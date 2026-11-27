Giriş

İşverenlerin işe alım süreçlerinde adayların mesleki yeterliliklerinin yanı sıra çeşitli kişisel bilgilerini talep etmesi uygulamada oldukça yaygındır. Özgeçmiş, iletişim bilgileri ve eğitim geçmişi gibi verilerin yanında, pozisyonun niteliğine göre adaylardan sağlık raporu, sağlık geçmişine ilişkin bilgiler veya adli sicil kaydı da talep edilebilmektedir. Bununla birlikte, bu tür verilerin işe alım sürecinde elde edilmesi, özellikle sağlık verileri ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmesi nedeniyle, işverenler bakımından ayrıca değerlendirilmesi gereken hukuki yükümlülükler doğurmaktadır.

Nitekim KVKK’nın 6. maddesinde sağlık ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler özel nitelikli kişisel veri olarak sayılmıştır. 2024 yılında 7499 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik sonrasında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin sistematik de önemli ölçüde düzenlenmiştir. Güncel düzenleme uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kural olarak yasak olmakla birlikte, maddede sayılan işleme şartlarından birinin mevcut olması hâlinde mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda ilgili kişinin açık rızasının bulunması yalnızca seçeneklerden biri olup, tek başına her türlü veri talebini hukuka uygun hâle getiren bir araç olarak değerlendirilmemelidir.

Dolayısıyla işe alım sürecinde adaydan sağlık veya adli sicil verisi talep edilmesinde iki ayrı ancak birbiriyle bağlantılı mesele ortaya çıkmaktadır. İlk olarak, talep edilen verinin gerçekten işlenmesinin gerekli olup olmadığı ve işleme faaliyetinin KVKK kapsamında geçerli bir hukuki sebebe dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir. İkinci olarak ise adayın, verilerinin hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeple işlendiği konusunda işe alım sürecinin uygun aşamasında aydınlatılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, işverenin adaydan veri talep etme yetkisi, “işe alım sürecinde ihtiyaç duyulduğu düşünülen her türlü verinin talep edilebileceği” şeklinde sınırsız bir yetki olarak yorumlanmamalıdır. Aksine veri talebinin kapsamı, işin niteliği, veri işleme amacı, hukuki yükümlülükler ve KVKK’nın ölçülülük ilkesi birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir.

İşe Alım Sürecinde Kişisel Verilerin İşlenmesinin Temel Çerçevesi

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine uyulması zorunludur. Bu ilkeler, işe alım sürecinde adaylardan veri toplanması bakımından da doğrudan uygulanmaktadır.

Özellikle “bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi, işverenin adaydan hangi verileri talep edebileceğinin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından da ölçülülük ilkesi, veri işleme faaliyeti ile gerçekleştirilmek istenen amaç arasında makul bir dengenin kurulması ve amaç için gerekli olmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması şeklinde açıklanmaktadır.

Bu nedenle, bir işverenin belirli bir pozisyon için adaydan kişisel veri talep etmesinde öncelikle şu soruların cevaplandırılması gerekir:

Talep edilen veri belirli ve meşru bir amaç için mi istenmektedir?

Söz konusu veri, ilgili pozisyon bakımından gerçekten gerekli midir?

Aynı amaca daha az müdahaleci başka bir yöntemle ulaşılması mümkün müdür?

Talep edilen veri, ulaşılmak istenen amaçla bağlantılı ve sınırlı mıdır?

Verinin işlenmesi için KVKK kapsamında geçerli bir hukuki sebep mevcut mudur?

Veri yalnızca gerekli olduğu süre boyunca mı muhafaza edilecektir?

Bu sorulara verilecek cevaplar, adaydan sağlık veya adli sicil verisi talep edilmesinin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesinde belirleyici olacaktır.

