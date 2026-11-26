Per molto tempo abbiamo pen sato che il successo di una fi liera dipendesse principal mente dalla sua capacità di ridurre tempi e costi. Oggi sappiamo che questo non basta più.

Per decenni le imprese hanno co struito il proprio vantaggio compe titivo comprimendo i costi lungo l'intera catena del valore. Il fornito re più efficiente, la produzione me no costosa, la logistica più veloce erano gli elementi che determina vano il successo. La globalizzazio ne, sostenuta da mercati aperti e ca tene del valore sempre più integra te, sembrava aver reso questo mo dello vincente e destinato a durare. Negli ultimi anni però pandemia, conflitti geopolitici, tensioni com merciali, aumenti imprevisti dei dazi doganali, volatilità dei merca ti energetici e, da ultimo, le incer tezze legate alla chiusura dello stretto di Hormuz hanno profonda mente modificato il contesto in cui operano le imprese. La domanda non è più soltanto quanto costi una filiera ma quanto sia in grado di re sistere quando il quadro economi co e geopolitico cambia improvvi samente.

È un cambiamento di paradigma che investe direttamente la compe titività. La supply chain non rap presenta più soltanto una funzione operativa o una leva di efficienza. È diventata uno degli asset strategi ci dell'impresa, perché dalla sua so lidità dipendono la continuità della produzione, la capacità di rispetta re gli impegni commerciali, la tute la della reputazione e, in ultima analisi, la creazione di valore. In mercati sottoposti a shock sempre più frequenti, la continuità opera tiva può trasformarsi in fonte di retta di vantaggio competitivo. Molte aziende hanno quindi ini ziato a ripensare le proprie strate gie di approvvigionamento. Diver sificare i fornitori, ridurre dipen denze eccessive da singole aree geografiche, sviluppare modelli di dual sourcing, riportare parte della produzione più vicino ai mercati di destinazione attraverso operazioni di re-shoring o near shoring, rafforzare le scorte di componenti essenziali: sono tutte scelte che possono incidere sui margini nel breve periodo, ma che aumentano significativamente la capacità dell'impresa di assorbire shock esterni e preservare la conti nuità operativa.

La questione non è scegliere tra ef ficienza e resilienza ma capire co me combinarle. Una filiera costrui ta esclusivamente per minimizzare i costi può rivelarsi estremamente vulnerabile; una progettata soltan to per massimizzare la resilienza ri schia invece di perdere competiti vità. È proprio questo bilanciamen to a rappresentare oggi una delle decisioni strategiche più rilevanti per ogni impresa.

Per questa ragione la supply chain è uscita definitivamente dai magaz zini per entrare nelle sale dei cda.

Le decisioni relative alla struttura della filiera incidono sugli investi menti, sull'allocazione del capita le, sul profilo di rischio dell'impre sa e sulla sua capacità di eseguire il piano industriale. Non è un caso che queste scelte siano oggi discus se con la stessa attenzione riserva ta alla cybersecurity, all'intelligen za artificiale o alla transizione ener getica.

Anche sul piano macroeconomico il tema assume un significato sem pre più rilevante. La resilienza del le filiere non riguarda soltanto le singole imprese, ma la capacità complessiva di un sistema econo mico di reagire alle crisi, attrarre investimenti e sostenere la propria base industriale. Lo dimostra il fat to che temi come le dipendenze strategiche, l'accesso alle materie prime critiche e la sicurezza econo mica siano ormai entrati stabilmen te nell'agenda dei governi e delle istituzioni europee.

La competitività del prossimo de cennio premierà le imprese che avranno saputo costruire filiere non solo efficienti, ma anche flessi bili, diversificate e resilienti. Per ché, in un'economia sempre più esposta all'incertezza, la vera diffe renza non sarà tra chi produce al co sto più basso e chi produce a un co sto maggiore, ma tra chi riuscirà a continuare a produrre e chi sarà co stretto a fermarsi. (riproduzione ri servata)

Originally published by Milano Finanza.