L’INPI Distingue Suffisance De L’Exposé Et Efficacité De L’invention

Dans une décision du 7 juillet 2026, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a rejeté l’opposition formée contre le brevet français FR3134 895, relatif à un procédé permettant d’évaluer l’aptitude d’une batterie plomb-acide à être régénérée.

L’opposant soutenait notamment que l’invention était insuffisamment décrite, faute de permettre à la personne du métier de déterminer certaines valeurs seuils nécessaires au diagnostic pour les différents types de batteries.

L’INPI écarte cette objection après avoir défini la personne du métier comme un ingénieur en électrochimie travaillant dans le domaine des batteries plomb-acide, disposant également de connaissances de base en informatique et en électronique de mesure. Il considère que les opérations de mesure prévues par le brevet, tout comme l’automatisation de la comparaison de leurs résultats avec des valeurs seuils, relèvent des connaissances de cette personne du métier.

Le fait que les valeurs seuils retenues puissent conduire à des diagnostics inexacts ne suffit pas à caractériser une insuffisance de l’exposé. Pour l’INPI, une éventuelle erreur de diagnostic affecte l’efficacité du procédé, mais n’empêche pas la personne du métier de le mettre en œuvre. Le brevet n’exigeant pas qu’un niveau particulier de performance soit atteint, cette question relève donc de l’efficacité de l’invention et non de la suffisance de sa description.

L’Institut en conclut que le critère de suffisance tient à la possibilité, pour la personne du métier, d’exécuter l’invention, et non à la démonstration de son efficacité ou d’un progrès technique. Les objections tirées de l’insuffisance de l’exposé sont donc rejetées.

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