Sağlık Verilerinin İşe Alım Sürecinde Talep Edilmesi

Sağlık verileri KVKK m. 6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri niteliğindedir. Sağlık verisi kavramı yalnızca kişinin mevcut bir hastalığına ilişkin bilgileri değil; kişinin fiziksel, zihinsel veya sosyal durumunun tespit edilmesine imkân veren tetkik, teşhis ve tedavi bilgileri gibi verileri de kapsamaktadır.

İşe alım sürecinde sağlık verilerinin işlenmesi bakımından özellikle işin niteliği önem taşımaktadır. Örneğin fiziksel veya psikolojik sağlık durumunun belirli bir işi güvenli şekilde yerine getirebilme bakımından doğrudan önem taşıdığı pozisyonlar ile yalnızca genel bir “adayın sağlık durumunu bilme” amacı arasında hukuki açıdan fark bulunmaktadır.

Bu noktada, işverenin adayın sağlık durumunu genel olarak araştırması ile belirli bir işin gerektirdiği sağlık koşullarının değerlendirilmesi birbirinden ayrılmalıdır. İşverenin sırf işe alım sürecinin bir parçası olarak adaydan kapsamlı sağlık geçmişi veya geçmiş hastalıklarına ilişkin ayrıntılı belgeler istemesi, işin niteliği ile doğrudan bağlantı kurulamadığı sürece ölçülülük ilkesi bakımından sorun yaratabilecektir.

Buna karşılık, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla gerekli sağlık verilerinin işlenmesi, KVKK m. 6/3-f kapsamında ayrıca değerlendirilmelidir. Anılan hüküm uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması hâlinde işlenmesi mümkündür.

Dolayısıyla işverenin “sağlık raporu” talep etmesi tek başına yeterli bir hukuki gerekçe değildir. Talep edilen sağlık bilgisinin hangi iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğü veya hangi somut iş gerekliliği kapsamında gerekli olduğu ortaya konulmalıdır.

Adli Sicil Kaydının Talep Edilmesi

Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler de KVKK m. 6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle adaylardan adli sicil kaydı talep edilmesi, yalnızca genel kişisel veri işleme şartları bakımından değil, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin m. 6 hükümleri bakımından da değerlendirilmelidir.

Bu konuda özellikle işverenin, adayın adli sicil kaydını neden talep ettiğini somutlaştırması gerekir. Bir pozisyonun niteliği veya ilgili mevzuat, belirli suçlar bakımından geçmiş kayıtların değerlendirilmesini gerekli kılabilir. Ancak herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın tüm adaylardan sistematik olarak adli sicil kaydı talep edilmesi, veri minimizasyonu ve ölçülülük ilkeleri bakımından ayrıca sorgulanmalıdır.

Kurul’un 2024 tarihli Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi’nde de çalışan adaylarından işe girişlerde adli sicil kayıtlarının istenmesine ilişkin özel bir değerlendirme yapılmıştır. Rehberde, çalışan adaylarının ceza mahkûmiyeti/adli sicil bilgilerinin istenmesinin kanunlarda açıkça öngörülen bir süreç olmadığı durumlarda bu bilgilerin toplanmamasının tercih edilebileceği belirtilmiştir.

Bu yaklaşım, işe alım süreçlerinde önemli bir ayrımı ortaya koymaktadır: Bir işverenin adayın adli sicil kaydını talep etmesinin işveren açısından pratik veya ticari olarak faydalı olması, tek başına bu verinin işlenmesini hukuka uygun hâle getirmemektedir. Veri işleme faaliyetinin KVKK m. 6 kapsamında bir hukuki sebebe dayanması ve aynı zamanda KVKK m. 4’teki genel ilkelere uygun olması gerekir.

Açık Rıza Her Durumda Çözüm Değildir

İşe alım süreçlerinde uygulamada sık karşılaşılan yöntemlerden biri, adaydan talep edilen sağlık veya adli sicil verileri bakımından açık rıza alınmasıdır. Ancak açık rızanın alınması, veri sorumlusunun diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

Öncelikle açık rızanın gerçekten “açık rıza” niteliğinde olması gerekir. Rızanın belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanmış olması gerekmektedir. Bunun yanında açık rıza, ölçülülük ilkesinin yerine geçen bir araç değildir.

