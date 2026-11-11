Publicidad De Pronósticos Deportivos En Ecuador: Nuevo Marco Regulatorio

La publicidad de pronósticos deportivos en Ecuador ha dejado de ser una decisión exclusivamente comercial. El nuevo marco regulatorio establece condiciones para promocionar esta actividad y extiende el alcance del control a quienes participan en su difusión.

Esto supone un cambio importante para operadores, agencias de publicidad, medios de comunicación, clubes deportivos e influencers.

El Decreto Ejecutivo No. 422, que contiene el Reglamento General a la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, y el Acuerdo Ministerial No. MINEDEC-MINEDEC-2026-00078-A introducen reglas que deben considerarse antes de diseñar, contratar producir y/o difundir campañas publicitarias de estos servicios.

Hoy es necesario determinar si el operador puede promocionarse, qué mensajes están permitidos y quién responde cuando se incumple la regulación.

¿Quiénes pueden publicitar pronósticos deportivos?

El primer aspecto que debe analizarse antes de contratar una campaña publicitaria es la situación regulatoria del operador.

El régimen establece la obligación de obtener una licencia para desarrollar actividades de pronósticos deportivos, tanto para operadores exclusivamente digitales como para aquellos que combinan operaciones digitales con establecimientos físicos.

Para los operadores que ya se encontraban activos, la normativa contempló un régimen transitorio de regularización, con plazo para presentar la solicitud de licencia hasta el 21 de octubre de 2026.

Esta distinción es relevante para el sector publicitario puesto que a la fecha la Autoridad no ha emitido licencias; sin embargo, aquellos operadores que venían realizando actividades y presentaron la solicitud de licencia pueden seguir operando y realizando actividades de promoción.

En consecuencia, las agencias, los medios de comunicación social, las redes sociales y los demás proveedores de servicios publicitarios deberían incorporar procedimientos para verificar la situación regulatoria de sus clientes antes de difundir campañas para la promoción de pronósticos deportivos.

¿Qué restricciones se aplican al contenido publicitario?

El artículo 252 del Reglamento establece condiciones específicas para la publicidad de los operadores de pronósticos deportivos.

Estas disposiciones buscan que la promoción de la actividad se desarrolle de manera responsable, evitando mensajes que puedan inducir a error sobre la naturaleza de los pronósticos o sus posibles resultados.

Entre las principales restricciones se encuentran:

Protección de menores de edad: las campañas no deben estar dirigidas a menores de edad ni promover su participación.

las campañas no deben estar dirigidas a menores de edad ni promover su participación. Prohibición de expectativas engañosas: la publicidad no debe presentar los pronósticos deportivos como un mecanismo seguro para obtener ingresos o beneficios económicos.

la publicidad no debe presentar los pronósticos deportivos como un mecanismo seguro para obtener ingresos o beneficios económicos. Juego responsable: los mensajes publicitarios deben incorporar las advertencias y condiciones aplicables sobre juego responsable.

los mensajes publicitarios deben incorporar las advertencias y condiciones aplicables sobre juego responsable. Transparencia: las promociones y demás incentivos deben comunicar de manera clara sus términos y condiciones.

las promociones y demás incentivos deben comunicar de manera clara sus términos y condiciones. Identificación del operador: la publicidad debe observar los requisitos de identificación del operador.

De igual manera, las promociones que anuncian incentivos de bienvenida o pronósticos gratuitos deben ser revisadas cuidadosamente para evitar que las condiciones de utilización o retiro de fondos puedan inducir a error a los consumidores.

El cumplimiento, por tanto, no se agota en incluir una advertencia de juego responsable al final de una pieza publicitaria, requiere revisar el mensaje completo, su contexto, el público al que se dirige y las condiciones reales del producto promocionado.

¿Qué consecuencias tiene incumplir las reglas de publicidad?

El incumplimiento de las disposiciones regulatorias puede generar consecuencias que van más allá de la suspensión de una campaña publicitaria.

El Reglamento contempla distintas medidas administrativas, cuya aplicación depende de la naturaleza de la infracción, su gravedad y las circunstancias del caso. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Suspensión de la licencia. La Autoridad puede suspender la licencia del operador hasta por 180 días frente a determinados incumplimientos subsanables.

La Autoridad puede suspender la licencia del operador hasta por 180 días frente a determinados incumplimientos subsanables. Revocatoria de la licencia. La Autoridad puede revocar la licencia por determinados incumplimientos reiterativos o insubsanables. En particular, se contempla la publicidad engañosa o la competencia desleal.

Bloqueo de plataformas y medios de pago. La Autoridad puede bloquear dominios, aplicaciones y medios de pago utilizados por operadores no autorizados.

Responsabilidad de influencers. Se prohíbe expresamente que los influencers promocionen operadores nacionales o extranjeros que no cuenten con licencia y establece responsabilidad solidaria por las infracciones que correspondan.

En un mercado cada vez más regulado, el cumplimiento no debería ser el último paso de una campaña publicitaria. Debería formar parte de su diseño desde el inicio.