommateurs européens comme une référence du lait chocolaté. Elle est facilement reconnaissable grâce à son identité visuelle jaune caractéristique.

Chocomel peut-elle revendiquer la couleur jaune ?

Le 30 septembre 2026, le BOIP a rendu une décision dans le cadre d’une procédure d’opposition opposant la société espagnole Cacaolat à FrieslandCampina, propriétaire de la marque Chocomel.

Dans le cadre de cette opposition, FrieslandCampina a invoqué la renommée de la couleur jaune utilisée depuis de nombreuses années pour ses produits Chocomel. Or, cette même couleur apparaît en arrière-plan de la marque dont Cacaolat demande l’enregistrement.

Dans l’Union européenne, la protection d’une couleur à titre de marque est soumise à certaines conditions. Comme nous l'avons déjà expliqué, il n'est pas possible de revendiquer librement une couleur : les conditions d'enregistrement sont particulièrement strictes. Une couleur ne peut généralement être protégée en tant que marque que si son usage prolongé et intensif lui a permis d'acquérir un caractère distinctif, permettant aux consommateurs de l'associer à une origine commerciale précise.

Parmi les exemples connus de marques de couleur figurent le violet de Milka, le marron d'UPS, le jaune de Zwitsal et le jaune caractéristique de Chocomel.

Pas de risque de confusion, mais un autre obstacle

Dans sa décision, le BOIP considère qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes, compte tenu de leur degré de similitude et des produits concernés. La différence visuelle et conceptuelle apportée par l'élément verbal « Cacaolat » est ici déterminante.

Sur le fondement du risque de confusion, FrieslandCampina semble donc ne pas obtenir gain de cause, . mMais sa marque de couleur va se révéler être un argument juridique particulièrement efficace.

L'opposition reposait également sur la renommée de la marque de couleur de FrieslandCampina. Pour invoquer ce motif, il faut démontrer que la marque antérieure bénéficie d'une renommée suffisante et que le public établit un lien entre le signe contesté et la marque renommée. En l'espèce, le BOIP a reconnu l'existence d'un tel lien.

Le pouvoir distinctif de la couleur

FrieslandCampina a investi massivement pendant de nombreuses années pour renforcer la reconnaissance de l'identité visuelle de Chocomel. Selon l'entreprise, la nuance de jaune utilisée est désormais si connue que les consommateurs l'associent immédiatement à la marque.

Une affirmation que FrieslandCampina a réussi à étayer grâce à des études de marché, des supports publicitaires et de nombreux éléments de preuve de l'usage de la marque. Ces éléments ont permis de démontrer de manière convaincante que sa marque de couleur avait acquis une renommée auprès des consommateurs de boissons chocolatées.

L'utilisation de cette même couleur jaune dans la marque de Cacaolat était donc susceptible de créer un rapprochement entre les deux marques. Cacaolat aurait ainsi pu tirer indûment profit de la renommée et de l'attractivité commerciale que FrieslandCampina a développées au fil des années.

Les arguments de Cacaolat

L'exploitation de la renommée d'une marque peut être justifiée lorsqu'il existe un juste motif. C'est précisément ce que Cacaolat a tenté de démontrer.

La société a notamment soutenu que la couleur jaune était dépourvue de caractère distinctif et que les fabricants souhaitaient l'utiliser pour indiquer que leurs produits, notamment les boissons chocolatées, contiennent du cacao.

Le BOIP n'a toutefois pas retenu cet argument. Selon lui, la couleur jaune n'est pas indispensable pour désigner des produits à base de cacao, lesquels peuvent facilement être identifiés au moyen d'autres indications.

Dans sa décision, le BOIP conclut que la demande de marque de Cacaolat tire indûment profit de la renommée de la marque de couleur de FrieslandCampina pour les boissons chocolatées. En revanche, la demande pourra être enregistrée pour les autres produits visés, notamment le café, les biscuits et les produits alimentaires à base de cacao.

Quelles leçons tirer de cette décision ?

Cette décision rappelle que la valeur d'une marque ne se limite pas à son nom ou à son logo. Un emballage, une forme, un son, une couleur ou tout autre signe distinctif peut également remplir une fonction de marque et contribuer à l'identification d'une entreprise par les consommateurs.

Au-delà de l'enregistrement de ces signes pour en assurer la protection, il est essentiel de surveiller les marques concurrentes et d'agir contre les acteurs qui chercheraient à tirer indûment profit de vos éléments distinctifs.

Pour en savoir plus sur la protection des marques non traditionnelles, notamment les marques de couleur et de forme, contactez votre conseil Novagraaf ou nos spécialistes.