Le dépôt d’une série de marques partageant un même élément distinctif peut non seulement renforcer la reconnaissance d’un portefeuille de marques, mais aussi, sous certaines conditions, offrir une protection plus étendue. Vincent Daens présente le dispositif européen de protection des marques apparentées et explique comment s’appuyer sur une famille de marques pour s’opposer à une demande de marque de l’UE susceptible de créer un risque de confusion en raison de son élément commun avec les marques du portefeuille.

Il n’est pas rare que les entreprises constituent un portefeuille de marques partageant un élément distinctif commun. On peut notamment citer le préfixe « Mc » utilisé dans les marques de McDonald’s.

La création d’une telle famille de marques peut permettre aux titulaires de bénéficier d’une protection plus étendue de leur portefeuille. Il convient toutefois de noter que, pour protéger plusieurs variantes d’un même signe, le titulaire doit déposer des demandes distinctes de marque de l’Union européenne (MUE), contrairement, par exemple, au système britannique actuel des marques en série.

Pourquoi constituer une famille de marques ?

La détention d’une famille de marques peut renforcer l’argumentation du titulaire lorsqu’il souhaite former opposition à une demande de marque susceptible d’entrer en conflit avec ses droits, par rapport à une situation reposant sur un seul enregistrement.

Comme l’expliquent les directives de l’EUIPO :

« Lorsqu’une opposition à une demande de MUE est fondée sur plusieurs marques antérieures présentant des caractéristiques permettant de les considérer comme appartenant à une même “série” ou “famille”, un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’associer la marque contestée aux marques antérieures composant cette série. »

Qu’est-ce qui constitue une famille de marques ?

Dans les arrêts Bainbridge (T-194/03 et C-234/06 P), les juridictions de l’Union européenne ont défini deux conditions cumulatives pour établir l’existence d’une famille de marques dans le cadre d’une procédure d’opposition.

1 Prouver l’usage des marques

Tout d’abord, l’opposant doit apporter la preuve de l’usage des marques appartenant à la famille dont il revendique la reconnaissance par le public.

Bien qu’aucune jurisprudence ne fixe précisément le nombre minimal de marques dont l’usage doit être démontré, il est généralement admis que l’opposant doit fournir des preuves d’usage pour au moins trois marques comportant l’élément commun. Il n’est toutefois pas nécessaire que ces marques aient toutes fait l’objet d’un dépôt ou d’un enregistrement.

Pour bénéficier de la protection élargie offerte par la doctrine de la famille ou de la série de marques, celles-ci doivent avoir fait l’objet d’un usage effectif. Cet usage est également indispensable pour satisfaire à la seconde condition : le public pertinent doit associer les marques concernées et les reconnaître comme appartenant à une même série.

2 Démontrer l’association avec la série

Au-delà de la preuve de l’usage, l’opposant doit démontrer que la marque contestée ne présente pas seulement des similitudes avec les marques de la série, mais qu’elle possède également des caractéristiques susceptibles de la faire associer à la famille de marques protégée. Cette association doit pouvoir entraîner un risque de confusion quant à l’origine des produits ou services concernés.

Le public doit ainsi pouvoir croire que la marque contestée appartient elle aussi à la famille de marques protégée et que les produits ou services concernés proviennent d’entreprises identiques ou économiquement liées.

Pour que cette association puisse être établie, l’élément commun aux signes doit être identique ou fortement similaire et présenter un caractère distinctif. Un élément commun purement descriptif ou faiblement distinctif ne suffit pas, car le public pertinent ne l’associera pas à une entreprise déterminée, comme l’illustre l’affaire Ophtal (T-160/09).

Le caractère distinctif de cet élément peut toutefois être acquis par l’usage, comme l’illustre le préfixe « Mc » dans l’affaire McDreams (T-428/18).

Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que l’élément commun devait occuper la même position dans l’ensemble des marques concernées (affaire Breztrev, T-174/22). En conséquence, les directives de l’EUIPO précisent que l’élément commun de la série de marques protégée ne peut pas apparaître à une position différente ni revêtir une signification différente dans la marque contestée.

Quel est le fondement juridique de la famille de marques ?

La doctrine de la famille, ou série, de marques étant issue de la jurisprudence, aucune disposition légale spécifique ne régit directement les marques en série. Elle relève de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), relatif au risque de confusion.

Lorsqu’un opposant souhaite invoquer cette doctrine pour s’opposer à une demande de marque potentiellement conflictuelle, il doit le faire au stade de l’étayage de son opposition, c’est-à-dire lorsqu’il présente ses preuves, et satisfaire aux conditions précitées relatives à la preuve de l’usage et à l’association avec la famille de marques.

Bien entendu, la simple preuve de l’existence d’une série ne suffit pas à démontrer l’existence d’un risque de confusion entre cette série et la marque contestée (affaire FORO16, T-796/2). Il est donc recommandé de présenter également des arguments démontrant le risque de confusion entre l’élément commun de la série et la marque contestée.

Si ces conditions ne sont pas remplies, toutes les marques antérieures, qu’elles appartiennent ou non à une série, seront comparées individuellement à la marque contestée.

La doctrine de la famille de marques constitue ainsi un levier supplémentaire précieux pour les titulaires de marques dans le cadre des procédures d’opposition devant l’EUIPO. Les titulaires capables de démontrer qu’un ensemble de marques est effectivement utilisé et reconnu par le public comme une même famille de marques peuvent bénéficier d’une protection plus étendue contre les demandes de marques susceptibles d’entrer en conflit avec leurs droits.

Pour en savoir plus sur la procédure d’opposition ou bénéficier d’un accompagnement dans la constitution et la protection d’une famille de marques, contactez votre conseil Novagraaf ou notre équipe.