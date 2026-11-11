Nueva Ley Orgánica De Aviación Civil – Un Nuevo Marco Regulatorio Para El Sector Aeronáutico Ecuatoriano

El 2 de octubre de 2026 fue publicada en el Registro Oficial la nueva Ley Orgánica de Aviación Civil, (la Ley) que establece un nuevo marco jurídico para la actividad aeronáutica en Ecuador y reemplaza el régimen anterior.

La Ley introduce cambios relevantes en materia institucional, regulación del mercado, protección de pasajeros, participación privada y régimen sancionatorio, entre otros aspectos que serán de interés para aerolíneas, operadores de servicios conexos y demás participantes de la industria.

Principales cambios

– Nueva estructura institucional:

La Ley elimina el Consejo Nacional de Aviación Civil (CNAC) y redistribuye sus competencias entre el Ministerio de Infraestructura y Transporte, como ente rector de la política aeronáutica, y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), como autoridad aeronáutica técnica. En este nuevo esquema, la DGAC asume las competencias de regulación, control, certificación, administración y vigilancia de la actividad aeronáutica que corresponden a la autoridad técnica, mientras que el Ministerio ejercerá las funciones de rectoría y formulación de política pública del sector.

– Apertura del mercado y participación privada:

El nuevo marco busca promover una mayor conectividad y apertura del mercado aéreo. Asimismo, contempla mecanismos de participación privada en determinadas actividades y servicios aeronáuticos y aeroportuarios, bajo esquemas de delegación y mecanismos de control estatal.

– Derechos y protección de los pasajeros:

La Ley establece un régimen específico de protección de los pasajeros, que comprende, entre otros aspectos, las obligaciones del transportador frente a retrasos, cancelaciones, interrupciones y reembolsos. Estas materias, que ya contaban con regulación en instrumentos de carácter secundario, ahora lo son por la propia Ley

– Nuevo régimen de infracciones y sanciones:

La Ley reclasifica las infracciones aeronáuticas en leves, graves y muy graves y modifica el esquema para la determinación de las multas, estableciendo rangos sancionatorios expresados en función del Salario Básico Unificado (SBU). Así, para los explotadores aéreos, las infracciones leves son sancionadas con multas de 3 a 6 SBU, las graves con multas de 11 a 20 SBU y las muy graves con multas de 21 a 30 SBU. En determinados casos, las infracciones graves y muy graves pueden dar lugar, además, a la suspensión temporal del permiso de operación, certificado de operador aéreo o certificado de operación.

Entre las conductas sancionadas se encuentran, a manera de ejemplo: no registrar ante la DGAC las tarifas de transporte de pasajeros y carga o incumplir las normas de despacho de aeronaves, como infracciones leves; operar un servicio regular incumpliendo, sin causa justificada, las rutas, horarios o frecuencias aprobadas, incumplir las condiciones del permiso de operación o no cumplir las obligaciones de compensación por denegación de transporte, como infracciones graves; y, operar sin permiso de operación vigente, sin certificado de aeronavegabilidad vigente, sin los seguros exigidos o sin efectuar reglamentariamente el mantenimiento de las aeronaves, como infracciones muy graves.

– Nuevas áreas de regulación:

La Ley incorpora disposiciones específicas sobre aeronaves no tripuladas, investigación de accidentes e incidentes y seguridad operacional, entre otras materias relacionadas con la evolución de la industria.

Aspectos de transición a considerar

La entrada en vigor de la Ley no implica, por sí sola, la pérdida o renovación automática de los títulos habilitantes existentes. Los permisos, licencias, certificados y demás habilitaciones otorgadas bajo el régimen anterior se mantienen vigentes de conformidad con las disposiciones transitorias.

Asimismo, la Ley contempla reglas específicas para los procedimientos administrativos que se encontraban en trámite al momento de su entrada en vigencia, cuyo tratamiento dependerá de las disposiciones transitorias aplicables y de la naturaleza de cada procedimiento.

La implementación será clave

La entrada en vigencia de la Ley no supone la desaparición inmediata de toda la normativa secundaria existente. Reglamentos, resoluciones, circulares y demás disposiciones dictadas bajo el régimen anterior deberán analizarse en función de su compatibilidad con la Ley y de las reglas de transición previstas en ella. En consecuencia, aquellas disposiciones que no se opongan al nuevo marco podrán continuar aplicándose mientras no sean sustituidas o reformadas, mientras que las que resulten incompatibles deberán ser adecuadas o dejar de aplicarse conforme al nuevo ordenamiento.

Este proceso requerirá la revisión y actualización progresiva de la normativa secundaria, así como de los procedimientos administrativos y demás instrumentos utilizados por la autoridad aeronáutica, por tanto, será necesario determinar, en cada caso, la normativa aplicable.

La forma en que la autoridad desarrolle y armonice esta normativa secundaria será determinante para la implementación efectiva de la Ley y para brindar seguridad jurídica a los operadores y demás actores del sector.

¿Qué deberían considerar los operadores y demás actores del sector?

Permisos, certificados y demás títulos habilitantes;

Procedimientos regulatorios actualmente en trámite;

Obligaciones frente a pasajeros;

Exposición al nuevo régimen sancionatorio;

Contratos y estructuras de operación;

Normativa secundaria aplicable a sus actividades.

Desde CorralRosales seguiremos monitoreando la implementación de la Ley Orgánica de Aviación Civil y la evolución de la normativa secundaria que deberá adecuarse al nuevo marco legal, con especial atención a los cambios que puedan incidir en las operaciones de las aerolíneas, operadores y demás actores del sector aeronáutico.