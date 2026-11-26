Grote veranderingen in het Britse modellenrecht: dit moet u weten

Ontwerpt uw onderneming originele producten of digitale toepassingen die ook in het Verenigd Koninkrijk op de markt komen? Dan is er belangrijk nieuws. De Britse regering heeft een ingrijpende hervorming van het modellenrecht aangekondigd. De plannen moeten het eenvoudiger, eerlijker en goedkoper maken om ontwerpen te beschermen en rechten te handhaven, legt Alice Wright uit.

De Britse ontwerpsector droeg in 2023 bijna £137 miljard bij aan de economie en biedt werk aan meer dan 2 miljoen mensen. Ongeveer 92% van de Britse ontwerpbedrijven bestaat uit micro-ondernemingen of zelfstandige ontwerpers. Juist voor deze kleinere partijen is het huidige systeem vaak ingewikkeld en kostbaar. De Britse overheid wil daar verandering in brengen. Ook voor Nederlandse bedrijven die ontwerpen in het VK verkopen of daar bescherming zoeken, zijn deze voorstellen relevant.

Aanpak van kopieën en aanvragen te kwader trouw

Oneerlijke concurrenten maken soms misbruik van het Britse registratiesysteem. Zij registreren bijvoorbeeld productfoto’s van een concurrent of ontwerpen die zij zelf niet hebben gemaakt, om vervolgens via online marktplaatsen verkoopadvertenties van de werkelijke ontwerper te laten verwijderen.

Het aanvechten van zulke registraties kan voor gedupeerde bedrijven tot aanzienlijke kosten leiden Daarom wil de regering het Britse Intellectual Property Office (UKIPO) de bevoegdheid geven om bepaalde modelaanvragen te toetsen op nieuwheid en eigen karakter. Daarnaast onderzoekt zij of aanvragen te kwader trouw rechtstreeks kunnen worden geweigerd, zonder dat eerst een derde bezwaar hoeft te maken.

Betaalbaarder optreden tegen modelinbreuk

Voor kleine bedrijven en zelfstandige ontwerpers is procederen vaak kostbaar. . Geschillen over geregistreerde Britse modellen komen momenteel terecht bij de Patents Court of de uitgebreidere procedure van de Intellectual Property Enterprise Court (IPEC).

De regering onderzoekt of eenvoudige geschillen over geregistreerde modellen ook via de Small Claims Track van de IPEC kunnen worden behandeld. Deze laagdrempelige procedure is bedoeld voor zaken met een beperkte waarde: de gevorderde schadevergoeding bedraagt maximaal £10.000, het risico op hoge proceskosten is beperkt en een advocaat is niet altijd nodig. Hoe deze uitbreiding precies wordt ingevoerd, is nog niet besloten.

Meer tijd voor de lancering van nieuwe producten

Een nieuw product moet soms al juridisch worden beschermd voordat het klaar is voor de markt. De Britse regering wil daarom een wettelijke uitsteltermijn van maximaal 30 maanden invoeren voor de registratie en publicatie van een model. Nu geldt in de praktijk een periode van 12 maanden.

Zo krijgen bedrijven langer de tijd om producten te ontwikkelen, te produceren en te lanceren zonder het ontwerp meteen prijs te geven. De voorgestelde termijn sluit aan bij de regelingen voor EU-modellen en internationale modelregistraties via het Haagse systeem. Voor Nederlandse ondernemingen met modelbescherming in zowel de EU als het VK kan dat het afstemmen van aanvragen eenvoudiger maken.

Betere bescherming voor digitale en bewegende ontwerpen

Ook digitale ontwerpen krijgen meer aandacht. De Britse digitale ontwerpsector groeide tussen 2019 en 2023 met 50% en vertegenwoordigde in 2023 een waarde van £81 miljard. Toch sluit de huidige wetgeving niet altijd goed aan op nieuwe toepassingen.

De Britse regering wil verduidelijken dat ook animaties, bewegingen en digitale overgangen als model beschermd kunnen worden. Dat is relevant voor makers van apps, gebruikersinterfaces en motion graphics. Het UKIPO onderzoekt bovendien of aanvragen in de toekomst bewegende beeldbestanden en 3D-bestanden kunnen bevatten, in plaats van alleen statische afbeeldingen.

Niet-geregistreerde modellen: minder onzekerheid na Brexit

Niet-geregistreerde modelrechten kunnen automatisch ontstaan, zonder aanvraag. Sinds Brexit kan een eerste openbaarmaking van een ontwerp buiten het VK echter gevolgen hebben voor het Britse aanvullende niet-geregistreerde modelrecht (supplementary unregistered design right).

De regering wil dit veranderen, zodat een eerste openbaarmaking waar ook ter wereld niet langer op zichzelf in de weg staat aan die Britse bescherming. Een collectie die voor het eerst wordt gepresenteerd op een beurs in Milaan of Amsterdam zou daardoor niet om die reden buiten de boot vallen. Voor Nederlandse ontwerpers die internationaal lanceren is dat een belangrijke mogelijke verbetering. De overige voorwaarden voor bescherming blijven uiteraard relevant.

Eenvoudiger aanvragen en duidelijkere termijnen

Het UKIPO wil de procedure voor modelregistraties ook stroomlijnen. Formele en inhoudelijke bezwaren moeten voortaan in één onderzoeksrapport kunnen worden samengebracht en voor reacties daarop wordt een uniforme termijn van twee maanden beoogd. Daarnaast moeten fouten in het register eenvoudiger kunnen worden hersteld.

Wat betekenen de plannen voor Nederlandse bedrijven?

De op 4 november 2026 aangekondigde plannen kunnen modelbescherming in het Verenigd Koninkrijk toegankelijker maken. Maar de meeste maatregelen moeten nog in wetgeving worden omgezet en gelden dus nog niet. Voor Nederlandse bedrijven blijft het belangrijk te bepalen waar en wanneer zij hun ontwerpen openbaar maken, of registratie nodig is en hoe hun Britse rechten aansluiten op de bescherming in de EU.