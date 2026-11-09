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ARTICLE · 09 NOVEMBER 2026

Juez De EE.UU. Desestima Demanda De Plagio Contra Avatar

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Un juez federal de California desestimó definitivamente la demanda del animador Eric Ryder contra James Cameron y Disney por presunta infracción de derechos de autor en las secuelas de Avatar. El tribunal determinó que los elementos reclamados son tópicos genéricos de ciencia ficción o ya existían en material previo de Cameron, aplicando la prueba extrínseca del Noveno Circuito para evaluar similitud sustancial.

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El juez federal George H. Wu, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, puso fin de manera definitiva a la demanda que el animador y guionista Eric Ryder había presentado contra James Cameron, Lightstorm Entertainment y varias entidades de Disney, por presunta infracción de los derechos de autor de su historia de ciencia ficción KRZ en las películas Avatar: The Way of Water y Avatar: Fire and Ash (caso Ryder v. Cameron, exp. 2:25-cv-11854-GW(KSx)). Ryder ya había demandado sin éxito por la primera entrega de Avatar (2009): en 2014 la Corte Superior de Los Ángeles, confirmada en 2016 por la Corte de Apelaciones, determinó que no existía similitud sustancial con KRZ, pues Cameron había redactado y circulado en 1995 el Scriptment de la saga, antes de que Ryder compartiera su obra con Lightstorm en 2000.

Al aplicar la prueba extrínseca propia del Noveno Circuito, el juez filtró los elementos ya presentes en el Scriptment o en la primera Avatar y concentró el análisis en lo realmente nuevo de las secuelas. Concluyó que la idea central del reclamo, la extracción de una sustancia animal capaz de prolongar la vida humana— es un tópico genérico de la ciencia ficción, y que los Kahrs de KRZ (microorganismos recolectados de fuentes hidrotermales) difieren material y narrativamente de la amrita obtenida de los tulkun en los filmes. La misma falta de similitud sustancial se extendió a los personajes (los mandos Welles y Scoresby, los científicos Deavor y Garvin), al escenario acuático y a los temas de codicia corporativa y colonización, todos ya presentes en el material previo de Cameron. El tribunal también descartó que las notas internas de preproducción, entre 800 y 1.500 páginas, configuraran una teoría autónoma de copia literal, al no haber sido señaladas en la demanda como el acto de infracción.

Aunque la resolución inicial concedía a Ryder la posibilidad de enmendar su demanda para intentar esa tesis de copia intermedia, el demandante optó por mantener el escrito tal como estaba con el fin de habilitar su apelación ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Esa decisión llevó al juez a dictar el cierre definitivo de la acción por derechos de autor y, al haber desaparecido la base de la jurisdicción federal, a declinar competencia sobre las pretensiones estatales por incumplimiento de contrato, abuso de confianza y competencia desleal, que quedaron desestimadas sin perjuicio de que Ryder las reactive ante un tribunal estatal. La moción especial para eliminar esas pretensiones fue denegada por sustracción de materia. La resolución confirma que el derecho de autor protege la expresión original de una idea, no los conceptos genéricos que ya forman parte del acervo narrativo compartido.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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