Örneğin işverenin belirli bir pozisyon için gerekli olmayan kapsamlı bir sağlık geçmişini talep etmesi ve ardından adaydan bu verilerin işlenmesine ilişkin açık rıza alması, veri işleme faaliyetinin ölçülülük bakımından ayrıca değerlendirilmesini engellemez.

Bu husus, aday ile işveren arasındaki güç dengesizliği nedeniyle işe alım süreçlerinde daha da önem kazanmaktadır. Aday, işe kabul edilme ihtimalini korumak amacıyla kendisinden talep edilen veri işleme faaliyetlerine rıza göstermek durumunda hissedebilir. Bu nedenle “adayın rızası var” yaklaşımı, özellikle gereksiz veya aşırı veri talepleri bakımından tek başına yeterli bir uyum mekanizması olarak görülmemelidir.

Nitekim Kurul da farklı bir olayda ölçülülük ilkesini değerlendirirken, veri sorumlusunun amaç için gerekli olan minimum düzeyde bilgi talep etmesi ve amaç için gerekli olmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınması gerektiğini açıkça ifade etmiştir.

Aydınlatma Yükümlülüğünün İşe Alım Sürecindeki Yeri

İşe alım sürecinde kişisel veri işlenmesinin bir diğer önemli boyutu ise aydınlatma yükümlülüğüdür.

KVKK’nın 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından ilgili kişiye; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin KVKK m. 11 kapsamındaki hakları hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla işe alım sürecinde adaylardan sağlık veya adli sicil verisi talep edilmesi hâlinde, adayın bu verilerin işleneceği konusunda sonradan bilgilendirilmesi yeterli olmayacaktır. Aydınlatmanın, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yapılması gerekir.

Kurul tarafından da aydınlatma yükümlülüğünün açık rıza veya diğer kişisel veri işleme şartlarından bağımsız olduğu ve veri sorumlusunun her durumda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.

Bu nedenle, örneğin adaydan adli sicil kaydı istenirken yalnızca “KVKK kapsamında kişisel verileriniz işlenecektir” şeklinde genel bir metin sunulması yeterli olmayacaktır. Adayın hangi verisinin, hangi amaçla, hangi hukuki sebebe dayanılarak ve hangi alıcı gruplarına aktarılabileceğinin anlaşılabilir şekilde ortaya konulması gerekir.

Aydınlatma Metni ile Açık Rıza Metninin Birbirinden Ayrılması

İşe alım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, aydınlatma yükümlülüğü ile açık rızanın birbirinden ayrılmasıdır.

Aydınlatma, veri sorumlusunun tek taraflı olarak yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olup adayın onayına tabi değildir. Açık rıza ise ancak ilgili veri işleme faaliyeti bakımından açık rızanın hukuki sebep olarak kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda gündeme gelir.

Bu nedenle adayın önüne, “KVKK kapsamında bilgilendirildim, kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına onay veriyorum” şeklinde tek bir metin koyularak hem aydınlatma hem de açık rıza alınması, hukuki açıdan dikkatle değerlendirilmelidir. Kurul da aydınlatma ile açık rızanın aynı metin veya platformda birbirine karıştırılması ve aydınlatmanın onaya bağlanması konusunda veri sorumlularını açıkça uyarmaktadır.

Özellikle sağlık ve adli sicil gibi hassas verilerin söz konusu olduğu işe alım süreçlerinde, adayın hangi hususta bilgilendirildiği ve hangi veri işleme faaliyetine gerçekten rıza verdiği açıkça ayrıştırılmalıdır.

İşverenler Açısından Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İşe alım süreçlerinde sağlık ve adli sicil verilerinin işlenmesi bakımından işverenlerin aşağıdaki yaklaşımı benimsemesi, KVKK uyumu açısından önem taşımaktadır:

İlk olarak, her pozisyon bakımından hangi kişisel verilerin gerçekten gerekli olduğu belirlenmelidir. Tüm adaylardan aynı belgelerin otomatik olarak talep edilmesi yerine, pozisyonun gerektirdiği veri seti belirlenmelidir.

