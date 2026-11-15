Reforma a la Ley Aduanera: más control sobre el valor declarado de las mercancías

El pasado 23 de octubre de 2026 se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación ("DOF") el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera" (el "Decreto"), que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La reforma modifica las reglas sobre valoración aduanera, facultades de comprobación, embargo precautorio y sanciones.

Asimismo, los días 29 y 30 de octubre de 2026 se publicaron en el DOF dos Acuerdos que modifican el diverso por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, relativos a la Regla Octava en el sector siderúrgico y a un nuevo permiso previo de importación para la industria automotriz terminal.

I. Reforma a La Ley Aduanera – Valoración, Embargo Precautorio Y Sanciones

Facultades de comprobación de oficio

Con la adición al artículo 144, fracción XII, la obligación de las autoridades aduaneras de iniciar de oficio el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera.

Embargo precautorio

Se reforma el artículo 151, fracción VII, y se elimina el umbral del 50% que hasta ahora se exigía para que procediera el embargo precautorio por diferencias de valor frente a mercancías idénticas o similares.

Sin embargo, conforme al segundo transitorio, este supuesto se aplicará únicamente a las mercancías, con los porcentajes y conforme al procedimiento que determinen las autoridades aduaneras en disposiciones que deberán publicarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Por ello, el alcance concreto de la reforma para cada mercancía dependerá de dichas disposiciones.

Devolución de mercancías y sustitución del embargo

Se precisa en el artículo 153 que, cuando el interesado desvirtúe el embargo o acredite que el valor declarado se determinó conforme a las disposiciones de valoración, la autoridad dictará de inmediato la resolución sin imponer sanciones. En ese caso, ordenará la devolución de las mercancías y la liberación de la garantía o la devolución del depósito, según corresponda.

Conforme al artículo 154, tratándose de mercancías no sujetas a precios estimados, la sustitución del embargo podrá solicitarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del inicio del procedimiento. Si la diferencia es inferior al 20%, podrá hacerse mediante depósito en efectivo o en cuentas aduaneras de garantía. Si es del 20% o superior, únicamente mediante depósito en efectivo.

Presunción de infracción y sanciones

Tratándose de regímenes que permiten importar sin pagar en ese momento los impuestos al comercio exterior, como IMMEX o Recinto Fiscalizado Estratégico, el artículo 177, fracción XII, presume la comisión de una infracción cuando el valor declarado es inferior al de mercancías idénticas o similares. Con la reforma, la diferencia necesaria para actualizar esta presunción se reduce del 50% al 20%.

Además, con la adición al artículo 185 multas del 50% al 100% del valor comercial de las mercancías para infracciones relacionadas con documentación, declaraciones y transmisión de información en operaciones con hidrocarburos y petrolíferos.

II. Regla Octava en el Sector Siderúrgico

Mediante la modificación al Anexo 2.2.2 de las Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, se prevé que las empresas de la industria siderúrgica puedan importar, en definitiva, al amparo de la Regla Octava (fracciones arancelarias 9802.00.13 y 9802.00.23), barras de acero de las fracciones arancelarias 7228.30.01 y 7228.30.99, cuando se destinen a la fabricación de bolas de acero para molienda utilizadas en la minería (fracción arancelaria 7326.11.03). El Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación.

III. Permiso Previo para la Industria Automotriz Terminal

Se modifican la regla 2.2.4 y el Anexo 2.2.1 de las Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior para sujetar a permiso previo de importación de la Secretaría de Economía las partes y componentes para el ensamble de automóviles de la fracción arancelaria 9803.00.01, cuando se destinen a importación definitiva o depósito fiscal. Esta fracción está reservada a empresas de la industria automotriz terminal con autorización de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, siempre que cumplan con los lineamientos que emita dicha Secretaría.

El permiso se mantendrá vigente mientras lo esté el Decreto publicado en el DOF el 13 de octubre de 2026, que exentó temporalmente del arancel la importación de mercancías de esta fracción. El Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación.