美国投资与商业移民解决方案 – 将移民策略与投资、公司经营及家庭目标相结合

德茂欣律师事务所（Duane Morris & Selvam）深知外国投资者和企业家需要的不仅仅是一套签证方案。不同的美国移民选择可能会影响客户的投资结构、税务风险、传承规划、雇佣安排、证券合规以及整个家庭的长期资金流动性。 本所兼具专业的商业移民服务者及国际律师事务所的双重资源优势，致力于为个人、家庭、家族办公室、企业家、公司及项目利益相关方提供关于美国临时和永久居留途径的全方位法律咨询，并协调与投资相关的各项法律事宜。

EB-5 美国投资移民计划

EB-5项目为符合条件的投资者、其配偶及21岁以下的未婚子女提供了一条获得美国永久居留权的途径。投资者通常需在符合条件的目标就业区（TEA）或基础设施项目中投资至少80万美元，或者在非目标就业区的标准项目中投资105万美元。该项目需能创造至少10个符合要求的美国全职就业岗位。根据《EB-5改革与诚信法案》的“既得权利”条款，在2026年9月30日之前提交的申请将锁定上述投资门槛，此举是在该计划于2027年1月1日首次根据消费者物价指数（CPI）调整投资金额之前做出的安排。此外，如果区域中心投资计划的授权在2027年9月30日（该条款失效之日）未获续期，该法案还将保护已提交申请的投资者。

本所移民律师团队为客户提供以项目为中心的移民审查指导，包括资金来源及流向的合法性、I-526或I-526E表格的填写、身份调整或领事处理、有条件居留以及I-829表格的条件解除。我们还与独立的投资、税务和证券顾问进行协调。移民律师不评估投资表现或适宜性。

EB-5直接投资 ：投资者发展或运营符合要求的企业，并证明直接创造了就业岗位。

：投资者发展或运营符合要求的企业，并证明直接创造了就业岗位。 EB-5 区域中心投资：投资者参与了受资助的项目，该项目可按规定方法统计直接、间接和诱导产生的就业岗位。

其他投资与企业家途径

特朗普金卡签证（Trump Gold Card）：一种通过EB-1或EB-2类别签证实现移民的途径。它要求每位申请移民者个人捐赠100万美元，或每名受担保员工的企业捐赠200万美元，随行家属每人100万美元，此外还需缴纳政府费用并接受审查（该政策可能面临法律挑战）。

针对与美国签署双边投资/贸易条约的国家的企业所有者及符合要求的员工的E-2缔约国投资签证。

适用于跨国企业向其美国新办公室/分支企业调派内部员工的L-1签证。

针对符合条件的高增长型美国初创企业创始人的“国际企业家规则”临时入境许可。

为何选择DUANE MORRIS？

本所拥有集移民、税务、私人客户、公司法、证券、金融、房地产、劳动法及诉讼于一体的专业法律服务能力。本所各地办公室及多个值得信赖的当地法律顾问始终保持紧密的跨境协作，通晓多国语言的律师团队可提供兼顾文化差异的法律服务。此外，我们亦可根据客户的投资、企业及家庭关注的优先事项量身定制切实可行的移民建议。

此外，我们擅长提供端到端的专业支持，涉及：

移民前规划与资格分析

投资与实体架构调整

资金来源证明文件

申请及签证办理

入境美国、居留及工作许可

持续合规、家庭迁移及入籍规划

我们服务的客户类型广泛，包括且不限于国际投资者及其家族、企业家和公司创始人、家族办公室和私人银行、跨国公司和项目利益相关方等。

同时，出色的跨境协调能力也使得我们团队可为客户提供多项额外服务：

房地产与融资

入境前税务及遗产规划

商业实体架构规划

证券与投资

雇佣与薪酬

如需了解更多信息，请联系本所美国移民业务负责人M. Alejandra Vargas 律师或 Olivia M. Scofield律师，或其他您认识的本所律师。

关于德茂欣律师事务所

德茂欣律师事务所是由美国德茂律师事务所(Duane Morris LLP)和新加坡欣文律师事务所(Selvam LLC)组成的合资律师事务所，总部位于新加坡。在全球数十个办公室以及900多名律师组成的工作网络支持下，本所能为当今不断发展的全球市场所面临的法律和商业挑战提供创新的解决方案。本所经常被《钱伯斯》、《法律500强》和《国际金融法律评论》等知名评级机构列为行业领先的律师事务所。