İkinci olarak, sağlık verisi veya adli sicil verisi talep edilmesinin somut gerekçesi ortaya konulmalıdır. “İşe giriş prosedürü”, “şirket politikası” veya “özlük dosyası oluşturulması” gibi genel ifadeler yerine, ilgili hukuki veya operasyonel gereklilik belirlenmelidir.

Üçüncü olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK m. 6’da yer alan güncel işleme şartlarından uygun olanı belirlenmelidir. Özellikle 2024 değişikliği sonrasında yalnızca eski düzenlemeye dayanılarak hazırlanan veri işleme süreçlerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Dördüncü olarak, adaylara kişisel verileri elde edilirken uygun bir aydınlatma yapılmalıdır. Aydınlatma metni, işlenen veri kategorilerini, amaçları, hukuki sebepleri, aktarım ihtimallerini ve ilgili kişinin haklarını kapsamalıdır.

Beşinci olarak, aydınlatma ve açık rıza süreçleri birbirinden ayrılmalıdır. Açık rızanın gerekli olduğu durumlarda dahi rıza, aydınlatma yükümlülüğünün yerine geçmemektedir.

Son olarak, işverenin elde ettiği veriler bakımından saklama süreleri belirlenmeli ve veriler işleme amacı için gerekli olmaktan çıktığında ilgili mevzuata uygun şekilde silme, yok etme veya anonim hâle getirme süreçleri işletilmelidir.

Sonuç

İş görüşmelerinde çalışan adaylarından sağlık ve adli sicil verilerinin talep edilmesi, işverenlerin adayın işe uygunluğunu değerlendirme amacı ile adayın kişisel verilerinin korunması hakkı arasında bir denge kurulmasını gerektirmektedir.

Bu kapsamda işverenin sahip olduğu yönetim ve işe alım yetkisi, adayın kişisel verilerine sınırsız şekilde erişme yetkisi anlamına gelmemektedir. Özellikle sağlık ve ceza mahkûmiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerin KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri olması nedeniyle, bu verilerin işlenmesi bakımından hem özel nitelikli kişisel verilere özgü işleme şartlarının hem de KVKK’nın genel ilkelerinin birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

Burada temel ölçüt, işverenin veriye gerçekten ihtiyaç duyup duymadığıdır. Bir pozisyonun gerektirdiği somut bir hukuki yükümlülük veya işin niteliğinden kaynaklanan zorunluluk bulunmadıkça, adaylardan kapsamlı sağlık bilgileri veya adli sicil kayıtlarının rutin biçimde talep edilmesi ölçülülük ilkesi bakımından sorun yaratabilecektir.

Öte yandan, hukuka uygun bir veri işleme faaliyeti yürütülmesi de aydınlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Aday, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında verilerinin hangi amaçla ve hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği konusunda açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmelidir. Açık rıza alınmasının gerekli olduğu durumlarda ise açık rıza ile aydınlatma yükümlülüğü birbirinden ayrılmalıdır.

Sonuç olarak, işe alım süreçlerinde “adaydan hangi verileri talep edebiliriz?” sorusunun cevabı yalnızca ilgili verinin işveren açısından faydalı olup olmadığına göre değil; verinin niteliği, işleme amacı, hukuki sebep, işin gereklilikleri ve ölçülülük ilkesi birlikte değerlendirilerek verilmelidir. Özellikle sağlık ve adli sicil verileri bakımından benimsenmesi gereken yaklaşım, mümkün olan en fazla veriyi toplamak değil, işe alım amacı bakımından gerçekten gerekli olan en az veriyi, uygun hukuki sebebe dayanarak ve adayı usulüne uygun şekilde aydınlatarak işlemek olmalıdır.